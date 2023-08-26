Чемпионат мира по баскетболу-2023. Словения встретится с Венесуэлой, США – с Новой Зеландией и другие матчи

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В субботу, 26 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии продолжится чемпионат мира по баскетболу-2023.

Во второй игровой день пройдут восемь матчей. Словения встретится с Венесуэлой, США – с Новой Зеландией.

Чемпионат мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Первый раунд

Группа B

Южный Судан – Пуэрто-Рико
Дата проведения
26 августа, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Сербия – Китай
Дата проведения
26 августа, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Положение команд: Южный Судан – 0-0, Сербия – 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.

Группа C

Иордания – Греция
Дата проведения
26 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

США – Новая Зеландия
Дата проведения
26 августа, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: США – 0-0, Иордания – 0-0, Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0.

Группа F

Кабо-Верде – Грузия
Дата проведения
26 августа, 11.00, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Словения – Венесуэла
Дата проведения
26 августа, 14.30, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Словения – 0-0, Кабо-Верде – 0-0, Грузия – 0-0, Венесуэла – 0-0.

Группа G

Иран – Бразилия
Дата проведения
26 августа, 12.45, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Испания – Кот д'Ивуар
Дата проведения
26 августа, 16.30, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Иран – 0-0, Испания – 0-0, Кот-д’Ивуар – 0-0, Бразилия – 0-0.

Группа A

Положение команд: Италия – 1-0, Доминиканская Республика – 1-0, Филиппины – 0-1, Ангола – 0-1.

Группа D

Положение команд: Черногория – 1-0, Литва – 1-0, Египет – 0-1, Мексика – 0-1.

Группа E

Положение команд: Австралия – 1-0, Германия – 1-0, Япония – 0-1, Финляндия – 0-1.

Группа H

Положение команд: Латвия – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 0-1, Ливан – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –  московское.

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1 комментарий

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Tim Timson
хака будет?).. есть туземцы?)
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