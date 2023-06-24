Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»

Теги художественная гимнастика Анастасия Назаренко Гимнастика

Гимнастка Анастасия Назаренко раскритиковала поведение русскоязычных за границей.

«Если ты относишься к этому миру и к людям с добрым намерением, жизнь начинает меняться.

Люди не хотят дружить с людьми, которые не nice с ними, и я заметила, что некоторое русскоязычное население абсолютно ведет себя не nice с другими людьми, как у себя в стране, так и за ее пределами, а потом жалуются на судьбу, что у них все не так в жизни, и не могут понять, почему к русским такое отношение. А оно так и будет, пока сами вы не изменитесь.

Хочу отметить, что существуют как адекватные, так и неадекватные люди в любой нации», – написала спортсменка.

Назаренко стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье, выступая за Россию. В прошлом году она получила гражданство США.

Наша гимнастка-чемпионка получила гражданство США и закатила вечеринку: торт со статуей Свободы и танцы под Меладзе

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21 комментарий

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Vvild
И в чём она не right?
+29
-5
+24
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Роман Ижболдин
Язык корявый конечно, но по существу - полностью согласен. Живу 15 лет в Чехии, езжу по всей Европе - оголтелой русофобии нигде не встречал (до начала войны - вообще никакой не встречал). А вот наших людей, которые приезжают в чужие страны с ощущением того, что им все должны ботинки целовать - видел довольно много
+28
-9
+19
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Jhon Jhon
Ответ Роман Ижболдин
Язык корявый конечно, но по существу - полностью согласен. Живу 15 лет в Чехии, езжу по всей Европе - оголтелой русофобии нигде не встречал (до начала войны - вообще никакой не встречал). А вот наших людей, которые приезжают в чужие страны с ощущением того, что им все должны ботинки целовать - видел довольно много
Наши люди даже в нашей стране при получении мнимой власти становятся "царями", а ты про чужие страны говоришь)
+9
0
+9
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Melnikov1968
По сути, конечно, права. Очень часто россияне ведут себя как настоящие жлобы. Такие понятия, как уважение и такт у многих просто отсутствуют.
+7
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+5
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разноцветный логотип
>которые не nice с ними, и я заметила, что

как тут не вспомнить классику
https://youtu.be/3W40tBACFbI
+4
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Karamazoff
Среди слинявших большая доля тех, кто ничем не доволен (ничем и нигде, но думают, что переездом они решат свои проблемы) и считают, что им все должны. Отсюда и такое поведение - что у русскоязычных, что у арабов/африканцев/мексиканцев в Европе/США.
С другой стороны американцы думают, что be nice to others и это решит все твои проблемы. Поэтому только и делают, что натужно улыбаются друг другу. Даже желая убить оппонента.
Здесь нашла коса на камень.
+3
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Fona
Ответ Роман Ижболдин
Язык корявый конечно, но по существу - полностью согласен. Живу 15 лет в Чехии, езжу по всей Европе - оголтелой русофобии нигде не встречал (до начала войны - вообще никакой не встречал). А вот наших людей, которые приезжают в чужие страны с ощущением того, что им все должны ботинки целовать - видел довольно много
Тоже живу в Чехии, вроде бы много от русских натерпелись, но все равно никто не клеймит тебя и не кидается со словами, какой ты плохой) Зато помнится родственники твердили быть осторожным и аккуратным, а то и вовсе возвращаться, до сих пор думаю, кого мне всё-таки нужно бояться
+1
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mishanya.kashnikov
Ответ Роман Ижболдин
Язык корявый конечно, но по существу - полностью согласен. Живу 15 лет в Чехии, езжу по всей Европе - оголтелой русофобии нигде не встречал (до начала войны - вообще никакой не встречал). А вот наших людей, которые приезжают в чужие страны с ощущением того, что им все должны ботинки целовать - видел довольно много
дочь офицера пойди пожалуйста отсюда
+11
-10
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Max9999
рашен пипол не хотеть фредшип! ноу найс. американ пипл вери найс. оу е.
0
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Andrew Chepaylo
Ответ Fona
Тоже живу в Чехии, вроде бы много от русских натерпелись, но все равно никто не клеймит тебя и не кидается со словами, какой ты плохой) Зато помнится родственники твердили быть осторожным и аккуратным, а то и вовсе возвращаться, до сих пор думаю, кого мне всё-таки нужно бояться
Как кого? соотечественников)
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Адильхан Абдусаламов
Ответ p
Та и не только в США к сожалению…
В Ростове например
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Nojevilka
Ответ velvetdust2008
Чтобы задумался над своим freaking поведением
Хорошо, обещаю вести себя nice с людьми
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velvetdust2008
Ответ Nojevilka
Зачем я прочитал этот stupid текст?
Чтобы задумался над своим freaking поведением
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Navi88
о, уже русский забывает - слова не помнит
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FromGabon
Я тоже считаю что нужно вести себя Nice со всеми и тогда все будет Very Good
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Александр Митраков
Онли фактс
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Сергей
Зачем нам эта новость?
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p
Та и не только в США к сожалению…
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