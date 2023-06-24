Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
Гимнастка Анастасия Назаренко раскритиковала поведение русскоязычных за границей.
«Если ты относишься к этому миру и к людям с добрым намерением, жизнь начинает меняться.
Люди не хотят дружить с людьми, которые не nice с ними, и я заметила, что некоторое русскоязычное население абсолютно ведет себя не nice с другими людьми, как у себя в стране, так и за ее пределами, а потом жалуются на судьбу, что у них все не так в жизни, и не могут понять, почему к русским такое отношение. А оно так и будет, пока сами вы не изменитесь.
Хочу отметить, что существуют как адекватные, так и неадекватные люди в любой нации», – написала спортсменка.
Назаренко стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье, выступая за Россию. В прошлом году она получила гражданство США.
Наша гимнастка-чемпионка получила гражданство США и закатила вечеринку: торт со статуей Свободы и танцы под Меладзе
как тут не вспомнить классику
https://youtu.be/3W40tBACFbI
С другой стороны американцы думают, что be nice to others и это решит все твои проблемы. Поэтому только и делают, что натужно улыбаются друг другу. Даже желая убить оппонента.
Здесь нашла коса на камень.