«Ман Сити» интересуется Хакими и готов предложить «ПСЖ» крупную сумму за защитника
Ашраф Хакими может перейти в «Манчестер Сити».
Английский клуб ищет игрока, который сможет заменить Кайла Уокера, команду также покинет Жоау Канселу. По просьбе Пепа Гвардиолы «горожане» изучают возможность приобретения Хакими.
Англичане готовы заплатить крупную сумму за защитника «ПСЖ». Его молодость и прогресс в последние годы внушают оптимизм в отношении трансфера.
Контракт Хакими с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Статистику 24-летнего марокканца можно найти здесь.
Вообще для Хакими это карьерный рост был бы, но ПСЖ его отпускать не намерен, еще и в Манчестер Сити. ПСЖ совсем не привлекательно смотрится, с формированием состава и конкуренцией там беда.
Карвахаль уже не тот