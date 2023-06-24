Дмитрий Федоров о словах Ротенберга про телерейтинги «России 25»: «Если играет сборная, неважно какого статуса, рейтинги хорошие. Эстеты могут кривиться, но это правда жизни»

Теги Сборная России по хоккею болельщики телевидение Сборная Беларуси по хоккею Дмитрий Федоров МХЛ Чайка Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Федоров прокомментировал слова Романа Ротенберга о телерейтингах «России 25».

Роман Ротенберг говорит, что майские матчи между Россией и Беларусью очень хорошо смотрели. Насколько это правда?

– Мои наблюдения за почти что 8 лет существования холдинга такие: если играет сборная России, неважно какого статуса, рейтинги хорошие.

Юниорская, студенческая – не имеет значения, эти матчи смотрят. Хоккейные эстеты могут кривиться, смеяться, но это правда жизни, – сказал тренер «Чайки» Федоров, известный по работе на «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»,

Ротенберг о «России 25»: «Телерейтинги зашкаливают. Мы ни в чем не уступаем НХЛ. Хоккей «3×3» продвигаем. Это все для людей. Народу нужны хлеб и зрелище»

«Эта работа меняет психику, сознание, привычки, даже здоровье». Комментатор бросил телевидение и стал хоккейным тренером

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7 комментариев

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Hitgoe Himgob
Чушь.
+4
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Кеша
Все-таки Чайка это не СКА . Да и зарплата другая . Надо расти Федорову.
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Анатолий Конь
Как на спорт-экспрессе стали комментарии закрывать в новостях связанных с политотой , свобода слова ...
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ДудьСдулся
Не надо уж совсем зрителей(читателей) за лохов держать.
Одно дело, когда сборная играет в финале чемпионата мира с Канадой, и другое когда 7-й товарняк против Беларуси.
Рейтинг будет отличаться в десятки, а может и в сотни раз.
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KozlikX
не смотрю не суперсерии новомодные , не евротуры , даже молодежный чемпионат мира набирает больший рейтинг нежели взрослый ЧМ, на ротенбергское посмешище посмотрел бы на Олимпиаде как провалится
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Зубы Дзюбы
Даже не помню когда последний раз смотреть сборную вне ЧМ или ОИ.
А обзоры нхл, например, смотрю регулярно
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Red_right_wing
кто реально это смотрел? если всякие домохозяйки еще могли смотреть чм и сборную, это же чм, да и олимпиаду хоть без нхл, то эту ротенсерию кто? они про нее не знали даже. а кто знал и разбирается, это ж хуже евротура. никому ненужные товарняки, кроме участников.
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