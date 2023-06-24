Жерар Пике: «Американская концепция спорта гораздо лучше европейской. Там есть потолок зарплат, а в Европе у «Ман Сити» и «ПСЖ» огромное преимущество»

Жерар Пике считает, что американская концепция спорта лучше европейской.

«Для меня американская концепция спорта гораздо лучше европейской. В НБА 30 франшиз, и все они движутся в одном направлении, потому что у них одинаковые интересы.

В Испании, например, интересы были объединены путем продажи совместных телевизионных прав. Но много лет это не делалось. Существовал большой разрыв между «Барселоной», «Реалом», «Атлетико» и всеми остальными.

АПЛ справляется с этим немного лучше, но действительно немного обделяет крупных игроков. Последние получают такие же деньги, как и первые. Это помогает конкуренции.

У них есть шесть команд, которые могут бороться за титул. Такое было в Испании в 90-х годах, когда «Депортиво» или «Валенсия» могли выиграть. Если борьба идет между двумя командами, то продукт становится не таким привлекательным, как если бы больше команд боролись за титул.

Еще одно преимущество США – потолок заработной платы. Уже некоторое время мы ждем финансового фэйр-плей в Европе, но из-за политических проблем его не существует.

Это означает, что такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», имеют огромные преимущества по известным причинам. «Барселоне» и «Реалу», которые принадлежат сосьос и не инвестируют свои деньги, будет труднее конкурировать в Европе», – сказал экс-футболисты «Барсы».