Дмитрий Васильев: «Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду вне рамок сборной России, должны вернуть государству все деньги, затраченные на их подготовку»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 деньги Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что россиянам не надо ехать на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Надо ли нам отказаться от Олимпиады в Париже?

– Да, и это будет абсолютно нормально. Я считаю, вообще не надо туда ехать. Там будут очевидные провокации, там начнут засуживать наших спортсменов. Вспомните Мюнхен‑1972. А ведь тогда ситуация была намного лучше, чем сейчас. Так зачем же самим нарываться? Какая в этом необходимость?

– А если кто‑то захочет поехать индивидуально, выступив со статусом беженца?

– Тогда те спортсмены, которые тренируются и готовятся за счет государства, должны соблюдать корпоративную этику и слушать то, что им говорят. Может быть, это жестко. Но я считаю, что справедливо.

Если они поедут на Олимпиаду самостоятельно, вне рамок сборной России, то должны вернуть государству все деньги, которые были затрачены на их подготовку.

– А паспорт сдавать?

– Нет, зачем? Такие меры не нужны. Зачем их лишать гражданства? Но люди делают свой выбор. В конце концов, у нас свободная страна. Мы вправе делать выбор самостоятельно. А вот финансы надо вернуть. Государство потратило на вас огромные деньги. Верните их обратно. И выступайте где угодно.

– А путь назад в сборную России при таких обстоятельствах будет закрыт?

– Да, конечно. И это тоже справедливо. Это их выбор. Не нужно запрещать. Но нужно четко понимать, чем это будет грозить, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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21 комментарий

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Красный чай
Вперёд пыню защищать, если не хочешь смены хозяина
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expertmer2020
Сборная беженцев - Бах, как в воду глядел.
+18
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Timur Gabdullin
А кто в рамках сборной Пригожина?
+16
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Дмитрий Доронин
Спортсмены, у которых мало мозгов, должны поменьше делать публичных заявлений, их уровень интеллекта менее заметен будет
+8
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Alexandr Tarakanoff
Мало ли кто в курсе, где можно у нас за счет государства потренироваться - дайте знать, пожалуйста.
+6
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Atsuktuvas
А если не будут возвращать - отключим газ !
+5
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expertmer2020
КТО стучится к Диме.
+4
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+4
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three hundred bucks
Ответ Timur Gabdullin
А кто в рамках сборной Пригожина?
Ща посмотрим, набежит ли местная армия поварят. или они на измене жесткие диски на рабочих компах сейчас ломают))
+4
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Neyron
Пора бы уже этому допингисту заикнуться.Не ему говорить кто ,что должен вернуть.
+4
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expertmer2020
ЦСКА и Динамо должны включиться в КТО
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Pikachu Pikachu
Мюнхен 1972 - он имеет в виду как сборная СССР трусливо отказалась участвовать в мероприятиях, посвященных гибели израильских спортсменов? Провокацию на играх так-то устроили палестинские друзья СССР.
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expertmer2020
Сдал ГТО - будь в КТО.
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titon23
еще с детства очень многие любили повторять очень популярную фразу "Никто никому ничего не должен".
Другое дело, если договорные обязательства, личный выбор спортсмена и т.д.
но то уже совсем другая песня.
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WERT1985
Тут как бы уже не факт что к 2024 году будет существовать Россия. По крайней мере в том виде как все привыкли
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expertmer2020
Дима предлагает свернуть все социальные проекты.
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Olga.t
"Государство на них деньги потратило... "
А где государство эти деньги взяло, в волшебной тумбочке? Вообще-то, это деньги народа, а власть ими распоряжается, причём делает это плохо.
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Alexandr Tarakanoff
Ну а если серьезно, то дичь какая-то... По логике Тихонова и ко все сотрудники российских развалившихся компаний должны вернуть свои зарплаты и деньги за обучение. Че в башке у человека - загадка...
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Лев Каменев
Я готов тренироваться без соревнований, получать деньги и не ехать на Олимпиаду. Куда обращаться за получением денег?
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Петроград
А в их контрактах был пункт о возврате денег? Нет? Ну, тогда помолчи.
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haymaker
Ответ three hundred bucks
Ща посмотрим, набежит ли местная армия поварят. или они на измене жесткие диски на рабочих компах сейчас ломают))
Да просто небось балду пинают на работе, пока не до них. Может даже на спортсе сидят некоторые
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Roman Roman
Ответ Pikachu Pikachu
Мюнхен 1972 - он имеет в виду как сборная СССР трусливо отказалась участвовать в мероприятиях, посвященных гибели израильских спортсменов? Провокацию на играх так-то устроили палестинские друзья СССР.
как там засудили в финале мужского баскета?
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