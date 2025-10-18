Хавбек ЦСКА Алвес пропустит 3-4 недели из-за травмы («СЭ»)
Игрок ЦСКА пропустит около месяца из-за травмы.
По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник Матеус Алвес выбыл на 3-4 недели из-за повреждения.
Алвес присоединился к армейцам летом. В составе команды он провел 15 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 1 ассистом.
Подробную статистику 20-летнего бразильца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
