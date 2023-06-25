«Бавария» хочет перехватить Маунта на фоне проблем «МЮ» в переговорах с «Челси»
Вместо «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт может уехать в Бундеслигу.
Как сообщает The Guardian, «Бавария» в курсе проблем, возникших у манкунианцев в ходе переговоров с «Челси», и хочет воспользоваться ситуацией.
Томас Тухель, возглавляющий немецкую команду, высокого мнения о хавбеке и хотел бы вновь с ним поработать.
Отмечается, что ради иностранного клуба «Челси» может снизить запросы. Согласно последней информации, лондонцы требовали у «МЮ» 65 млн евро с учетом бонусов.
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