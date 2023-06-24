Международная федерация волейбола продлила отстранение российских команд

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Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) оставил в силе отстранение российских и белорусских команд от международных турниров.

«Административный совет FIVB подтвердил свое предыдущее решение о том, что все сборные России и Беларуси, клубы, официальные лица, а также спортсмены из пляжного волейбола и волейбола на снегу не имеют права участвовать во всех международных и континентальных соревнованиях до дальнейшего уведомления», – сообщили в FIVB.

Также было принято решение не включать сборные России и Беларуси в мировые рейтинги на время их отсутствия. Их рейтинговые очки остаются замороженными.

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4 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
Кто с Ростова? Что у вас там
+14
-4
+10
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Russ Ivan
Ну всё верно, ведь именно российские волейболисты - главные зачинатели войн и смут...
+1
0
+1
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Сергей Жарковский
Другого и не ожидалось!
0
0
0
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Juriy_FCZ
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Кто с Ростова? Что у вас там
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Mark Safa
Ответ Juriy_FCZ
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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