О переходе Хавертца в «Арсенал» за 65 млн фунтов и Ковачича в «Ман Сити» за 25+5 объявят в ближайшие дни. Матео уже прошел медосмотр

Кай Хавертц и Матео Ковачич близки к уходу из «Челси».

По сведениям инсайдера , 24-летний немец в ближайшие часы пройдет медицинский осмотр и затем присоединится к « ». За полузащитника заплатят 65 млн фунтов.

29-летний хорват уже был обследован врачами « » и перейдет в новую команду за 25 млн фунтов, а еще 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Сделки будут подтверждены в ближайшие дни. Подготовка документов завершена.