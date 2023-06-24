О переходе Хавертца в «Арсенал» за 65 млн фунтов и Ковачича в «Ман Сити» за 25+5 объявят в ближайшие дни. Матео уже прошел медосмотр
Кай Хавертц и Матео Ковачич близки к уходу из «Челси».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний немец в ближайшие часы пройдет медицинский осмотр и затем присоединится к «Арсеналу». За полузащитника заплатят 65 млн фунтов.
29-летний хорват уже был обследован врачами «Манчестер Сити» и перейдет в новую команду за 25 млн фунтов, а еще 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.
Сделки будут подтверждены в ближайшие дни. Подготовка документов завершена.
по каю согласен - затыкали парнем дыры, вместо того чтобы нормально укомплектовать состав и назначить нормального тренера. при тухеле сыграл - сразу победа в лч, а потом неудача за неудачей, боюсь что в арсе засияет, талант там есть.