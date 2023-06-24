«МЮ» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Манту и уверен, что лондонцы «сливают» прессе информацию

«Манчестер Юнайтед» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Мэйсону Манту.

По данным Manchester Evening News, в «МЮ» считают, что «Челси» «сливает» их предложения в прессу через специальных корреспондентов в Лондоне.

«Челси» отклонил три предложения от « » в 40 млн, 50 млн и 55 млн фунтов. Лондонцы хотят 65 млн.

В «Манчестер Юнайтед» считают при этом, что « » переоценивает 24-летнего хавбека, поскольку у него истекает контракт в следующем году и он хочет уйти.

Отмечается, что позиция «МЮ» на переговорах ослаблена из-за ограниченного бюджета.