«Барса», «ПСЖ», Ла Лига, Лига 1 поздравили Месси с 36-летием: «Уникальный»
Лионелю Месси исполнилось 36 лет.
«Барселона», «ПСЖ», Ла Лига и Лига 1 поздравили аргентинца с днем рождения.
«Уникальный. Поздравляем в с днем рождения легенду Ла Лиги, Лионеля Месси!» – говорится в твиттере испанского чемпионата.
Напомним, этим летом Месси покинул «ПСЖ» и перешел в «Интер Майами». До этого он на протяжении всей своей карьеры выступал за «Барселону».
Ты слишком маленький ,поэтому не знаешь и не помнишь, когда болельщики Реала ,на сантьягу Бернабеу ,стоя аплодировали Роналдиньо.
Ты просто парень с ограниченными умственными способностями
Возможно,попадётся на глаза и прочтёт.
вот же время летит
Это ведь не красивая клубничка)