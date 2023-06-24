«Ман Сити» интересуется Хакими и готов предложить «ПСЖ» крупную сумму за защитника

Ашраф Хакими может перейти в «Манчестер Сити».

Английский клуб ищет игрока, который сможет заменить , команду также покинет . По просьбе Пепа Гвардиолы «горожане» изучают возможность приобретения Хакими.

Англичане готовы заплатить крупную сумму за защитника «ПСЖ». Его молодость и прогресс в последние годы внушают оптимизм в отношении трансфера.

Контракт Хакими с « » рассчитан до 2026 года. Статистику 24-летнего марокканца можно найти здесь.