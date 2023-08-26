Ноа Лайлс о чемпионах НБА: «Больше всего меня задевает, что они коронуют себя чемпионами мира. Но США – это не весь мир»

Ноа Лайлс удивлен, что чемпионы НБА считают себя лучшими в мире.

Лайлс – американский спринтер, пятикратный чемпион мира. Сейчас он выступает на ЧМ в Будапеште, где выиграл два золота – в беге на 100 и 200 м.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир. Здесь (на ЧМ по легкой атлетике – Sports.ru) почти все страны бьются и, добиваясь успеха, показывают свои флаги и кого они представляют.

А в НБА флагов нет. И нам необходимо сделать больше, чтобы показать себя миру», – отметил Лайлс.

Ноа Лайлс о популярности: «Я готов выйти за рамки спорта. Можно развиваться в разных направлениях: мода, музыка»