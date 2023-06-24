Жерар Пике: «Американская концепция спорта гораздо лучше европейской. Там есть потолок зарплат, а в Европе у «Ман Сити» и «ПСЖ» огромное преимущество»

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига НБА Футбол

Жерар Пике считает, что американская концепция спорта лучше европейской.

«Для меня американская концепция спорта гораздо лучше европейской. В НБА 30 франшиз, и все они движутся в одном направлении, потому что у них одинаковые интересы.

В Испании, например, интересы были объединены путем продажи совместных телевизионных прав. Но много лет это не делалось. Существовал большой разрыв между «Барселоной», «Реалом», «Атлетико» и всеми остальными.

АПЛ справляется с этим немного лучше, но действительно немного обделяет крупных игроков. Последние получают такие же деньги, как и первые. Это помогает конкуренции.

У них есть шесть команд, которые могут бороться за титул. Такое было в Испании в 90-х годах, когда «Депортиво» или «Валенсия» могли выиграть. Если борьба идет между двумя командами, то продукт становится не таким привлекательным, как если бы больше команд боролись за титул.

Еще одно преимущество США – потолок заработной платы. Уже некоторое время мы ждем финансового фэйр-плей в Европе, но из-за политических проблем его не существует.

Это означает, что такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», имеют огромные преимущества по известным причинам. «Барселоне» и «Реалу», которые принадлежат сосьос и не инвестируют свои деньги, будет труднее конкурировать в Европе», – сказал экс-футболисты «Барсы».

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22 комментария

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creat1ve
Напомните плиз сколько барса платила Месси и ко?)
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<~Inter~>
Ответ werley
В принципе, хоть американские системы профессиональных лиг и не лишены недостатков, но пока это лучшее, что придумано в мире спорта. Но к сожалению, эгоистические интересы десятка суперклубов, монополизировавших понятие "большой футбол", не позволят реализоваться этой системе в Европе.
Её при всём желании не перенести на весь европейский футбол. Слишком много клубов и стран со своими законами и министерствами
+7
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+7
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Красный чай
Чем чаще сменяется чемпион тем лучше для спорта и болельщиков это безусловно. Интрига это то почему спорт смотрят
+6
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werley
В принципе, хоть американские системы профессиональных лиг и не лишены недостатков, но пока это лучшее, что придумано в мире спорта. Но к сожалению, эгоистические интересы десятка суперклубов, монополизировавших понятие "большой футбол", не позволят реализоваться этой системе в Европе.
+3
-1
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Eden Hazard
Будь в Европе потолок, как бы Месси 550 млн за 4 года получил? Но в целом он прав. Цены и контракты начали расти бешеным темпом. Игроки типа Маунта отказываются от 200к в неделю, требуя 250,хотя неясно, за что, трансферы ваще жесть. Читаешь что кто то кого то берет за 45,и уже думаешь, что это либо полено, либо клуб нищеброд. А ведь 65 млн за Зидана казалось чем то космическим, из ряда вон.
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rigobersong
В АПЛ 6 команд?:)🤣🤣🤣 Напомните сколько там МС за последние 6 лет выиграл чемпионатов:))
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Артем Артем
А ФИФА может как-то повлиять на то что происходит на Ближнем Востоке ? зарплаты башенные же
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sergey2022
Говорил бы он про потолок зарплат пока сам играл в Европе, а так глаза открылись после того как уехал, прозрел((, лицемерие неприкрытое
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Куруш
В американском спорте много хорошего, но есть одно обстоятельство, которое, по крайней мере для меня, всё портит - закрытые лиги.
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Евгений Михайлов
Ответ Красный чай
Чем чаще сменяется чемпион тем лучше для спорта и болельщиков это безусловно. Интрига это то почему спорт смотрят
тонко
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rigobersong
Ответ DolJun
где гавич был когда барса выписывала безумные лички месси, ему самому и тому «коричневому» составу барсы? когда покупали коутов и бейлов в ла лигу за оверпрайс?
А сколько должен был получать лучший игрок в истории футбола?:) К тому же уже сотни статей написали, что Барселона на рекламе от Месси отбивала в несколько раз больше, я понимаю, что ты знаешь как манипулировать местным контингентом и на что делать акцент, потому что ты знаешь что эта за публика:)
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DolJun
Ответ rigobersong
А сколько должен был получать лучший игрок в истории футбола?:) К тому же уже сотни статей написали, что Барселона на рекламе от Месси отбивала в несколько раз больше, я понимаю, что ты знаешь как манипулировать местным контингентом и на что делать акцент, потому что ты знаешь что эта за публика:)
откуда мне знать? я не мыслю подобными абстрактными категориями
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Шем
Ответ creat1ve
Напомните плиз сколько барса платила Месси и ко?)
Пике видимо знал про контракт на 550 🍋 и поэтому в последнее время у него с Месси были не самые лучшие взаимоотношения.
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Красный чай
Ответ rigobersong
Это все условности, богатые клубы из богатых штатов типа ЛА и ГСВ могут тратить, платить большой налог на роскошь и т.д. Не видел желающих топовых игроков вроде Дюранта и Леброна играть не за Бруклин, ГСВ или Майами, а в Миннесоте или Сан-Антонио:) На бумаге все равны, но кто-то равнее:)
Ну Леброн и Дюрант годами играли за клубы с маленьких рынков. В Европейском футболе чтоб Мбаппе 7 лет играл за монако представить сейчас невозможно. Ну а про выше потолка может тратить любой тут от владельца зависит.
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werley
Ответ rigobersong
Это все условности, богатые клубы из богатых штатов типа ЛА и ГСВ могут тратить, платить большой налог на роскошь и т.д. Не видел желающих топовых игроков вроде Дюранта и Леброна играть не за Бруклин, ГСВ или Майами, а в Миннесоте или Сан-Антонио:) На бумаге все равны, но кто-то равнее:)
Ну, за Сан-Антонио всю карьеру отыграл великий Тим Данкан, да и Адмирал был далеко не последним человеком в баскетболе. В хоккейном Питтсбурге всю карьеру играл Лемье - вообще один их трех величайших в североамериканском хоккее (наряду с Гретцки и Орром). В европейском футболе такое почти невозможно, игроки такого уровня там могут играть либо за шейхов, либо за Реал с Барселоной.
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Геннадий Чеботарев
Ответ werley
В принципе, хоть американские системы профессиональных лиг и не лишены недостатков, но пока это лучшее, что придумано в мире спорта. Но к сожалению, эгоистические интересы десятка суперклубов, монополизировавших понятие "большой футбол", не позволят реализоваться этой системе в Европе.
вся проблема только в коррупционном уефа. а менять они ни чего не хотят потому,что имеют от этого бардака баблосы и очень большие.
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