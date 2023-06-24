Вайцеховская о Загитовой: «Не покидает ощущение, что люди, которые занимаются раскруткой, сознательно отвели ей роль цирковой обезьянки»

Елена Вайцеховская сравнила Алину Загитову с цирковой обезьянкой.

«Читаю слова министра спорта Татарстана о том, что «...мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени , где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерского кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы».

Возникает в связи с этим два вопроса. Во-первых, с каких пор тренерской и руководящей спортивной работой может заниматься человек, не имеющий профильного образования? Во-вторых, в чьей именно профпригодности здесь следует сомневаться?

«В интересное время мы живем...» ©

Вообще меня не покидает ощущение, что люди, которые занимаются светской раскруткой и социальным пиаром олимпийской чемпионки, вместо того, чтобы реально чему-то ее учить, изначально и совершенно сознательно отвели ей роль цирковой обезьянки. Милой, забавной, неугомонной и, безусловно, очень сильно расцвечивающей собой информационное пространство.

По мне, так очень сомнительная практика применительно к выдающейся спортсменке», – написала .

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге