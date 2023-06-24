«МЮ» переключился на Кайседо после отказа «Челси» принять 3-е предложение по Маунту. Лондонцы тоже претендуют на эквадорца
«Манчестер Юнайтед» отказывается дальше бороться за Мэйсона Маунта.
По данным The Times, после того как третье предложение манкунианцев (55 млн фунтов) было отклонено, они решили не продолжать переговоры с желающим получить 65 млн «Челси», поскольку считают такую сумму завышенной.
«МЮ» сосредоточится на других целях, главная из которых – Мойсес Кайседо из «Брайтона». «Челси» тоже претендует на эквадорского полузащитника.
«МЮ» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Маунту и уверен, что лондонцы «сливают» прессе информацию
на ЦАП есть Бруну, в паре с Каземиро рискованно.
Или герои не могут критиковать МЮшник?