Вольтемаде забил в четырех матчах за «Ньюкасл» подряд. У форварда 6 голов в 12 играх сезона за клуб и сборную Германии

Ник Вольтемаде забивает в 4 матчах за «Ньюкасл» подряд.

23-летний нападающий отличился в матче с «Брайтоном » в 8-м туре АПЛ (1:2, второй тайм).

До этого Вольтемаде забил по голу «Ноттингем Форест» (2:0), «Юниону» (4:0) и «Арсеналу» (1:2).

Всего на счету форварда 6 голов в 12 матчах сезона за «Ньюкасл » и сборную Германии . Также Вольтемаде забил один гол в трех матчах сезона за «Штутгарт». Его статистика – здесь .