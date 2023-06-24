РПЛ опубликовала календарь сезона-2023-24: первый тур – 21-23 июля, последний – 25 мая, «Зенит» и «Спартак» встретятся в августе и в марте

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН календарь Сочи Футбол

Представлен полный календарь предстоящего сезона Мир РПЛ.

1-й тур

21-23 июля

«Спартак» – «Оренбург»

«Ростов» – «Факел»

«Динамо» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Рубин»

«Ахмат» – «Крылья Советов»

«Сочи» – «Балтика»

«Пари НН» – «Зенит»

«Урал» – ЦСКА

2-й тур

28-30 июля

«Спартак» – «Балтика»

«Ростов» – «Зенит»

«Краснодар» – «Сочи»

«Крылья Советов» – «Динамо»

«Ахмат» – ЦСКА

«Рубин» – «Оренбург»

«Факел» – «Локомотив»

«Урал» – «Пари НН»

3-й тур

4-6 августа

«Зенит» – «Динамо»

«Краснодар» – «Пари НН»

«Крылья Советов» – «Ростов»

ЦСКА – «Локомотив»

«Сочи» – «Ахмат»

«Рубин» – «Спартак»

«Балтика» – «Факел»

«Оренбург» – «Урал»

4-й тур

11-13 августа

«Зенит» – «Факел»

«Ростов» – «Рубин»

ЦСКА – «Сочи»

«Динамо» – «Балтика»

«Локомотив» – «Крылья Советов»

«Пари НН» – «Ахмат»

«Урал» – «Спартак»

«Оренбург» – «Краснодар»

5-й тур

18-20 августа

«Спартак» – «Зенит»

«Краснодар» – «Локомотив»

«Динамо» – ЦСКА

«Ахмат» – «Оренбург»

«Сочи» – «Ростов»

«Рубин» – «Крылья Советов»

«Балтика» – «Урал»

«Факел» – «Пари НН»

6-й тур

25-27 августа

«Зенит» – «Урал»

«Спартак» – «Ахмат»

«Крылья Советов» – «Балтика»

«Сочи» – «Локомотив»

«Рубин» – «Динамо»

«Пари НН» – «Ростов»

«Факел» – «Краснодар»

«Оренбург» – ЦСКА

7-й тур

1-3 сентября

«Ростов» – «Динамо»

«Краснодар» – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Факел»

ЦСКА – «Зенит»

«Локомотив» – «Балтика»

«Пари НН» – «Рубин»

«Урал» – «Ахмат»

«Оренбург» – «Сочи»

4–12 сентября: международная пауза

8-й тур

15-17 сентября

ЦСКА – «Крылья Советов»

«Динамо» – «Пари НН»

«Локомотив» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Сочи» – «Спартак»

«Рубин» – «Зенит»

«Балтика» – «Ростов»

«Урал» – «Факел»

9-й тур

22-24 сентября

«Зенит» – «Локомотив»

«Спартак» – «Динамо»

«Ростов» – ЦСКА

«Краснодар» – «Урал»

«Крылья Советов» – «Сочи»

«Балтика» – «Ахмат»

«Пари НН» – «Оренбург»

«Факел» – «Рубин»

10-й тур

29 сентября – 1 октября

«Ростов» – «Урал»

«Крылья Советов» – «Спартак»

ЦСКА – «Балтика»

«Локомотив» – «Пари НН»

«Ахмат» – «Динамо»

«Рубин» – «Краснодар»

«Факел» – «Сочи»

«Оренбург» – «Зенит»

11-й тур

6-8 октября

«Спартак» – ЦСКА

«Краснодар» – «Ростов»

«Динамо» – «Факел»

«Ахмат» – «Рубин»

«Сочи» – «Зенит»

«Балтика» – «Оренбург»

«Пари НН» – «Крылья Советов»

«Урал» – «Локомотив»

9–17 октября: международная пауза

12-й тур

20-22 октября

«Зенит» – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Пари НН»

«Ростов» – «Ахмат»

«Локомотив» – «Динамо»

«Рубин» – ЦСКА

«Балтика» – «Краснодар»

«Урал» – «Сочи»

«Оренбург» – «Факел»

13-й тур

27-29 октября

«Зенит» – «Ахмат»

«Ростов» – «Локомотив»

«Крылья Советов» – «Оренбург»

ЦСКА – «Краснодар»

«Динамо» – «Урал»

«Рубин» – «Балтика»

«Пари НН» – «Сочи»

«Факел» – «Спартак»

14-й тур

3-5 ноября

«Краснодар» – «Крылья Советов»

ЦСКА – «Пари НН»

«Локомотив» – «Спартак»

«Ахмат» – «Факел»

«Сочи» – «Динамо»

«Балтика» – «Зенит»

«Урал» – «Рубин»

«Оренбург» – «Ростов»

15-й тур

10-12 ноября

«Зенит» – «Краснодар»

«Спартак» – «Ростов»

«Крылья Советов» – «Урал»

«Динамо» – «Оренбург»

«Локомотив» – «Ахмат»

«Сочи» – «Рубин»

«Пари НН» – «Балтика»

