Школу фигурного катания Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года

Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

23 июня Загитова встретилась с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым и познакомилась с начальниками отделов ведомства для дальнейшего сотрудничества.

«У нас есть идея по созданию указания спортивной школы имени Алины Загитовой по фигурному катанию.

Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала свое существование и свою работу.

Параллельно с этим формируем техническое задание по реализации проекта Центра фигурного катания на территории Татарстана», – сказал Леонов.

Школа фигурного катания Алины Загитовой может появиться в Казани