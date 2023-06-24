Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян от соревнований под своей эгидой

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Европейская конфедерация фехтования (EFC) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Об этом сообщает Inside the Games. Решение принято на конгрессе организации в польском Кракове по предложению главы Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева.

Кроме того, EFC приостановила членство Федераций фехтования России и Беларуси, представители которых не смогут входить в исполком европейской организации.

Спортсмены из обеих стран не смогут выступать в соревнованиях EFC в возрастной категории до 23 лет, но запрет не распространяется на взрослые турниры, так как они проходят под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) – она ранее допустила россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Inside the Games отмечает, что решение EFC в отношении России и Беларуси можно рассматривать как возражение против действий FIE.

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1 комментарий

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ericssons
Российские спортсмены очень опасны для европейской стабильности!)))
+2
0
+2
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