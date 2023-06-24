Кулибали перейдет в «Аль-Хилаль» до конца недели. Защитник «Челси» прибыл в Эр-Рияд
Калиду Кулибали близок к переходу в «Аль-Хилаль».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» согласовал все аспекты трансфера защитника.
На этих выходных 32-летний сенегалец пройдет медицинский осмотр, подпишет контракт и будет представлен в качестве нового игрока клуба из Саудовской Аравии.
Taggat передает, что Кулибали уже прибыл в Эр-Рияд.
Чистка в «Челси»: кто уже ушел, кто уйдет наверняка, а кто скорее останется?
DolJun
16 июля 2022, 02:10
интересно какой номер возьмет, в наполи под 26ым играл. ну и 4 года это конечно же много, посмотрим что получится, на пару лет безусловно топ трансфер. сейчас главное еще минимум одного заща подписать и можно уже разбираться с продажами
SCHOKKKK
16 июля 2022, 02:11
Топище. Добро пожаловать в Челси