Школу фигурного катания Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года
Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.
23 июня Загитова встретилась с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым и познакомилась с начальниками отделов ведомства для дальнейшего сотрудничества.
«У нас есть идея по созданию указания спортивной школы имени Алины Загитовой по фигурному катанию.
Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала свое существование и свою работу.
Параллельно с этим формируем техническое задание по реализации проекта Центра фигурного катания на территории Татарстана», – сказал Леонов.
Школа фигурного катания Алины Загитовой может появиться в Казани
Это хорошо!❤️
Примечательно, что про родной Ижевск она уже и позабыла..
Хотелось бы,чтобы второй вариант.Все-таки в спорте детишки ее больше любят,чем в бизнесе и эстраде.
Хотя татары всегда хитрые были)))