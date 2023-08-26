UFC Fight Night 225: Холлоуэй против Корейского Зомби
Сегодня в Каланге (Сингапур) пройдет турнир UFC Fight Night 225, который возглавит поединок в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Корейским Зомби.
Кард турнира.
Макс Холлоуэй (24-7) – Корейский Зомби (17-7);
Энтони Смит (36-18) – Райан Спэнн (21-8);
Гига Чикадзе (14-3) – Алекс Касерес (21-13);
Ринья Накамура (7-0) – Ферни Гарсия (10-3);
Эрин Блэнчфилд (11-1) – Тайла Сантос (19-2);
Джуниор Тафа (4-1) – Паркер Портер (14-8).
Прямая трансляция турнира пройдет на канале «Матч ТВ» в 15:00 по московскому времени.
Взвешивание перед UFC Fight Night 225: Холлоуэй и Корейский Зомби показали одинаковый вес
Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут
Комментарии