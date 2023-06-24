«Челси» может купить Кайседо у «Брайтона» за 70+10 млн фунтов. Хавбек хочет перейти

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» намерен приобрести Мойсеса Кайседо.

Лондонский клуб планирует подписать полузащитника «Брайтона» в летнее трансферное окно.

Хотя часто приводятся суммы в 100 млн фунтов и выше, трансфер представляется возможным за 70+10 млн фунтов, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. 

В окружении Кайседо утверждают, что стоимость трансфера не должна превысить сумму, которую «Реал» заплатил за Орельена Тчуамени.

Сам 21-летний эквадорец заинтересован в переходе в «Челси».

Кайседо согласился перейти в «Челси». «Бавария» лишилась шансов подписать хавбека «Брайтона»

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22 комментария

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Акира_1
Ответ Игорь Новиков
Они там знают, что есть клубы и кроме Брайтона?)
Ну а кто ещё сейчас доступен на эту позицию на рынке? Райс за 100? Амрабат без опыта игры в АПЛ? Кайседо по идее самый оптимальный вариант.
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Игорь Новиков
Они там знают, что есть клубы и кроме Брайтона?)
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Артур Артур
Его зимой Арсеналу за ~70-80 не продали, а тут трансфер представляется возможным 😀
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Сурхай Лукманов
Ответ Born is the King
Лучше дать шанс Андрею Сантосу. В паре с Энцо могут заменить пару Жоржиньо - Канте. Но важнее конечно оставить Кову. Одним талантливым молодняком не вывезут
он почти уже в сити
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ZarvuR2020
Ответ Акира_1
Ну а кто ещё сейчас доступен на эту позицию на рынке? Райс за 100? Амрабат без опыта игры в АПЛ? Кайседо по идее самый оптимальный вариант.
Был ещё такой Ковачич в Челси...
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Al22cm
Ответ ZarvuR2020
Был ещё такой Ковачич в Челси...
Ковачич не опорник. Ищут более оборонительного партнера для Энцо, чтобы он мог творить на полную.
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rigobersong
Что-то дешево для мемаса:)
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Sergeev55
Филиал Брайтона в Челси показал себя с худшей стороны. Что забыли Поттера и Кукурузу?!
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Фан КриРо7
Покупаем, продаем и чуть-чуть ещё поём 😁
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ZarvuR2020
Ещё одну брайтонвскую Кукурелью я не выдержу. Надеюсь, заиграет
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The Best
Ну 70 + 10 это уже хорошо,а то те 120 млн которые хотел владелец казались какой-то нереальной суммой для такого игрока.Я хочу чтобы он заиграл иначе будет сложно играть без хорошего опорника,хотя можно было бы ещё Лавию взять (за 30-40 млн).
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Магомед Жабиев
Ответ rigobersong
Что-то дешево для мемаса:)
Ну да , рычаги должны быть гораздо дороже обходиться .
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*MVP*
Ответ Born is the King
Лучше дать шанс Андрею Сантосу. В паре с Энцо могут заменить пару Жоржиньо - Канте. Но важнее конечно оставить Кову. Одним талантливым молодняком не вывезут
куда оставить? он через год тогда бесплатно уйдет. зная его историю травм, последний год хорвата может быть таким же, как у Канте
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Potomok Budulaya
Ответ Born is the King
Лучше дать шанс Андрею Сантосу. В паре с Энцо могут заменить пару Жоржиньо - Канте. Но важнее конечно оставить Кову. Одним талантливым молодняком не вывезут
Кова в сити ,о чем ты ?
+1
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Сергей Кайзер
Ответ Sergeev55
Филиал Брайтона в Челси показал себя с худшей стороны. Что забыли Поттера и Кукурузу?!
Это один единственный случай, так выводы не делаются. Да и будущее Кукурельи в Челси ещё не ясно - может заиграть.
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Сергей Кайзер
Ответ Акира_1
Ну а кто ещё сейчас доступен на эту позицию на рынке? Райс за 100? Амрабат без опыта игры в АПЛ? Кайседо по идее самый оптимальный вариант.
Чувак из Эвертона да Ромео Лавиа. В общем да, такое. Хотя у них точно есть ещё варианты, просто сейчас это вопрос приоритетов.
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