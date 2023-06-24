Лионель Месси: «Я уже не тот, кем был в «Барселоне». 1-й год в Париже был тяжелым, на 2-й я чувствовал себя гораздо лучше. Но ЧМ повлиял на сезон, все вернулись другими»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Неймар ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси признал, что за последние годы его уровень мог снизиться.

«Конечно, мне уже 35 лет, я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне» несколько лет назад.

Первый год в Париже по различным причинам оказался для меня очень сложным. Но в этом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным.

Важную роль сыграл чемпионат мира. То, что он проводился посреди сезона... Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травму. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов, таких как Неймар.

Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Это не оправдание, потому что много кто играл на ЧМ, но в целом ЧМ повлиял на уровень игры в чемпионате и в Лиге чемпионов. Все вернулись другими, пускай по разным причинам», – заявил форвард сборной Аргентины в интервью beIN Sport.

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50 комментариев

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Манковский
Уровень игры просто рухнул с космического до мирового.
+67
-13
+54
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Мгер Цолакян
Ответ Великий Алонсо
Мировой уровень это спортивная ходьба по полю с 1 голом в 3/4 матча?
63 очка по системе г+п в 54 матчах .
+60
-8
+52
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Greatest Of All Time
Ответ Екн Лор
Один из худших трансферов в истории ПСЖ, развалил команду игравшую в финале ЛЧ
74 матча 67 результативных действий и это один из худший??))))
А что бы ты сказал если ПСЖ занял 4 место в Лиге1??? сказал бы самый худший трансфер в истории футбола???
Просто помню такого одного, который пришёл в Гегемон СЕРИИА и сделал их 4 впервые за последние 10 лет.
+35
-3
+32
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Илья Мурашов
Возраст берет свое. Месси это признает. А Роналду всё еще думает, что ему 25 и стремиться поехать на ЧМ 2026. Кто-то же должен охранять лавку.
+14
-1
+13
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Надоело париться в бане
Ответ Великий Алонсо
Мировой уровень это спортивная ходьба по полю с 1 голом в 3/4 матча?
Как же всё-таки задрал планку Месси, если в его 36 лет планка 1 гол в 3/4 матча воспринимается как что-то слабое и плохое
+16
-4
+12
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atomio
Ответ зак
все поняли что ты главный аферист в футболе, левые пенки на ЧМ, левые награды, левые титулы спасибо (Негейре), практически обонкротил клуб, теперь как только начали спрашивать по настоящему за результаты, сбежал при первой критики..
Ты бы хоть троллил красиво, я бы даже тебе может плюс поставил. Но ты настолько делаешь это тупо и небрежно, просто жирно. Школьник чтоли на каникулах?
+11
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VERBLYUD
Ответ Екн Лор
Один из худших трансферов в истории ПСЖ, развалил команду игравшую в финале ЛЧ
Без коронавируса и легкой сетки псж не играл бы в финале лч, им тогда просто повезло, а вот Ювентус по делу выходил в финал лч 2 раза за 3 сезона, но позорный португалец уничтожил эту супер команду.
+11
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BZB
С днем рождения, самый великий футболист мира!
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Safar Safar
Месси Великий ! Все остальное просто слова
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Александр Северный
в этом сезоне на всё 100% заслуживал получить MVP Лиги. благодаря ему ПиСиЖе в этом сезоне с двумя трофеями. чтобы вы мне не говорили, но конкретно из-за Мбаппе, Лео не побил рекорд лиги по передачам. там за двадцатку должно было выходить, не считая упущенных моментов других игроков с его передач.
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Человек1991
Месси сам говорит что он уже не тот) но Золотой Мяч вручается за сезон 22/23 . Месси 42 гола , 27 голевых передач , 20 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас, ну а чисто по игре можно сравнить разве только с Дэ Брёйне, у него 12 голов, 30 голевых. Месси Чемпион Мира по футболу 2022 ! Обладатель СуперКубка Мира Финаллисима 2022! Чемпион Франции 22/23 , и выиграл Суперкубок Франции.
+9
-2
+7
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Greatest Of All Time
Ответ Екн Лор
У Ибры в ПСЖ всё равно было больше, в том числе ассистов
У Игуаина тоже было больше в СирииА. У 38 летнего Куальяреллы тоже было больше в СерииА.
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Человек1991
Месси: участие на Чемпионат Мира 2026 ? я уже не тот признаю это , и сыграть будет очень сложно , впервую очередь из за возраста. Роналду: участие на Чемпионате Мира 2026 ? я всё ещё тот! я всегда готов ! возраст ?? в 45 баба ягодка опять. ))
+6
-2
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Игорь Климов
Лео Месси сделал главное в своей карьере - принёс победу на ЧМ-22 для всей Аргентины за последние 36 лет!
+5
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Din Rizaev
Ответ Великий Алонсо
Мировой уровень это спортивная ходьба по полю с 1 голом в 3/4 матча?
не переживай, ледибой красивая
+4
0
+4
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kos.vohrt
Ответ зак
все поняли что ты главный аферист в футболе, левые пенки на ЧМ, левые награды, левые титулы спасибо (Негейре), практически обонкротил клуб, теперь как только начали спрашивать по настоящему за результаты, сбежал при первой критики..
Закусывай.

