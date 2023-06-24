«МЮ» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Манту и уверен, что лондонцы «сливают» прессе информацию

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Манчестер Юнайтед» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Мэйсону Манту.

По данным Manchester Evening News, в «МЮ» считают, что «Челси» «сливает» их предложения в прессу через специальных корреспондентов в Лондоне.

«Челси» отклонил три предложения от «Манчестер Юнайтед» в 40 млн, 50 млн и 55 млн фунтов. Лондонцы хотят 65 млн.

В «Манчестер Юнайтед» считают при этом, что «Челси» переоценивает 24-летнего хавбека, поскольку у него истекает контракт в следующем году и он хочет уйти.

Отмечается, что позиция «МЮ» на переговорах ослаблена из-за ограниченного бюджета.

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29 комментариев

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lavrusha87
Я скажу по секрету, тут и из МЮ кто-то сливает информацию.
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DolJun
Ответ Born is the King
Так они бы узнали бы кто такие Боули и Эгбали. Эти не Грановская и Ко которые всем старались угодить. За Челси стоит Clearlake не только Боули. Это акулы бизнеса
лол, сейчас бы говорить что грановская всем пыталась угодить, будто не она продала куртуа и азара с годом за 200 суммарно, будто это не ее мончи пытался прогнуть за кунде и в итоге втюхал эту древесину барсе, будто это не она не позволяла собой манипулировать де лаурентису когда челси года 4 пытался подписать кулибали.
да, оказывается не только у местных кулес короткая память.
+19
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+13
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DolJun
ну так пусть выходят из переговоров, лол) а то не довольны что челси сливает предложения - и что делают? правильно, сами сливают в прессу свое недовольство) 58+7 отличное предложение: паспортист, сборник, победитель лч и даже не достиг своего пика. ну или они всегда могут подождать годик и попытать счастья в соревновании подписать его свободным агентом.
упд: что вообще случилось с мю? откуда эта мода торговаться за каждый шекель? раньше ж башляли без вопросов. а сейчас с тем же арсеналом по хаверцу синим приятнее было иметь дело.
+27
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Vovker
Главное Манту эту не мочить...
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The Best
То что МЮ не умеет торговаться это их давняя проблема,если им что-то не нравится то пусть выйдут из переговоров и всё.
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Алекс Мелкумян
"Э, вы че всем рассказываете что мы не умеем торговаться?? Все и без вас знают, нафиг вы еще стараетесь."
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Sema32
Невилл еще не просил АПЛ провести расследование?
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wolkov
Ответ DolJun
ну так пусть выходят из переговоров, лол) а то не довольны что челси сливает предложения - и что делают? правильно, сами сливают в прессу свое недовольство) 58+7 отличное предложение: паспортист, сборник, победитель лч и даже не достиг своего пика. ну или они всегда могут подождать годик и попытать счастья в соревновании подписать его свободным агентом. упд: что вообще случилось с мю? откуда эта мода торговаться за каждый шекель? раньше ж башляли без вопросов. а сейчас с тем же арсеналом по хаверцу синим приятнее было иметь дело.
так давно нужно было не соглашаться на завышенные запросики, а вести жестко переговоры. Да, МЮ нужен маунт. но и Челси от непродажи маунта - ничего хорошего в первую очередь в свете ффп. предложение в 55 лямов - более чем адекватное, но если дурачок боули решил вдруг в крутого переговорщика поиграть, пускай посидит с дорогим растренированным, не желающим играть за команду футболистом, который будет беречь себя, чтобы потом уйти бесплатно летом
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Direct free kick
Ответ Ман Сити
Поздно ныть, там и новую личку Рашфорда на равне с Холандом слили прессе, причем небось свои же
Мой прогноз, до 29-31 Рэшфорд поедет в Эвертон/Вэст Хэм и прочее как Тео Уолкот
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Born is the King
Ответ DolJun
лол, сейчас бы говорить что грановская всем пыталась угодить, будто не она продала куртуа и азара с годом за 200 суммарно, будто это не ее мончи пытался прогнуть за кунде и в итоге втюхал эту древесину барсе, будто это не она не позволяла собой манипулировать де лаурентису когда челси года 4 пытался подписать кулибали. да, оказывается не только у местных кулес короткая память.
Она и Абрамович всегда отличались джентльменством в переговорах и менеджменте. Боули и Эгбали же ведут агрессивную и хладнокровную политику в переговорах по контрактам и трансферам
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Direct free kick
Ответ Манковский
Атакующий Феллайни, паспортист, сборник, победитель лч, обладатель 12-го места АПЛ, проводит, худший сезон в карьере. Оглашай весь список пожалуйста )))
Феллайини легенда МанЮ постсировского. Уважаемый игрок и лучшй друг Гендузи
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Манковский
Ответ DolJun
ну так пусть выходят из переговоров, лол) а то не довольны что челси сливает предложения - и что делают? правильно, сами сливают в прессу свое недовольство) 58+7 отличное предложение: паспортист, сборник, победитель лч и даже не достиг своего пика. ну или они всегда могут подождать годик и попытать счастья в соревновании подписать его свободным агентом. упд: что вообще случилось с мю? откуда эта мода торговаться за каждый шекель? раньше ж башляли без вопросов. а сейчас с тем же арсеналом по хаверцу синим приятнее было иметь дело.
Атакующий Феллайни, паспортист, сборник, победитель лч, обладатель 12-го места АПЛ, проводит, худший сезон в карьере.

Оглашай весь список пожалуйста )))
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Dm Kznts
Ответ DolJun
ну так пусть выходят из переговоров, лол) а то не довольны что челси сливает предложения - и что делают? правильно, сами сливают в прессу свое недовольство) 58+7 отличное предложение: паспортист, сборник, победитель лч и даже не достиг своего пика. ну или они всегда могут подождать годик и попытать счастья в соревновании подписать его свободным агентом. упд: что вообще случилось с мю? откуда эта мода торговаться за каждый шекель? раньше ж башляли без вопросов. а сейчас с тем же арсеналом по хаверцу синим приятнее было иметь дело.
так написано почему пусть ресур и так себе - ограниченный бюджет.
в этот раз из-за неопределенности сказали финансировать трансферы за счёт продаж ненужных игроков.
но бестолковый мёрто продавать не умеет.
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Ман Сити
Поздно ныть, там и новую личку Рашфорда на равне с Холандом слили прессе, причем небось свои же
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Фан Рубина
Главное - не чешите и не мочите эту Манту.
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a2wai
А кто такой Манту?
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Unreal Thierry
«МЮ» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Манту
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Всё-таки мант - это не пельмень, поэтому и стоит дороже. Понять Челси можно.
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CoTTo
я один считаю что Маунт переоценен, даже 50 много за него, а так непонятно почему Челси не отпускает его
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Dan Kennedy
Манту это который польский снайпер играющий в КСГО?
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Бауыржан Кизбаев
Надо от Маунта отказаться, переоценка идёт!
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Balt
Ну так если не устраивает шлите их куда по-дальше.
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