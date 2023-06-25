«Бавария» хочет перехватить Маунта на фоне проблем «МЮ» в переговорах с «Челси»

Вместо «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт может уехать в Бундеслигу.

Как сообщает The Guardian, « » в курсе проблем, возникших у манкунианцев в ходе переговоров с «Челси», и хочет воспользоваться ситуацией.

, возглавляющий немецкую команду, высокого мнения о хавбеке и хотел бы вновь с ним поработать.

Отмечается, что ради иностранного клуба « » может снизить запросы. Согласно последней информации, лондонцы требовали у « » 65 млн евро с учетом бонусов.