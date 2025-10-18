У «Ман Сити» 6 побед и 2 ничьих осенью. «Горожане» не пропустили в 5 из 8 матчей
«Манчестер Сити» не проигрывает с лета.
Команда Пепа Гвардиолы победила «Эвертон» (2:0) в 8-м туре АПЛ.
Последнее поражение «горожане» потерпели 31 августа – от «Брайтона» (1:2). С тех пор у них шесть побед и две ничьих во всех турнирах. В пяти из восьми матчей они не пропустили.
21 октября «Ман Сити» встретится с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов.
