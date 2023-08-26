Чемпионат мира по баскетболу-2023. Словения встретится с Венесуэлой, США – с Новой Зеландией и другие матчи

В субботу, 26 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии продолжится чемпионат мира по баскетболу-2023.

Во второй игровой день пройдут восемь матчей. Словения встретится с Венесуэлой, США – с Новой Зеландией.

мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Первый раунд

Группа B

Положение команд: Южный Судан – 0-0, Сербия – 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.

Группа C

Иордания – Греция Дата проведения 26 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Положение команд: США – 0-0, Иордания – 0-0, Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0.

Группа F

Положение команд: Словения – 0-0, Кабо-Верде – 0-0, Грузия – 0-0, Венесуэла – 0-0.

Группа G

Положение команд: Иран – 0-0, Испания – 0-0, Кот-д’Ивуар – 0-0, Бразилия – 0-0.

Группа A

Положение команд: Италия – 1-0, Доминиканская Республика – 1-0, Филиппины – 0-1, Ангола – 0-1.

Группа D

Положение команд: Черногория – 1-0, Литва – 1-0, Египет – 0-1, Мексика – 0-1.

Группа E

Положение команд: Австралия – 1-0, Германия – 1-0, Япония – 0-1, Финляндия – 0-1.

Группа H

Положение команд: Латвия – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 0-1, Ливан – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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