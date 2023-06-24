Вайцеховская о Загитовой: «Не покидает ощущение, что люди, которые занимаются раскруткой, сознательно отвели ей роль цирковой обезьянки»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Елена Вайцеховская сравнила Алину Загитову с цирковой обезьянкой.

«Читаю слова министра спорта Татарстана о том, что «...мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерского кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы».

Возникает в связи с этим два вопроса. Во-первых, с каких пор тренерской и руководящей спортивной работой может заниматься человек, не имеющий профильного образования? Во-вторых, в чьей именно профпригодности здесь следует сомневаться?

«В интересное время мы живем...» ©

Вообще меня не покидает ощущение, что люди, которые занимаются светской раскруткой и социальным пиаром олимпийской чемпионки, вместо того, чтобы реально чему-то ее учить, изначально и совершенно сознательно отвели ей роль цирковой обезьянки. Милой, забавной, неугомонной и, безусловно, очень сильно расцвечивающей собой информационное пространство.

По мне, так очень сомнительная практика применительно к выдающейся спортсменке», – написала Вайцеховская.

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

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141 комментарий

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haymaker
Метко)
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+59
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именименя
Уважемая Елена, может тогда вам стоит задать вопросы и С.Самодуровой? Как эта девушка без профильного образования стала тренером сборной россии по ФК? Если уж вас так тревожат вопросы прфпригодности, что вы ажно кушать немогете
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+28
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На Пекин
Вайцеховская известная своей заботой о репутации этой выдающейся спортсменки, себе не изменяет)
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Ирина Петрова
Хочется спросить про Самодурову, Константинову и др про профильное образование
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Розалия Валеева
Вайцеховская- это та ,кот.говорила ,что Загитова на одном крыле победила ЧМ в 19ом,а Медведева на двух крыльях заняла третье место с отрывом отчетвертого на 0,3 балла. И кто от нее ждет что то другое ,кроме хейта в сторону Загитовой?
+26
-9
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Sebilya Fezaziyeva
Двойные стандарты от Вайц😏 Как написали ниже, почему же она не высказалась на этот счёт, когда Самодурова стала тренером СБОРНОЙ Россит без профильного образования ??
+22
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Melnikov1968
Очередной бизнес-проект. Это же очевидно. Учитывая количество поклонников,понятно, что люди поведут своих детей в эту школу. А будет там Алина курировать школу или нет, дело не первостепенной важности. Про образование я уже не говорю.
+25
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АБZ 49
Те кто занимались закруткой в том числе и Вайц пытались наглухо закрутить ЧОИ Пхенчхана.
Не вышло.
Вайц на ЧМ19 Сайтаме: "Заг това еле еле на одном крыле доползла до пьедестала" Алина, опередившая дочь подружки на 14 баллов.
Но по Вайц все равно Женя впорхнула на пьедестал.
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gu-zela
еще раз повторяю, вайц,береги свое здоровье,годы уже не те,можно и захлебнуться своей желчью
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Ирина Петрова
Ответ Onion
Кто такая С.Самодурова - никто не знает. А Загитову полноценно раскручивают, топорно и безвкусно.
Без профильного образования стать тренером сборной России это конечно всё сама,сама, баз чьей либо помощи
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Розалия Валеева
Еще у Ирины Родниной ,Елены Родины,Бестемьяновой,Плохиха,Имамова не спрашивали.Можно еще у каждого хейтера на спортс .брать интервью.
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именименя
Ответ bad_bear
одно дело бывшему спортсмену быть тренером, не единственным, в команде 🤷 и совсем другое "полностью вести школу" - это руководящая должность, а не тренерская, здесь и нужно профильное образование - менеджера, руководителя, можно и не связанного со спортом 🤷
Да не переживайте так, школа еще не начала работату😂
+13
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Las Vegas
как раз наоборот,Вайц копия обезьянка,дрессированная ,кто заплатит тот и дрессирует.А о внешних данных,я вообще молчу.Ну о том ,как она держит микрофон и при этом закатывает саои свинячьи глазки вообще ходят легенды.
+20
-8
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Кто бы говорил
Очередную обезьянку выпустили озвучить "политику партии".
+15
-3
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Оле-Лукойе
Ответ Варлампий Варлампий
Понятно, загиботы ненавидят любых критиканов их любимки, но в чем здесь не права бабушка? Базу же выдала
Разве не очевидно? Даже не поклонники Алины могли бы заметить простую вещь: Бабушка пишет про Алину так, будто никогда и нигде не было тренеров без профильного образования, и никогда и нигде ни один олимпийский чемпион или хотя бы просто известный и сильный спортсмен не открывал школу своего имени.
+12
-1
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Ирина Иванова
Зависть - это собственное отражение в кривом зеркале. Возможно ЕВ таким образом сообщает, что готова поделиться собственным опытом и влиться в команду по продвижению АЗ?
+17
-6
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yak444
Успех Алины не даёт покоя фк бомонда, столько сил было потрачено на задвиганию Алины начало в спорте, потом вне спорта, а она опять на высоте, даже некоторых заслуженных обошла, даже до публичных оскорблений дошли.
+15
-4
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Пользователь Гугла
вайцеховская сама только окончила физкультурный институт и не имея профильного образовования стала журналисткой, совесть есть, запамятовала про себя, у Алины то хоть будет профильное образования, а у нее нет и не будет, прежде чем попрекать других, в зеркало погляди журналюга без профильного образования
+14
-3
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Ирина Петрова
Ответ Sebilya Fezaziyeva
Двойные стандарты от Вайц😏 Как написали ниже, почему же она не высказалась на этот счёт, когда Самодурова стала тренером СБОРНОЙ Россит без профильного образования ??
ТАТ стала тренером в 1967 году, в институт физкультуры поступила в 1974, окончила в 1979, вл время учёбы подготовила Моисееву- Миненкова, тренировалаРоднину-Зайцева, это только чемпионы, были ещё призеры
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Фира Фасхутдинова
Вайцеховской уже пора о Боге задуматься, а она всё жизньЮ Загитовой живёт. Вот кто самый ярый её фанат.
+14
-4
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Пользователь Гугла
мне вот непонятна ненависть пожилой женщины к молодой красивой девушке чемпионке, любимой народом или она свою злобу к тутберидзе перенесла на Загитову, вечно хейтит ее, редко пройдет мимо, не зря ей Алина никогда не давала инвью, хотя вайцеховская пыталась, приезжала в доброград на шоу, не смогла, поперлась за ней на шоу в швейцарию, но и там получила отказ, она же в хрустальном пнрсона нон грата, вот и пыталась поймать Алину на стороне
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Lilek Li
Ждём мнение губы, чена, бести и т.д. о том, почему эта не должна быть Алина, а космос, которая, опозорила всю страну на ОИ)
+13
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именименя
Ответ Варлампий Варлампий
Понятно, загиботы ненавидят любых критиканов их любимки, но в чем здесь не права бабушка? Базу же выдала
Бабушка неправа хотя бы в том, что у нас тренеры без должного образования есть в сборной, но у этой бабушки деменция и она не все помнит, ну или нехочет
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Ирина Петрова
Ответ Девочка с севера
Вообще-то Соня учится на тренера.
Так и Алина кчится на иренера
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Las Vegas
И это.говорит мужеподобное существо,которую женщиной назвать трудно.Кто ее вообще допустил к ФК.Сихрулидзе работать надо ,а то будешь пока розовые пузыри пускать,сам обезьянкой окажешься . Ты поставлен на должность,чтобы создавать комфортные условия для спортсменов,а не для того чтобы каждая еродивая лила разную грязь.
+14
-6
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