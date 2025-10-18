  • Спортс
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «До игры ничья была бы хорошим результатом, но «Ростов» мог победить. Пропустили, потому что у красно‑белых очень хорошие футболисты»

Джонатан Альба высказался о ничьей «Ростова» со «Спартаком» (1:1) в Мир РПЛ.

– Если говорим про результат, то одно очко на выезде против «Спартака», – это хорошо, но могло быть еще лучше. Пропустили гол, потому что у красно‑белых очень хорошие футболисты. У них было много моментов, попали в штангу, но наш вратарь [Рустам Ятимов] хорошо работал.

Я сказал ребятам, что все молодцы, бегали до конца. Продолжительная серия без поражений – очень хорошо для «Ростова», двигаемся дальше.

До игры ничья была бы хорошим результатом, но мы могли победить. Игра тяжелая, сильный соперник. Максименко много работал, Ятимов тоже. Во втором тайме «Спартак» больше устал, но у нас не получился такой прессинг, как до перерыва. На контратаках у нас были хорошие моменты, не забили.

Сулейманов и Голенков в старте, Мохеби в запасе. С чем связано?

– Голенков и Сулейманов в лучшей форме. Мохеби надо ждать своего момента. У нас высокая конкуренция. Голова будет болеть при выборе состава.

Красная карточка поменяла план на игру?

– Не поменяла наши планы. Мы прессинговали.

Судейство вас устроило?

– Не говорю об этом. Судья делает свою работу, мы – свою.

У Ятимова была сухая серия почти в 500 минут. Для вас важнее выиграть 1:0 или 3:2?

– Главное получить результат, неважно, 1:0 или 3:2. Оба результата означают большую работу, – сказал главный тренер «Ростова». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
