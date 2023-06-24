Флику дали два матча на демонстрацию конкурентоспособности Германии. Сменить его могут Нагельсманн и Гласнер

Теги Сборная Германии по футболу Руди Феллер Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз Штефан Кунтц Юлиан Нагельсманн Оливер Гласнер Евро-2024 Футбол

Ханс-Дитер Флик осенью может покинуть пост главного тренера сборной Германии.

Как передает Bild, в Немецком футбольном союзе обсуждали результаты команды при 58-летнем специалисте. За последние 4 матча у национальной команды нет ни одной победы, в адрес сборной звучит критика из-за экспериментов и непостоянного состава.

Президент DFB Бернд Нойендорф решил дать тренеру еще два матча – против Японии и Франции в сентябре. За это время Флик должен доказать, что в состоянии собрать конкурентоспособную команду перед Евро-2024.

Среди возможных кандидатов на должность главного тренера выделяются Юлиан Нагельсманн, Оливер Гласнер, Штефан Кунтц и даже Руди Феллер, менеджер сборной Германии.

Флик о 4 победах Германии за 15 последних игр: «Могу понять людей, но у нас идет процесс. Сейчас немного не хватает удачи»

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19 комментариев

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ДанькаИзКарасёвки
Лукашенко и тут порешал
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lavrusha87
Удивительно, что Хоакима Лева не связывают ни с одним клубом или сборной. Он перед каждым циклом обновлял, просматривал, экспериментировал... И почти всегда получалось.
+18
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Вадим Слуцкий
Флику пора возвращаться в "Баварию". Хасана там уже нет. А вот если в сборную назначат Нагельсманна, это будет забавно. Круговорот тренеров в Германии.
+7
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АРТУР АЛИЕВ
У них какое-то немецкое кино в футболе происходит
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Dahl
Я одного не пойму. Зачем Лёв уходил из сборной, Флик из Баварии, а Нагельсманн – из Лейпцига?
+6
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Кокич
Руди Фёллер с какого перепугу в этом списке... тренеров?
+5
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DolJun
флику просто нужно перестать ставить хаверца нападающим
+7
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<~Inter~>
Ответ Екн Лор
Видимо Лёв ждёт предложений от клубов уровня Баварии. Так и будет похоже сидеть без работы, как Венгер после Арсенала
Венгер давно работает в ФИФА и ему сейчас неинтересно тренерство
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ПавелАвер
Флик конечно провалился со сборной.
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Klaus
флику пора на выход. одни и те же гюнтеры кереры и бессмысленное катание мяча
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Чёрный тюльпан
А молодому Нагельсману это на кой? Он вроде с тренерской карьерой не заканчивает, чтобы на уровне сборных тренировать. Гласснер может и согласится, Лёв почти в таком же возрасте возглавил сборную.
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slow focus
Флик физручком оказался, обычная история. та ЛЧ с Баварией скорее всего заслуга физиотерапевтов, которые с умом использовали окно ковида и вывели команду на пик формы к августу
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Семён Жуйло
Чтобы изменить ситуацию, Флику нужны другие игроки, которых, к слову, нету, а не два матча. Список тренеров не впечатляет, если, опять же, не забывать, что исполнители всё те же. Более мение забивной нап только один на всю Германию - Фюлькруг, и какого ты тренера не поставь, всё будет так, исхода нет.
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efremovms@gmail.com
Фёллер потянет
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Флик всё таки оказался шарлатаном
Этот шарлатан вынес твой бывший любимый клуб 8:2, если вдруг кто забыл :)
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