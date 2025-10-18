Вольтемаде забил в четырех матчах за «Ньюкасл» подряд. У форварда 6 голов в 12 играх сезона за клуб и сборную Германии
Ник Вольтемаде забивает в 4 матчах за «Ньюкасл» подряд.
23-летний нападающий отличился в матче с «Брайтоном» в 8-м туре АПЛ (1:2, второй тайм).
До этого Вольтемаде забил по голу «Ноттингем Форест» (2:0), «Юниону» (4:0) и «Арсеналу» (1:2).
Всего на счету форварда 6 голов в 12 матчах сезона за «Ньюкасл» и сборную Германии. Также Вольтемаде забил один гол в трех матчах сезона за «Штутгарт». Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
