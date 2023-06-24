Дмитрий Васильев: «Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду вне рамок сборной России, должны вернуть государству все деньги, затраченные на их подготовку»

Дмитрий Васильев считает, что россиянам не надо ехать на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Надо ли нам отказаться от Олимпиады в ?

– Да, и это будет абсолютно нормально. Я считаю, вообще не надо туда ехать. Там будут очевидные провокации, там начнут засуживать наших спортсменов. Вспомните Мюнхен‑1972. А ведь тогда ситуация была намного лучше, чем сейчас. Так зачем же самим нарываться? Какая в этом необходимость?

– А если кто‑то захочет поехать индивидуально, выступив со статусом беженца?

– Тогда те спортсмены, которые тренируются и готовятся за счет государства, должны соблюдать корпоративную этику и слушать то, что им говорят. Может быть, это жестко. Но я считаю, что справедливо.

Если они поедут на Олимпиаду самостоятельно, вне рамок сборной России, то должны вернуть государству все деньги, которые были затрачены на их подготовку.

– А паспорт сдавать?

– Нет, зачем? Такие меры не нужны. Зачем их лишать гражданства? Но люди делают свой выбор. В конце концов, у нас свободная страна. Мы вправе делать выбор самостоятельно. А вот финансы надо вернуть. Государство потратило на вас огромные деньги. Верните их обратно. И выступайте где угодно.

– А путь назад в сборную России при таких обстоятельствах будет закрыт?

– Да, конечно. И это тоже справедливо. Это их выбор. Не нужно запрещать. Но нужно четко понимать, чем это будет грозить, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?