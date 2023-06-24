«Лейпциг» хочет, чтобы Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории.

Как утверждает инсайдер , немецкий клуб надеется сохранить 21-летнего футболиста и не намерен продавать его менее чем за 100 млн евро.

При этом условия контракта с хорватом уже согласовал « ». Переговоры с « » «горожанам» еще только предстоит провести.

Отмечается, что главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола высоко оценивает .

Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.