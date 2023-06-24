«Ман Сити» согласовал контракт с Гвардиолом. Дешевле 100 млн евро «Лейпциг» защитника не продаст

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Йошко Гвардиол деньги Фабрицио Романо Футбол

«Лейпциг» хочет, чтобы Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий клуб надеется сохранить 21-летнего футболиста и не намерен продавать его менее чем за 100 млн евро.

При этом условия контракта с хорватом уже согласовал «Манчестер Сити». Переговоры с «Лейпцигом» «горожанам» еще только предстоит провести.

Отмечается, что главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола высоко оценивает Йошко Гвардиола.

Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Nikro9
Трансфер, которого все так давно ждут))
Да воссоединятся родственники 🙏🏽
+18
-3
+15
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TheXizt
Через "Жди меня" вышло бы дешевле
+8
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+8
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cccp1
ржится рожь, овес овсится, гвардиола гвардиола
+7
0
+7
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Гамарджоба Генацвале
Гвардиолы сокращаются в уравнении. Будет Йошко Пепа.
+7
0
+7
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Фут.Боль
Альтернативная столица Марий Эл - Йошка- Гварди-Ола.
+4
-1
+3
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Lavinka
Сити переходит на новый уровень - защитники за 100 .
+2
0
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Ann Tretiakova
всем кто спрашивал может ли МС покупать защитников не за 50 лямов ... вот вам и ответ ,могут --за 100 норм ?
+1
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Andrey Maximkin
Ответ ɔculpa
Ещё бы это и не шутка была. Я стебанулся над тем, насколько тухлые шутки могут быть. В определённом сообществе шутки могут протухать за считанные дни, а шутка про Гвардиола Гвардиолы протухла примерно пару лет назад, или когда там хорват о себе всерьёз заявил. Так что я прекрасно понимаю, что ты пошутил, над этим и стебусь. Ты б ещё анекдот про Чебурашку рассказал...
душнила)
+2
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Stewee
Ответ Гамарджоба Генацвале
Гвардиолы сокращаются в уравнении. Будет Йошко Пепа.
А если на одной стороне?)
ЙошкоПеп 2Гвардиола
+1
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Nohcho Kurbanov
Ответ Bunyod Turgunov
Есть уже Аке, Аканджи, Диаш, Лапорт, Стоунс. В тройке Уокер может играть. Зачем этот трансфер нужен Сити?
Ляпорт и Укоре могут уйти, Пеп играет в 3 защитника, как минимум 2 центр защитника в запасе должны быть
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Nikro9
Ответ ɔculpa
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Эт шутка была, если что, серьезный ты наш
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ɔculpa
Ответ Nikro9
Трансфер, которого все так давно ждут)) Да воссоединятся родственники 🙏🏽
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Bulat89
И кто может платить такие деньги за защитника,кроме Сити?
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Balt
Отец и сын воссоединились. ))
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Pont ham pilat
бастард, другого и быть не может
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Манковский
Пепка так давно искал, наверное есть даже эфир "Жди Меня", а Лейпциг поступает настолько цинично, насколько это вообще возможно.
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llolishe
Гвардиол привозила по факту
Лейпциг не должен дешевить тем более дело ведут с шопоголиками из Манчестера
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Владимир Туаев
Кто же агент у этого Гвардиола? По мне так Гвардиол это второй холодос ...
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Гаврила Ардалионович
Гвардиол и Гвардиола - сила!
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Драпежник
100 млн за защитника, кошмар.
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Кашшай Чакырович
Не стоит , он этих денег конечно ! Рынок сошел с ума ! И Гвардиола и Сити знают ,но ничего не поделаешь ,хочешь игрока плати или дальше !
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