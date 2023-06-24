«Ман Сити» интересуется Хакими и готов предложить «ПСЖ» крупную сумму за защитника

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы трансферы Кайл Уокер Жоау Канселу Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими может перейти в «Манчестер Сити».

Английский клуб ищет игрока, который сможет заменить Кайла Уокера, команду также покинет Жоау Канселу. По просьбе Пепа Гвардиолы «горожане» изучают возможность приобретения Хакими. 

Англичане готовы заплатить крупную сумму за защитника «ПСЖ».  Его молодость и прогресс в последние годы внушают оптимизм в отношении трансфера. 

Контракт Хакими с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Статистику 24-летнего марокканца можно найти здесь

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19 комментариев

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Кашшай Чакырович
Он создан для атакующего футбола Гвардиолы
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Никита Смолов
Вообще не понимаю такого ажиотажа вокруг Хакими, обычный бегунок, в завершающей стадии туповат. Неоднократно наблюдал матчи ПСЖ где Месси дает в разрез на него или закидывает за защитника, но открытое пространство, Хакими стоит улыбается. С фланга постоянно лезет в центр без мяча.
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Filipp Gorski
Лучше бы Реал за него предложил крупную сумму
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Сурхай Лукманов
Ответ Kaka_GOAT
Пффффф.... Выиграли наконец ЛЧ после трат миллиардов долларов и ослабили футбол?😄😄😄
Челси и мю которые больше тратят сити и почти ничего не выиграли значимого ( мю ничего не выиграл значимого )
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TravenS
Ответ AstaAsta
Манчестер Сити ослабляет футбол.
Говорит болельщик Баварии. Лицемерненько, товарищ)
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Dan Kennedy
Звук сверчков, весь актив в других новостях будет.

Вообще для Хакими это карьерный рост был бы, но ПСЖ его отпускать не намерен, еще и в Манчестер Сити. ПСЖ совсем не привлекательно смотрится, с формированием состава и конкуренцией там беда.
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Вазген, друг Мхитаряна.
Мю готов перехватить Хакими у ман сити, предлагая тройную сумму. Арсенал тридцатый год следит за ситуацией
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космонавт на дереве
А где комменты к новости ниже? Спортс чего-то боится или что?
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AnMe
Не понимаю шума вокруг него, средний игрок
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nyshtyak
А то, что его в изнсиловании обвиняют, их не сильно волнует?
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Сергей Галынский
А чего Перес думает?
Карвахаль уже не тот
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llolishe
Когда своего ничего нет то шопоголики из Манчестера скупают всех кто на виду
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Oleg Nikolaev
Ответ Никита Смолов
Вообще не понимаю такого ажиотажа вокруг Хакими, обычный бегунок, в завершающей стадии туповат. Неоднократно наблюдал матчи ПСЖ где Месси дает в разрез на него или закидывает за защитника, но открытое пространство, Хакими стоит улыбается. С фланга постоянно лезет в центр без мяча.
Если он обычный бегунок, то как ты назовешь Трента, который хуже во всех аспектах игры?
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