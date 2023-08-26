UFC Fight Night 225: Холлоуэй против Корейского Зомби

Теги UFC MMA Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй Энтони Смит UFC Fight Night Гига Чикадзе Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Каланге (Сингапур) пройдет турнир UFC Fight Night 225, который возглавит поединок в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Корейским Зомби.

Кард турнира.

Макс Холлоуэй (24-7) – Корейский Зомби (17-7);

Энтони Смит (36-18) – Райан Спэнн (21-8);

Гига Чикадзе (14-3) – Алекс Касерес (21-13);

Ринья Накамура (7-0) – Ферни Гарсия (10-3);

Эрин Блэнчфилд (11-1) – Тайла Сантос (19-2);

Джуниор Тафа (4-1) – Паркер Портер (14-8).

Прямая трансляция турнира пройдет на канале «Матч ТВ» в 15:00 по московскому времени.

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