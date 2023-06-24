«МЮ» переключился на Кайседо после отказа «Челси» принять 3-е предложение по Маунту. Лондонцы тоже претендуют на эквадорца

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мэйсон Маунт Мойсес Кайседо Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказывается дальше бороться за Мэйсона Маунта.

По данным The Times, после того как третье предложение манкунианцев (55 млн фунтов) было отклонено, они решили не продолжать переговоры с желающим получить 65 млн «Челси», поскольку считают такую сумму завышенной.

«МЮ» сосредоточится на других целях, главная из которых – Мойсес Кайседо из «Брайтона». «Челси» тоже претендует на эквадорского полузащитника.

«МЮ» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Маунту и уверен, что лондонцы «сливают» прессе информацию

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41 комментарий

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Pushkin_CR7
Ответ Доминатор3000
В итоге,могут остаться и без Маунта и без Кайседо.
А могут с Маунтом и Кайседо, в итоге.
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pKaparika
Кажется это разные игроки по роли
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Nico Boi
Ответ Акира_1
Удачи Маунту в резерве Челси до конца сезона, если не исправит свое поведение. 🤭
удачи Челси с дырой в бюджете и минус 50 лямов
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Alexander Yavriantz
МЮ включили психологическую войну? Так-то было бы неплохо дважды Челси опрокинуть, а потом ещё и Маунта бесплатно подписать через год. Но не думаю, что интерес к Кайседо реален. Поживём, увидим.
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Акира_1
Ответ Nico Boi
удачи Челси с дырой в бюджете и минус 50 лямов
Ахаха с точки зрения имиджа клуба гораздо важнее показать, что не один игрок не может диктовать условия клубу. Это первое. А второе, что Маунту придётся искать какой-то компромисс, если он хочет сохранить игровую практику и место в сборной, поэтому придётся свою гордость засунуть в жопу и играть у Почеттино. А там и контракт новый недалеко, так что свои сказки про минус 50 лямов держите при себе)
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Dan Kennedy
Ответ <~Inter~>
Так это игроки на одну позицию рядом с Каземиро
Просто Кайседо в опорке надежнее смотрится, чем Маунт. Все же Мэйсону лучше играть выше, на позиции Бруну.
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Итачи Учиха
Так это два абсолютно разных по функционалу игрока
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Danik S
Ответ Pushkin_CR7
А могут с Маунтом и Кайседо, в итоге.
говорят деньги нету, бюджет ограничен. Даже Маунта не могут купить, какой там Кайседо у которого цена 75+
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Dan Kennedy
Ответ syxys
Я вот тоже не понимаю. Зачем Маунт при живом Бруну? Или он сдулся за последний сезон? (В прошедшем сезоне очень мало матчей МЮ лицезрел)
Да не, нормально отыграл. Но надо прибавлять и ему, и команде в целом.
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Акира_1
Ответ <~Inter~>
А что не так с его поведением?
Уже много раз говорили, как чувак забил на игру за Челси в середине этого сезона и занимался только торгами за ЗП на уровне Джеймса. Только как Джеймс он никогда в Челси не играл. А сейчас вообще давил на Челси, пытаясь выбить переход к конкуренту на более выгодных условиях для красных. И этого чела кто-то считал наследником Лэмпарда.
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Сослан Сохиев
Ответ llolishe
В МЮшке хаос Игроки других клубов не хотят играть в одной команде с Магваром и не переходят в клубец
А ведь родина в твоем лице,героя ждала!
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Eden Hazard
Ответ Nico Boi
удачи Челси с дырой в бюджете и минус 50 лямов
Минус 50 ляиов откуда взял? То, что на этой неделе на 150 продали, вообще мимо прошло? Придумал какой то дурак про дыру в бюджете, остальные радостно подхватили, и думали что Челси прогнется и будет на их условиях продавать. Разбежались😂
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Dan Kennedy
Ответ <~Inter~>
А Бруну где играть будет?
Так Мэйсон не нужен, вот я о чем.
на ЦАП есть Бруну, в паре с Каземиро рискованно.
