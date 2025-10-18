Мансано не засчитал гол «Барселоны» «Жироне» из-за фола Эрика Гарсии на Ринконе

Судья не засчитал гол «Барселоны» «Жироне» во втором тайме матча Ла Лиги.

На 61-й минуте после подачи с углового защитник «блауграны» Эрик Гарсия головой сбросил мяч Пау Кубарси , и 18-летний игрок отправил его в сетку ударом с разворота.

Главный арбитр Хесус Хиль Мансано принял решение не засчитывать взятие ворот из-за того, что Гарсия опирался на спину Уго Ринкона и повалил того на газон. Счет не изменился – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

