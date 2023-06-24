«Барса», «ПСЖ», Ла Лига, Лига 1 поздравили Месси с 36-летием: «Уникальный»

Лионелю Месси исполнилось 36 лет.

«Барселона», «ПСЖ», Ла Лига и Лига 1 поздравили аргентинца с днем рождения.

«Уникальный. Поздравляем в с днем рождения легенду Ла Лиги, Лионеля Месси!» – говорится в твиттере испанского чемпионата.

Напомним, этим летом Месси покинул «ПСЖ» и перешел в «Интер Майами». До этого он на протяжении всей своей карьеры выступал за «Барселону».