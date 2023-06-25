«Бавария» хочет перехватить Маунта на фоне проблем «МЮ» в переговорах с «Челси»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Мэйсон Маунт Футбол

Вместо «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт может уехать в Бундеслигу.

Как сообщает The Guardian, «Бавария» в курсе проблем, возникших у манкунианцев в ходе переговоров с «Челси», и хочет воспользоваться ситуацией.

Томас Тухель, возглавляющий немецкую команду, высокого мнения о хавбеке и хотел бы вновь с ним поработать.

Отмечается, что ради иностранного клуба «Челси» может снизить запросы. Согласно последней информации, лондонцы требовали у «МЮ» 65 млн евро с учетом бонусов.

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9 комментариев

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psycho
Глядишь, и Челси захочет перехватить Маунта у Челси
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Nikro9
Баварии о нападающем нужно думать, с атакующими порядок
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Пацанчик реальный
Ответ wjvxpb5q6f
Очередная утка об интересе Баварии к очередному атакующему полузащитнику, коих в команде с избытком. Это явно самое необходимое для мюнхенцев, ведь позиция центрфорварда надежно закрыта на годы вперед, молодым и легендарнейшим Шупо-Мотингом.
Если будешь плохо говорить великом Шупо,то он тебя найдет и покажет тебе свой Чупо!
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*MVP*
слить бы его Бавария было идеально, чтобы не видеть его в АПЛ
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Velirpa
надеюсь, что все английская поленница пролетит мимо Мюнхена.
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bogdan fedyuk
в баварию можно и за 50 отдать
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