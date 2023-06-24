Лионель Месси: «Я уже не тот, кем был в «Барселоне». 1-й год в Париже был тяжелым, на 2-й я чувствовал себя гораздо лучше. Но ЧМ повлиял на сезон, все вернулись другими»
Лионель Месси признал, что за последние годы его уровень мог снизиться.
«Конечно, мне уже 35 лет, я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне» несколько лет назад.
Первый год в Париже по различным причинам оказался для меня очень сложным. Но в этом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным.
Важную роль сыграл чемпионат мира. То, что он проводился посреди сезона... Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травму. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов, таких как Неймар.
Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Это не оправдание, потому что много кто играл на ЧМ, но в целом ЧМ повлиял на уровень игры в чемпионате и в Лиге чемпионов. Все вернулись другими, пускай по разным причинам», – заявил форвард сборной Аргентины в интервью beIN Sport.
А что бы ты сказал если ПСЖ занял 4 место в Лиге1??? сказал бы самый худший трансфер в истории футбола???
Просто помню такого одного, который пришёл в Гегемон СЕРИИА и сделал их 4 впервые за последние 10 лет.
Ну и русский язык подучи при оказии. При первой критикИ. Критик, блин. 🤦🏻♂️
Травма, ковид, дикая непруха.
Он старался играть хорошо и разыгрался во втором сезоне, но у всей команды с игрой были проблемы.
Продолжай гореть.
А Месси продолжит оставаться величайшим футболистом в истории.
А у Роналду за 2 сезона 2 трофей был