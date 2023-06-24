Ханс-Дитер Флик осенью может покинуть пост главного тренера сборной Германии.

Как передает Bild, в обсуждали результаты команды при 58-летнем специалисте. За последние 4 матча у национальной команды нет ни одной победы, в адрес сборной звучит критика из-за экспериментов и непостоянного состава.

Президент DFB Бернд Нойендорф решил дать тренеру еще два матча – против Японии и Франции в сентябре. За это время Флик должен доказать, что в состоянии собрать конкурентоспособную команду перед .

Среди возможных кандидатов на должность главного тренера выделяются , , и даже Руди Феллер, менеджер сборной Германии.

Флик о 4 победах Германии за 15 последних игр: «Могу понять людей, но у нас идет процесс. Сейчас немного не хватает удачи»

Что с Германией? Эксперименты не работают, хуже Флика по результатам только провалившийся Риббек