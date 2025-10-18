«Барселона» забила 200-й гол при Флике – в 71-м матче
«Барселона» забила 200-й гол при Ханс-Дитере Флике.
«Блауграна» принимает «Жирону» в 8-м туре Ла Лиги (1:1, перерыв).
Гол, который забил Педри на 13-й минуте встречи, стал для «Барсы» 200-м под руководством немецкого специалиста. Флик проводит 71-ю игру во главе команды – он занял пост главного тренера перед началом прошлого сезона.
