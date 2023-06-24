«Челси» может купить Кайседо у «Брайтона» за 70+10 млн фунтов. Хавбек хочет перейти

«Челси» намерен приобрести Мойсеса Кайседо.

Лондонский клуб планирует подписать полузащитника «Брайтона» в летнее трансферное окно.

Хотя часто приводятся суммы в 100 млн фунтов и выше, трансфер представляется возможным за 70+10 млн фунтов, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

В окружении Кайседо утверждают, что стоимость трансфера не должна превысить сумму, которую «Реал» заплатил за Орельена Тчуамени.

Сам 21-летний эквадорец заинтересован в переходе в «Челси».

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