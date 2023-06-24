Международная федерация волейбола продлила отстранение российских команд

Административный совет Международной федерации волейбола ( ) оставил в силе отстранение российских и белорусских команд от международных турниров.

«Административный совет FIVB подтвердил свое предыдущее решение о том, что все сборные России и Беларуси, клубы, официальные лица, а также спортсмены из пляжного волейбола и волейбола на снегу не имеют права участвовать во всех международных и континентальных соревнованиях до дальнейшего уведомления», – сообщили в FIVB.

Также было принято решение не включать сборные России и Беларуси в мировые рейтинги на время их отсутствия. Их рейтинговые очки остаются замороженными.