Ну и русский язык подучи при оказии. При первой критикИ. Критик, блин. 🤦🏻‍♂️
+4
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Фарид Харисов
Ответ instasamka
Все нормально в ПСЖ поиграл обладатель 7 золотых мячей. 10 чемпионств (столько же сколько у ПСЖ за всю историю) 4 ЛЧ в 4 раза больше чем у ПСЖ. Месси использовал ПСЖ как тренировочную базу к ЧМ без особых рисков подготовился к ЧМ и забрал заветный трофей. «Пешком» вошёл в топ 5 футболистов по результативности!
Да не использовал он ПСЖ как тренировочную базу. Просто не всё получилось. Он забивал победные, он не ленился, даже в момент когда ему все свистели он молча делал результат.

Травма, ковид, дикая непруха.

Он старался играть хорошо и разыгрался во втором сезоне, но у всей команды с игрой были проблемы.
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ Екн Лор
4 в конкурентной Серии А - не так стыдно, как в фермерской лиге, где у ПСЖ бюджет в 10 раз выше остальных. Там хоть Дзюбу поставь вместо аргентинца, они возьмут чемпионство
Серия А стала конкурентной из-за Роналду. До его прихода Ювентус доминировал и не замечал соперников. Большего позора трудно припомнить. Разве что как он МЮ обрушил со 2 места на 6. Ну и в Насре он подтвердил свой "класс". И ещё на ЧМ в плей-офф 0+0
+3
0
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Илья Мурашов
Ответ Екн Лор
Один из худших трансферов в истории ПСЖ, развалил команду игравшую в финале ЛЧ
Роналду развалил Ювентус, который дважды играл в финале ЛЧ. По твоей логике, он худший среди худших
+3
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leon01
Пусть кому- то повезёт и в 25 он будет таким « не тем» как Месси в 35
+3
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Игорь Климов
Ответ Алекс75
Результативность одного игрока может вредить команде,что Месси и продемонстрировал в последних сезонах в "Барселоне" и в ПСЖ.
Какой ещё ерунды ты напишешь?
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Константин Симкин
Ответ Екн Лор
4 в конкурентной Серии А - не так стыдно, как в фермерской лиге, где у ПСЖ бюджет в 10 раз выше остальных. Там хоть Дзюбу поставь вместо аргентинца, они возьмут чемпионство
Petyx
+2
0
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Ярик01
36 лет
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ зак
все поняли что ты главный аферист в футболе, левые пенки на ЧМ, левые награды, левые титулы спасибо (Негейре), практически обонкротил клуб, теперь как только начали спрашивать по настоящему за результаты, сбежал при первой критики..
Вот это у тебя пожар. Не пожар даже, а пожарище.
Продолжай гореть.
А Месси продолжит оставаться величайшим футболистом в истории.
+2
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LEO30_10
Ответ Екн Лор
Один из худших трансферов в истории ПСЖ, развалил команду игравшую в финале ЛЧ
У Месси за 2 сезона 3 трофей

А у Роналду за 2 сезона 2 трофей был
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