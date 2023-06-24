Дмитрий Федоров о словах Ротенберга про телерейтинги «России 25»: «Если играет сборная, неважно какого статуса, рейтинги хорошие. Эстеты могут кривиться, но это правда жизни»

Дмитрий Федоров прокомментировал слова Романа Ротенберга о телерейтингах «России 25».

– говорит, что майские матчи между Россией и Беларусью очень хорошо смотрели. Насколько это правда?

– Мои наблюдения за почти что 8 лет существования холдинга такие: если играет сборная России, неважно какого статуса, рейтинги хорошие.

Юниорская, студенческая – не имеет значения, эти матчи смотрят. Хоккейные эстеты могут кривиться, смеяться, но это правда жизни, – сказал тренер «Чайки» Федоров, известный по работе на «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»,

Ротенберг о «России 25»: «Телерейтинги зашкаливают. Мы ни в чем не уступаем НХЛ. Хоккей «3×3» продвигаем. Это все для людей. Народу нужны хлеб и зрелище»

«Эта работа меняет психику, сознание, привычки, даже здоровье». Комментатор бросил телевидение и стал хоккейным тренером