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Акира_1
Ответ <~Inter~>
И почему он должен быть в резерве? зимой весь Челси забил на футбол и странно предъявлять одному игроку. Смешно думать что из-за переговоров с МЮ его переведут в какой-то резерв
Он за Челси играть не хочет и контракт не хочет продлевать, конечно, его переведут в резерв, ибо нафиг такой токсик в основе? Который тем более предал родной клуб. По-хорошему в резерв до лета и потом свободным посмотрим кому он будет нужен.
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syxys
Ответ Dan Kennedy
Просто Кайседо в опорке надежнее смотрится, чем Маунт. Все же Мэйсону лучше играть выше, на позиции Бруну.
Я вот тоже не понимаю. Зачем Маунт при живом Бруну? Или он сдулся за последний сезон? (В прошедшем сезоне очень мало матчей МЮ лицезрел)
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Рамиль Валиев
Ответ Акира_1
Уже много раз говорили, как чувак забил на игру за Челси в середине этого сезона и занимался только торгами за ЗП на уровне Джеймса. Только как Джеймс он никогда в Челси не играл. А сейчас вообще давил на Челси, пытаясь выбить переход к конкуренту на более выгодных условиях для красных. И этого чела кто-то считал наследником Лэмпарда.
а что Джеймса называли игроком года? что же вы все привязались к хрусталю так? Маунт всегда был в топе до этого сезона. а этот сезон у всех игроков провальный.
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Акира_1
Ответ Рамиль Валиев
а что Джеймса называли игроком года? что же вы все привязались к хрусталю так? Маунт всегда был в топе до этого сезона. а этот сезон у всех игроков провальный.
Маунт никогда не играл на уровне Джеймса, как бы много голов Норвичу он не забивал. Джеймс всегда был примером для Челси и всегда играл на максимуме, а что Маунт? Зазвездился после 1 удачного сезона и полностью провалил подготовку к этому, а потом стал просить денег, хотя был хуже даже Стерлинга. А что касается провального сезона, то в этом будто виноват кто-то со стороны. Будто это не Маунт забил на футбол и думал только о деньгах? Будто это не Маунт не смог вести клуб за собой? Будто не он забил 3 гола за сезон.
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<~Inter~>
Ответ anti4ex
МЮ по позиции нужнее Кайседо, а Маунта можно и зимой за 15 лямов забрать
Так это игроки на одну позицию рядом с Каземиро
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<~Inter~>
Ответ Dan Kennedy
Просто Кайседо в опорке надежнее смотрится, чем Маунт. Все же Мэйсону лучше играть выше, на позиции Бруну.
А Бруну где играть будет?
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<~Inter~>
Ответ Акира_1
Уже много раз говорили, как чувак забил на игру за Челси в середине этого сезона и занимался только торгами за ЗП на уровне Джеймса. Только как Джеймс он никогда в Челси не играл. А сейчас вообще давил на Челси, пытаясь выбить переход к конкуренту на более выгодных условиях для красных. И этого чела кто-то считал наследником Лэмпарда.
И почему он должен быть в резерве? зимой весь Челси забил на футбол и странно предъявлять одному игроку. Смешно думать что из-за переговоров с МЮ его переведут в какой-то резерв
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<~Inter~>
Ответ Акира_1
Удачи Маунту в резерве Челси до конца сезона, если не исправит свое поведение. 🤭
А что не так с его поведением?
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мс-мешок
Ответ Акира_1
Удачи Маунту в резерве Челси до конца сезона, если не исправит свое поведение. 🤭
а Челси себя правильно ведёт по отношению к игроку?
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llolishe
Ответ Сослан Сохиев
А ведь родина в твоем лице,героя ждала!
Причем здесь МЮшник
Или герои не могут критиковать МЮшник?
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Reright18
Ответ Alexander Yavriantz
МЮ включили психологическую войну? Так-то было бы неплохо дважды Челси опрокинуть, а потом ещё и Маунта бесплатно подписать через год. Но не думаю, что интерес к Кайседо реален. Поживём, увидим.
Опорник надо, сейчас Райса заберут и будем каких-то голландцев в спешке искать
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anti4ex
МЮ по позиции нужнее Кайседо, а Маунта можно и зимой за 15 лямов забрать
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