Хавбек ЦСКА Алвес пропустит 3-4 недели из-за травмы («СЭ»)

Игрок ЦСКА пропустит около месяца из-за травмы.

По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник Матеус Алвес выбыл на 3-4 недели из-за повреждения.

Алвес присоединился к армейцам летом. В составе команды он провел 15 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 1 ассистом.

Подробную статистику 20-летнего бразильца можно найти здесь .