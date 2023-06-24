Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»

Гимнастка Анастасия Назаренко раскритиковала поведение русскоязычных за границей.

«Если ты относишься к этому миру и к людям с добрым намерением, жизнь начинает меняться.

Люди не хотят дружить с людьми, которые не nice с ними, и я заметила, что некоторое русскоязычное население абсолютно ведет себя не nice с другими людьми, как у себя в стране, так и за ее пределами, а потом жалуются на судьбу, что у них все не так в жизни, и не могут понять, почему к русским такое отношение. А оно так и будет, пока сами вы не изменитесь.

Хочу отметить, что существуют как адекватные, так и неадекватные люди в любой нации», – написала спортсменка.

стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье, выступая за Россию. В прошлом году она получила гражданство США.

Наша гимнастка-чемпионка получила гражданство США и закатила вечеринку: торт со статуей Свободы и танцы под Меладзе