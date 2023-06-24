Кулибали перейдет в «Аль-Хилаль» до конца недели. Защитник «Челси» прибыл в Эр-Рияд

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Калиду Кулибали Фабрицио Романо Футбол

Калиду Кулибали близок к переходу в «Аль-Хилаль».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» согласовал все аспекты трансфера защитника.

На этих выходных 32-летний сенегалец пройдет медицинский осмотр, подпишет контракт и будет представлен в качестве нового игрока клуба из Саудовской Аравии.

Taggat передает, что Кулибали уже прибыл в Эр-Рияд.

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15 комментариев

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Акира_1
Вполне вероятно, если бы Кулибали приехал в Англию раньше, то смог бы себя показать, а так оказался бесполезный трансфер игрока, что прошёл свой пик.
+12
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instasamka
Ответ DolJun
норм расчистили синие зарплатную ведомость. увы, травмы подвели, поздновато переехал покорять апл, надо было года на 4 раньше, когда звали
Ахахахах не прошло и года

DolJun
16 июля 2022, 02:10

интересно какой номер возьмет, в наполи под 26ым играл. ну и 4 года это конечно же много, посмотрим что получится, на пару лет безусловно топ трансфер. сейчас главное еще минимум одного заща подписать и можно уже разбираться с продажами
+10
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+7
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instasamka
Долж что с лицом?
+9
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+5
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instasamka
Шоккк что с лицом?

SCHOKKKK
16 июля 2022, 02:11

Топище. Добро пожаловать в Челси
+7
-5
+2
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corazón blanco
Не задалась у Кулибали карьера за пределами Наполи. Перешел в Челси, чтобы что-то выиграть в итоге Наполи взял впервые скудетто за 32 года, а Челси даже не попал в еврокубки.
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-1
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Никита Алексеев
Нормально он конечно стагнировал, так быстро
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Ноно Гомес
Надо продавать лишних...
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Манковский
Наполи красава. За 40 лямов отдали игрока, который сыграет всего 23 матча в АПЛ.
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Игорь Климов
Ответ Барсик Юрана
Кринж по ходу даже в топ 5 чемпионата Верблюдии не попадёт 😂😂
Но в топ-4 попадёт, возможно)
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Игорь Климов
Ответ Риточка Ершова
саудовская Аравия надоела покупать лучших игроков мира
А кого лучшего это они купили?!
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