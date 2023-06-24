О переходе Хавертца в «Арсенал» за 65 млн фунтов и Ковачича в «Ман Сити» за 25+5 объявят в ближайшие дни. Матео уже прошел медосмотр

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Матео Ковачич Кай Хавертц Фабрицио Романо Футбол

Кай Хавертц и Матео Ковачич близки к уходу из «Челси».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний немец в ближайшие часы пройдет медицинский осмотр и затем присоединится к «Арсеналу». За полузащитника заплатят 65 млн фунтов.

29-летний хорват уже был обследован врачами «Манчестер Сити» и перейдет в новую команду за 25 млн фунтов, а еще 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Сделки будут подтверждены в ближайшие дни. Подготовка документов завершена.

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26 комментариев

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Стены Иерихона
Ответ AmanEsen
За что такие бабки за Хаверца? Все сезоны конкретно в АПЛ он провалил, в сборной тоже не основной. Футболист без позиции и без сильных навыков.
Развести Арсенал на деньги - бесценно
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DolJun
ну вот, нормальный ценник же. 65 за хаверца - 65 еще за маунта было бы идеально.
+11
-5
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Born is the King
Маунт, Ковачич, Хавертц и все клубам из топ 6. Ещё бы Чилвелла и Джеймса в Ливер или Тоттенхэм и можно и не думать о ЛЧ
+7
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takehiko
Ответ AmanEsen
За что такие бабки за Хаверца? Все сезоны конкретно в АПЛ он провалил, в сборной тоже не основной. Футболист без позиции и без сильных навыков.
Нужен подход нормальный и позиция своя. А то пихают куда попало, будут провалы соответственно
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AmanEsen
За что такие бабки за Хаверца? Все сезоны конкретно в АПЛ он провалил, в сборной тоже не основной. Футболист без позиции и без сильных навыков.
+8
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Umid Rahimov
Ну всё первый шаг сделан, давайте теперь Райза возвем нужно усилятся для ЛЧ!
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Born is the King
Главное замены это какой-то ноунейм из Вилльяреала, второй Бисума и ещё какой нибудь ноунейм. Такая беспредел с составом всегда уничтожает даже топ команду
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Акира_1
Ответ Bolvan
Распродажа от Челси
Скорее очистка зарплатой ведомсти после того, как все эти игроки провалились.
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DolJun
Ответ Пепси пеналдувич
Маунта жалко, чувак добротный, а Кай очень специфичен, никто еще после его перехода из Байера не нашел для него место на поле.
а почему маунта жалко? всмысле в чем именно его жалко?
по каю согласен - затыкали парнем дыры, вместо того чтобы нормально укомплектовать состав и назначить нормального тренера. при тухеле сыграл - сразу победа в лч, а потом неудача за неудачей, боюсь что в арсе засияет, талант там есть.
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Пацанчик реальный
Ответ VERBLYUD
Чувствую, что Ковачич повторит/побьет рекорд Хенто по победам в ЛЧ)
Насчет Хенто не знаю,но Зеедорфа возможно!)
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Bolvan
Распродажа от Челси
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Eden Hazard
Ответ Дмитрий
За Ковачича 25?? Пеп из него сделает второго ДеБрюйне
Зачем ему кто то второй, если Ковачич сам по себе хорош. И прямая замена Гюндогану.
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Evgen_Hazard
Ответ AmanEsen
За что такие бабки за Хаверца? Все сезоны конкретно в АПЛ он провалил, в сборной тоже не основной. Футболист без позиции и без сильных навыков.
Да Хаверц в любой другой команде будет приносить результат. Правильно делает и Челси и немец и Арсенал. Сколько голов в финале ЛЧ у всего Арсенала и Кая? Вот то-то и оно
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Eden Hazard
Ответ Пепси пеналдувич
Маунта жалко, чувак добротный, а Кай очень специфичен, никто еще после его перехода из Байера не нашел для него место на поле.
Хаверц и в Байере каждый год играл на разных позиция. Ему идеально под нападающим, но из-за роста его везде ЦФ суют. А без мышечной массы продавить он никого не может.
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Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
ну вот, нормальный ценник же. 65 за хаверца - 65 еще за маунта было бы идеально.
Маунта жалко, чувак добротный, а Кай очень специфичен, никто еще после его перехода из Байера не нашел для него место на поле.
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Владимир Данилов
Как это всё мелко, пошло, неинтересно. То ли дело - тысяча уссавшихся мужиков из одного кооператива.
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Алексей Фирстов
Хавертс не стоит таких денег.
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Al22cm
Я вообще в шоке, что за Хаверца столько заплатили. Маунт столько стоит несмотря на оставшийся год по контракту, Хаверц нет.
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llolishe
Челся стреляет сама себе в ноги
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Levadričok
Ждем Райса и Гвардиола
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