Жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Зенит», ЦСКА, «Спартак» узнают соперников. Начало – в 18:00

В субботу состоится жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Жеребьевка определит состав четырех групп Пути РПЛ. Церемония состоится в субботу, 24 июня, и будет показана на канале «Матч ТВ». Начало – в 18:00 по московскому времени.

В групповом раунде Пути РПЛ примут участие 16 клубов, которые разбиты по четырем корзинам. Состав корзин определен с учетом мест, занятых командой в Мир РПЛ 2022/23.

Вместо двух команд, покинувших лигу, в жеребьевке примут участие команды Мелбет Первой лиги, которые получили право участвовать в РПЛ по итогам завершившегося сезона.

1 корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»

2 корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»

3 корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов»

4 корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика»

В ходе жеребьевки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин. В одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

Напомним, розыгрыш Фонбет Кубка России начнется 25-27 июля. Турнир пройдет по схеме с двойным выбыванием.