Кулибали перейдет в «Аль-Хилаль» до конца недели. Защитник «Челси» прибыл в Эр-Рияд

Калиду Кулибали близок к переходу в «Аль-Хилаль».

Как сообщает инсайдер , «Челси» согласовал все аспекты трансфера защитника.

На этих выходных 32-летний сенегалец пройдет медицинский осмотр, подпишет контракт и будет представлен в качестве нового игрока клуба из Саудовской Аравии.

Taggat передает, что уже прибыл в Эр-Рияд.

Чистка в «Челси»: кто уже ушел, кто уйдет наверняка, а кто скорее останется?