«Барса», «ПСЖ», Ла Лига, Лига 1 поздравили Месси с 36-летием: «Уникальный»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионелю Месси исполнилось 36 лет.

«Барселона», «ПСЖ», Ла Лига и Лига 1 поздравили аргентинца с днем рождения.

«Уникальный. Поздравляем в с днем рождения легенду Ла Лиги, Лионеля Месси!» – говорится в твиттере испанского чемпионата.

Напомним, этим летом Месси покинул «ПСЖ» и перешел в «Интер Майами». До этого он на протяжении всей своей карьеры выступал за «Барселону».

 

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34 комментария

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JENNINGS
С днём рождения, величайший в истории!🐐👑🇦🇷
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Blaumerc
Leo king. поздравления величайшему
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Hella black
Поздравления Королю 🐐👑
+22
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Игорь Климов
🇦🇷С Днём рождения величайшего футболиста XXI века - Лео Месси!
+16
-6
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Hella black
Ответ ReneHoseman
будь здоров и расти большой (:)) удачи лео в америке, годик еще попылит, но это уже уходящая натура. не надо гоняться за роном в желании играть бесконечно. золото чм, — это главный и последний большой трофей но какая была блестящая карьера
Что ты несёшь ?! Слезь со стакана
+7
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alberto-m
Ответ JealousOne
Ты перепутал флаг, подправлю. 🇵🇹
Когда пишешь и думаешь о Роналду, то ставь правильный флаг ,🏳️‍🌈
+5
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Пирс Морган
Поздравления королю футбола
+4
0
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Самый хороший
Мой самый любимый игрок, с др легенда
+3
0
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alberto-m
Ответ Xabi Alonso78
Мне с такой аватаркой было бы стыдно такое писать. Позор
То, что он болеет за Реал, не означает, что он не должен признать величие игрока другой команды.
Ты слишком маленький ,поэтому не знаешь и не помнишь, когда болельщики Реала ,на сантьягу Бернабеу ,стоя аплодировали Роналдиньо.
Ты просто парень с ограниченными умственными способностями
+3
0
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Барсик Юрана
Величайший из величайших
+6
-3
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Александр Северный
матч клубника ТВ как обычно, в своём репертуаре. помимо поздравления Месси с 36 - ем следом в эфир воткнул блок о Роналду. че к чему:))
+2
0
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lalique
Присоединяюсь к поздравлениям Величайшего!
+3
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predMBAPPE
ЗМ в 36,жесть!
+2
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lalique
Ответ Игорь Климов
🇦🇷С Днём рождения величайшего футболиста XXI века - Лео Месси!
Только что отправить ему поздравления в instagram!
Возможно,попадётся на глаза и прочтёт.
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Karl0709
Хороший день сегодня 😏 у Месси день рождение.
+3
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rigobersong
Наконец-то новость о величайшем!:))
+9
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alberto-m
Ответ Екн Лор
Повод хлопнуть бургер за короля🍔
Ты отмечаешь день рождения азара???
+2
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Самый хороший
Мой самый любимый игрок, с др легенда
+1
0
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Arman Markosyan 25
Ответ Игорь Климов
🇦🇷С Днём рождения величайшего футболиста XXI века - Лео Месси!
Величайшего в истории
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AnMe
Ему уже 36 лет, за плечами великая карьера
вот же время летит
+1
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А.Э.РАСИМ
Ответ ReneHoseman
будь здоров и расти большой (:)) удачи лео в америке, годик еще попылит, но это уже уходящая натура. не надо гоняться за роном в желании играть бесконечно. золото чм, — это главный и последний большой трофей но какая была блестящая карьера
Интересно, кто за кем гонялся, и кто опередил всех.
+3
-2
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Сурхай Лукманов
Ответ JealousOne
Как можно было допустить столько ошибок в имени Роналду?
🤦
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Игорь Климов
Ответ lalique
Только что отправить ему поздравления в instagram! Возможно,попадётся на глаза и прочтёт.
Респект!
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KirGre
Самый великий , С Днём рождения!!!!
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Muhammad Juraev
А спортс не поздравил)
Это ведь не красивая клубничка)
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