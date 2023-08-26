Ноа Лайлс о чемпионах НБА: «Больше всего меня задевает, что они коронуют себя чемпионами мира. Но США – это не весь мир»

Теги НБА Бег сборная США Ноа Лайлс Легкая атлетика

Ноа Лайлс удивлен, что чемпионы НБА считают себя лучшими в мире.

Лайлс – американский спринтер, пятикратный чемпион мира. Сейчас он выступает на ЧМ в Будапеште, где выиграл два золота – в беге на 100 и 200 м.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир. Здесь (на ЧМ по легкой атлетике – Sports.ru) почти все страны бьются и, добиваясь успеха, показывают свои флаги и кого они представляют.

А в НБА флагов нет. И нам необходимо сделать больше, чтобы показать себя миру», – отметил Лайлс.

Ноа Лайлс о популярности: «Я готов выйти за рамки спорта. Можно развиваться в разных направлениях: мода, музыка»

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4 комментария

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everyday4768
Ирония в том, что они так называют себя в тех видах спортах, где по если они выходят по-серьезному — то они без вариантов чемпионы мира: баскетбол, бейсбол, амфут. И справедливости ради сейчас такое самоназвание упоминается реже: лига глобализуется, мвп подряд не-американцы, смотрят по всему миру и тд. То есть этот термин применительно например к чемпионам нба — постепенно уходит в прошлое
+7
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Аморалинни
Какой-то неправильный американец
+3
-1
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SHawk
Выдал БАЗУ
+3
-3
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NikolayOss
Того же мнения. Каждый раз когда слышу, будто кошки коготочками по сердечку скребут. В лиге, конечно, есть игроки из разных стран мира, но НБА это не чемпионат мира, чтоб называть себя так.
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