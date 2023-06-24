На 36-летие Месси подсветили Монумент в честь флага Аргентины в Росарио. Лео поблагодарил за поздравление

Лионель Месси остался доволен тем, что на его день рождения подсветили памятник в Росарио.

24 июня капитану сборной исполнилось 36 лет. В его родном городе в связи с этим решили подсветить Монумент в честь национального флага и спроецировать на облака силуэт футболиста и поздравительное сообщения.

Форвард выложил видеозапись этого в соцсети и написал: «Большое спасибо за поздравление!»

Изображение: instagram.com/leomessi