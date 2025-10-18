16

Хавбек ЦСКА Алвес пропустит 3-4 недели из-за травмы («СЭ»)

Игрок ЦСКА пропустит около месяца из-за травмы.

По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник Матеус Алвес выбыл на 3-4 недели из-за повреждения. 

Алвес присоединился к армейцам летом. В составе команды он провел 15 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 1 ассистом. 

Подробную статистику 20-летнего бразильца можно найти здесь

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?171 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМатеус Алвес
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoЦСКА
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Кейна 22 (19+3) очка в 11 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Форвард забил «Боруссии»
2 минуты назад
Тренер «Краснодара» Оленин про 2:0 с «Динамо» Махачкала: «Могли забить еще, довольны победой. В 1-м тайме нужно было приспособиться к очень тяжелому полю»
14 минуты назад
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. 1:0 – Кейн забил! Онлайн-трансляция
2210 минут назадLive
Гвардиола о дубле Холанда «Эвертону»: «Разочарован, что он не забил 4 или 5. А если серьезно, я доволен, но «Ман Сити» нельзя полагаться только на Эрлинга, вингеры тоже должны забивать»
413 минут назад
«Локомотив» – ЦСКА. Батраков, Кисляк, Баринов, Глебов играют. Онлайн-трансляция
3217 минут назадLive
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» сыграл 1:1 с «Ростовом», «Краснодар» победил «Динамо» Махачкала
60318 минут назадLive
«Ноттингем Форест» ведет переговоры с Манчини о назначении главным тренером
425 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Боруссию» Дортмунд, «Байер» и «Майнц» сыграли 4:3
933 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Фулхэма», «Ман Сити» обыграл «Эвертон», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
18733 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
2952 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Анже», «Ницца» победила «Лион», «Марсель» против «Гавра»
233 минуты назадLive
Абаскаль о «Спартаке» после 1:1 с «Ростовом»: «Команда с характером. Красно‑белые будут подниматься в таблице по ходу сезона»
25 минут назад
Александр Тарханов: «Иностранные тренеры должны учить русский. Даже Гвардиоле в «Баварии» дали три месяца, чтобы он немецкий выучил. Не должно быть отговорок, что язык сложный»
515 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома забил 5 голов «Аль-Иттифаку» Вейналдума
221 минуту назад
Александр Мостовой: «Спартак» как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать. Как «Ростов» не выиграл сегодня?»
522 минуты назад
«Торино» – «Наполи». 1:0 – Симеоне забил. Онлайн-трансляция
930 минут назадLive
«Фулхэм» – «Арсенал». Дьокереш и Сака играют. Онлайн-трансляция
332 минуты назадLive
У «Краснодара» 11 побед, 2 ничьих и 1 поражение в 14 последних матчах
436 минут назад
«Краснодар» победил «Динамо» Махачкала на выезде – 2:0. Виктор Са и Сперцян забили
1337 минут назад
У «Спартака» три удаления в 1-х таймах в этом сезоне РПЛ – повторение клубного антирекорда
753 минуты назад