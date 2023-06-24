На 36-летие Месси подсветили Монумент в честь флага Аргентины в Росарио. Лео поблагодарил за поздравление

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси остался доволен тем, что на его день рождения подсветили памятник в Росарио.

24 июня капитану сборной Аргентины исполнилось 36 лет. В его родном городе в связи с этим решили подсветить Монумент в честь национального флага и спроецировать на облака силуэт футболиста и поздравительное сообщения.

Форвард выложил видеозапись этого в соцсети и написал: «Большое спасибо за поздравление!»

Изображение: instagram.com/leomessi

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9 комментариев

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Барсик Юрана
Ответ Отец Абду
А сегодня наши артисты устроили классное шоу в честь дня рождения Месси:)
Где Зеленский учился пригожин и путин преподавали
+35
-9
+26
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Отец Абду
А сегодня наши артисты устроили классное шоу в честь дня рождения Месси:)
+25
-1
+24
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Talgat Ergeshov
красиво!!! и заслуженно)
+13
-1
+12
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Ben Shelton
Ответ Отец Абду
А сегодня наши артисты устроили классное шоу в честь дня рождения Месси:)
ага, только цирк собирается уезжать а клоун остаётся
+10
-4
+6
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instasamka
В честь Роналду и хейтеров Месси над СА появилась 🌈
+8
-5
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Игорь Климов
Лео Месси самый влиятельный спортсмен в Аргентине, а также во всём мире!
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