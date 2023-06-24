«МЮ» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Манту и уверен, что лондонцы «сливают» прессе информацию
«Манчестер Юнайтед» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Мэйсону Манту.
По данным Manchester Evening News, в «МЮ» считают, что «Челси» «сливает» их предложения в прессу через специальных корреспондентов в Лондоне.
«Челси» отклонил три предложения от «Манчестер Юнайтед» в 40 млн, 50 млн и 55 млн фунтов. Лондонцы хотят 65 млн.
В «Манчестер Юнайтед» считают при этом, что «Челси» переоценивает 24-летнего хавбека, поскольку у него истекает контракт в следующем году и он хочет уйти.
Отмечается, что позиция «МЮ» на переговорах ослаблена из-за ограниченного бюджета.
да, оказывается не только у местных кулес короткая память.
упд: что вообще случилось с мю? откуда эта мода торговаться за каждый шекель? раньше ж башляли без вопросов. а сейчас с тем же арсеналом по хаверцу синим приятнее было иметь дело.
Оглашай весь список пожалуйста )))
в этот раз из-за неопределенности сказали финансировать трансферы за счёт продаж ненужных игроков.
но бестолковый мёрто продавать не умеет.
———————————————————
Всё-таки мант - это не пельмень, поэтому и стоит дороже. Понять Челси можно.