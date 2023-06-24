Жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Зенит», ЦСКА, «Спартак» узнают соперников. Начало – в 18:00

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

В субботу состоится жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Жеребьевка определит состав четырех групп Пути РПЛ. Церемония состоится в субботу, 24 июня, и будет показана на канале «Матч ТВ». Начало – в 18:00 по московскому времени.

В групповом раунде Пути РПЛ примут участие 16 клубов, которые разбиты по четырем корзинам. Состав корзин определен с учетом мест, занятых командой в Мир РПЛ 2022/23.

Вместо двух команд, покинувших лигу, в жеребьевке примут участие команды Мелбет Первой лиги, которые получили право участвовать в РПЛ по итогам завершившегося сезона. 

1 корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов» 

2 корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»

3 корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов» 

4 корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика»

В ходе жеребьевки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин. В одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

Напомним, розыгрыш Фонбет Кубка России начнется 25-27 июля. Турнир пройдет по схеме с двойным выбыванием.

 

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15 комментариев

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Красный чай
Интересно в какую группу ростов с факелом попадет
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Лимит Лимитович
Ждем дерби Факел - Ростов
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a2wai
Казалось бы, чемпион и гегемон - Зенит, но все с придыханием и дрожью будут ждать группу, в которой будет играть Ростов.
+9
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.ru
всем доброго дня... армейцам счастливого пути РПЛ
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-2
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Three Days Grace
Ответ HI MARS
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кое-то сказал, что уже выехали)
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Виктор
Ответ .ru
всем доброго дня... армейцам счастливого пути РПЛ
Где ты армейцев увидел?
+4
-1
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Злодей Спб
Хорошо бы Зениту выпала Балтика.
Давно хотел в Калининград скататься :)
И желательно без команд из южных регионов.
Идеально было бы: Зенит, Локо, Динамо, Балтика
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HI MARS
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ОттоДракула
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Filipp Gorski
Зенит Локомотив Динамо Рубин
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Заборостроитель
Формат требует перемен!
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Андрей Лаптев
Урал Вперёд
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Сергей Жарковский
Ждём 18:00!👍
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Spartakovec navsegda
Ответ ОттоДракула
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За чесноком и осиновым колом ушел. Жди.
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.ru
Ответ Виктор
Где ты армейцев увидел?
в объективе фотоаппарата Зенит...
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Caniball
Ответ Лимит Лимитович
Ждем дерби Факел - Ростов
Написано же, что по условиям жеребьевки они не могут быть в одной группе.
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