«Ман Сити» согласовал контракт с Гвардиолом. Дешевле 100 млн евро «Лейпциг» защитника не продаст
«Лейпциг» хочет, чтобы Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий клуб надеется сохранить 21-летнего футболиста и не намерен продавать его менее чем за 100 млн евро.
При этом условия контракта с хорватом уже согласовал «Манчестер Сити». Переговоры с «Лейпцигом» «горожанам» еще только предстоит провести.
Отмечается, что главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола высоко оценивает Йошко Гвардиола.
Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.
Да воссоединятся родственники 🙏🏽
ЙошкоПеп 2Гвардиола
Лейпциг не должен дешевить тем более дело ведут с шопоголиками из Манчестера