«Челси» может купить Кайседо у «Брайтона» за 70+10 млн фунтов. Хавбек хочет перейти
«Челси» намерен приобрести Мойсеса Кайседо.
Лондонский клуб планирует подписать полузащитника «Брайтона» в летнее трансферное окно.
Хотя часто приводятся суммы в 100 млн фунтов и выше, трансфер представляется возможным за 70+10 млн фунтов, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
В окружении Кайседо утверждают, что стоимость трансфера не должна превысить сумму, которую «Реал» заплатил за Орельена Тчуамени.
Сам 21-летний эквадорец заинтересован в переходе в «Челси».
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