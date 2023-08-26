Чемпионат мира по баскетболу-2023. Словения встретится с Венесуэлой, США – с Новой Зеландией и другие матчи
В субботу, 26 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии продолжится чемпионат мира по баскетболу-2023.
Во второй игровой день пройдут восемь матчей. Словения встретится с Венесуэлой, США – с Новой Зеландией.
Чемпионат мира
Филиппины, Япония, Индонезия
Первый раунд
Группа B
- Дата проведения
- 26 августа, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
- Дата проведения
- 26 августа, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Положение команд: Южный Судан – 0-0, Сербия – 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.
Группа C
- Дата проведения
- 26 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 26 августа, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Положение команд: США – 0-0, Иордания – 0-0, Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0.
Группа F
- Дата проведения
- 26 августа, 11.00, «Okinawa Arena»
- Дата проведения
- 26 августа, 14.30, «Okinawa Arena»
Положение команд: Словения – 0-0, Кабо-Верде – 0-0, Грузия – 0-0, Венесуэла – 0-0.
Группа G
- Дата проведения
- 26 августа, 12.45, «Indonesia Arena»
- Дата проведения
- 26 августа, 16.30, «Indonesia Arena»
Положение команд: Иран – 0-0, Испания – 0-0, Кот-д’Ивуар – 0-0, Бразилия – 0-0.
Группа A
Положение команд: Италия – 1-0, Доминиканская Республика – 1-0, Филиппины – 0-1, Ангола – 0-1.
Группа D
Положение команд: Черногория – 1-0, Литва – 1-0, Египет – 0-1, Мексика – 0-1.
Группа E
Положение команд: Австралия – 1-0, Германия – 1-0, Япония – 0-1, Финляндия – 0-1.
Группа H
Положение команд: Латвия – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 0-1, Ливан – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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