Школу фигурного катания Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

23 июня Загитова встретилась с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым и познакомилась с начальниками отделов ведомства для дальнейшего сотрудничества.

«У нас есть идея по созданию указания спортивной школы имени Алины Загитовой по фигурному катанию.

Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала свое существование и свою работу.

Параллельно с этим формируем техническое задание по реализации проекта Центра фигурного катания на территории Татарстана», – сказал Леонов.

Школа фигурного катания Алины Загитовой может появиться в Казани

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40 комментариев

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Анна Беляева
Ну, повесят на какой-то имеющийся каток табличу "Школа имени А. Загитовой", торжественно перережут ленточку... Да и забудут потом про это все. Понятно, что тренировать там Алина не будет, она живет в Москве, у нее тут сосредоточена основная работа и основные доходы. А таких "центров имени" олимпийских чемпионов на малых родинах во множестве. И только единицы этими чемпионами курируются всерьез.
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Вадим Калинин
Молодец Алина! Все будет ОК! Успехов в реализации проекта...
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-6
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На Пекин
Это круто, только хочется сказать, что надо говорить школа Алины Загитовой, а не имени Алины Загитовой. Слово ’имени’ добавляют, если учреждение называют в память о ком-то.
+11
-5
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victoire
Ответ плюшевая Ракета
Да, разваливается полным ходом, скоро останется пару центров подготовки в Москве и Питере, для продажи готовых спортсменов другие страны...
Так вот же, новый центр откроют, в провинции. Что не так? Имя не то?
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Lennuci
ТАТ вызвала уже скорую.
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АБZ 49
Ответ Gemma157
Блат поражает и обескураживает своим масштабом.. Примечательно, что про родной Ижевск она уже и позабыла..
У хороших людей много родни. В РТ тоже. В РТ начинала свой путь в спорт. РТ всегда была рядом.
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edem_sandlar
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Ух, представил, и прямо до мурашек. Рад, что есть такие же фанаты Алиночки, как и я!
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Роман Волков
Наша Фигурка развивается полным ходом, не смотря ни на что.
Это хорошо!❤️
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Maecenas
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Терентьев, мог бы и с основы написать. Все и так уже вкурсе
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Додик Аксель
Быстро переходят от слов к делу. Удачи и процветания школе фигурного катания !
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АБZ 49
Ответ На Пекин
Это круто, только хочется сказать, что надо говорить школа Алины Загитовой, а не имени Алины Загитовой. Слово ’имени’ добавляют, если учреждение называют в память о ком-то.
"Фетисов Арена." в память о великом хаккеисте. Сейчас о Сам Фетисов В. на другой работе также связан со спортом.
+4
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+3
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hh88_88
Ответ AllaS
В этом году отличный контракт подписан на форуме и уже в реализации.Как пишут и говорят в Татарстане на ТНВ школа будет не только имени Загитовой, но она будет там главным тренером и детей будут принимать в возрасте от 2 х до 18 ти лет .Успешной реализации проекта , Алине успехов во всех делах и начинаниях.
А когда ей петь, боксировать и фехтовать???
+4
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АБZ 49
Ответ Ксюша Каблукова
Интересно,будет снимать только бабки за свое имя или подойдет как Алина Кабаева,со всей ответственностью... Хотелось бы,чтобы второй вариант.Все-таки в спорте детишки ее больше любят,чем в бизнесе и эстраде. Хотя татары всегда хитрые были)))
Вот и бухгалтер.
+7
-5
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Тимаш
Спасибо Алине за огромное желание развивать спорт. Поддержка чемпионов такого уровня регионам очень важна. Пусть всё получится! Успехов!
+9
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Ирина Петрова
Ответ NTLY
а Алина переедет в Казань?
Не надейтесь
+1
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CoMoBo3
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
👌🏻😎
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Lubov Anikina
Спортс опять начал свою игру плюсами и минусами. Всё как обычно
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Марк Терентьев
Ответ Додик Аксель
Быстро переходят от слов к делу. Удачи и процветания школе фигурного катания !
Прям удивительно! Надеюсь,всё получится!
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maximus388
Ответ Gemma157
Блат поражает и обескураживает своим масштабом.. Примечательно, что про родной Ижевск она уже и позабыла..
Ижевск нужно переименовать в Алининград, тогда вспомнит. Можно по смс-голосованию, или где она там постоянно побеждает.
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Gemma157
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Блат поражает и обескураживает своим масштабом..
Примечательно, что про родной Ижевск она уже и позабыла..
+18
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Марк Терентьев
Ответ Gemma157
Блат поражает и обескураживает своим масштабом.. Примечательно, что про родной Ижевск она уже и позабыла..
Не переживай,Джеммик и до Ижевска очередь дойдёт. Всё только начинается 😉
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TITUL
Ответ victoire
Так вот же, новый центр откроют, в провинции. Что не так? Имя не то?
Если откроют центр то да, но я уверен что просто у существующего сменят название. В Тольятти была боксёрская секция Лада бокс, а стала имени Саитова. Знаете что поменялось ? Ничего !
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Самасебезвезда
👍
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NTLY
Ответ Natalia Bagaeva
Отличная новость! Учитывая замечательные отзывы присутствующих на мастер-классах Алины, любовь к ней болельщиков всех возрастов, у этого проекта огромный потенциал и великолепное будущее!
а Алина переедет в Казань?
+3
-3
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Ксюша Каблукова
Интересно,будет снимать только бабки за свое имя или подойдет как Алина Кабаева,со всей ответственностью...
Хотелось бы,чтобы второй вариант.Все-таки в спорте детишки ее больше любят,чем в бизнесе и эстраде.
Хотя татары всегда хитрые были)))
+6
-6
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