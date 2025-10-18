Дюков о Карпине: «Совмещение никак не сказывается на игре сборной России. Но для нас было бы лучше, если бы он занимался только национальной командой»
Александр Дюков не видит вреда для сборной из-за совмещения Валерия Карпина.
– Вас устраивает, как проходит совмещение Карпиным постов в сборной и «Динамо»?
– У нас была договоренность, что совмещение возможно, пока мы не проводим официальные матчи. Для нас, конечно, было бы лучше, если бы Валерий Георгиевич занимался только сборной.
Но, в принципе, мы видим, что совмещение никак не сказывается на игре сборной России, – сказал президент РФС.
В октябре сборная России обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0) в BetBoom товарищеских матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