«Факел» – ЦСКА

13–21 ноября: международная пауза

16-й тур

24-26 ноября

«Зенит» – «Сочи»

«Ростов» – «Пари НН»

«Крылья Советов» – «Локомотив»

ЦСКА – «Динамо»

«Рубин» – «Факел»

«Балтика» – «Спартак»

«Урал» – «Краснодар»

«Оренбург» – «Ахмат»

17-й тур

1-3 декабря

«Краснодар» – «Оренбург»

ЦСКА – «Ростов»

«Динамо» – «Рубин»

«Локомотив» – «Зенит»

«Ахмат» – «Спартак»

«Сочи» – «Крылья Советов»

«Пари НН» – «Урал»

«Факел» – «Балтика»

18-й тур

8-10 декабря

«Зенит» – «Пари НН»

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – ЦСКА

«Локомотив» – «Урал»

«Ахмат» – «Ростов»

«Сочи» – «Оренбург»

«Балтика» – «Рубин»

«Факел» – «Динамо»

Зимняя пауза

19-й тур

1-3 марта

«Зенит» – «Спартак»

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Рубин»

ЦСКА – «Оренбург»

«Динамо» – «Локомотив»

«Ахмат» – «Урал»

«Балтика» – «Сочи»

«Пари НН» – «Факел»

20-й тур

8-10 марта

«Спартак» – «Факел»

«Ростов» – «Краснодар»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Динамо» – «Ахмат»

«Локомотив» – «Сочи»

«Рубин» – «Пари НН»

«Урал» – «Зенит»

«Оренбург» – «Балтика»

21-й тур

15-17 марта

«Зенит» – «Рубин»

«Краснодар» – «Балтика»

ЦСКА – «Спартак»

«Ахмат» – «Сочи»

«Пари НН» – «Локомотив»

«Факел» – «Крылья Советов»

«Урал» – «Ростов»

«Оренбург» – «Динамо»

18–27 марта: международная пауза

22-й тур

29-31 марта

«Спартак» – «Урал»

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Динамо» – «Ростов»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Сочи» – ЦСКА

«Рубин» – «Ахмат»

«Балтика» – «Пари НН»

«Факел» – «Оренбург»

23-й тур

5-7 апреля

«Зенит» – «Балтика»

«Ростов» – «Сочи»

ЦСКА – «Факел»

«Динамо» – «Спартак»

«Ахмат» – «Локомотив»

«Пари НН» – «Краснодар»

«Урал» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Рубин»

24-й тур

12-14 апреля

«Спартак» – «Сочи»

«Краснодар» – «Зенит»

«Крылья Советов» – «Рубин»

«Локомотив» – ЦСКА

«Ахмат» – «Балтика»

«Факел» – «Ростов»

«Урал» – «Динамо»

«Оренбург» – «Пари НН»

25-й тур

19-21 апреля

«Зенит» – «Оренбург»

«Ростов» – «Спартак»

«Краснодар» – «Факел»

ЦСКА – «Ахмат»

«Сочи» – «Урал»

«Рубин» – «Локомотив»

«Балтика» – «Крылья Советов»

«Пари НН» – «Динамо»

26-й тур

26-28 апреля

«Спартак» – «Локомотив»

«Ростов» – «Оренбург»

«Крылья Советов» – «Краснодар»

«Динамо» – «Зенит»

«Ахмат» – «Пари НН»

«Сочи» – «Факел»

«Рубин» – «Урал»

«Балтика» – ЦСКА

27-й тур

3-5 мая

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Рубин»

«Динамо» – «Сочи»

«Локомотив» – «Ростов»

«Пари НН» – «Спартак»

«Факел» – «Зенит»

«Урал» – «Балтика»

«Оренбург» – «Крылья Советов»

28-й тур

10-12 мая

«Зенит» – ЦСКА

«Спартак» – «Краснодар»

«Крылья Советов» – «Ахмат»

«Сочи» – «Пари НН»

«Рубин» – «Ростов»

«Балтика» – «Динамо»

«Факел» – «Урал»

«Оренбург» – «Локомотив»

29-й тур

17-19 мая

«Спартак» – «Рубин»

«Ростов» – «Балтика»

«Динамо» – «Крылья Советов»

«Локомотив» – «Факел»

«Ахмат» – «Зенит»

«Сочи» – «Краснодар»

«Пари НН» – ЦСКА

«Урал» – «Оренбург»

30-й тур

25 мая (суббота)

«Зенит» – «Ростов»

«Краснодар» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Пари НН»

ЦСКА – «Урал»

«Рубин» – «Сочи»

«Балтика» – «Локомотив»

«Факел» – «Ахмат»

«Оренбург» – «Спартак» 

53 комментария

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2vdhrvmmzf
Кто там спрашивал когда Ростов Факел, сразу в первом туре, вот это троллинг 😂😂😂
+115
-7
+108
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Бронислав Каминский
Ростов-Факел в первом туре - это такой прекол?))
+24
-3
+21
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Oleg Kolesnikov
Ответ Donnie
Комментарий удален модератором
В Петербурге население больше, чем в Финляндии. Скорее уж Финляндия станет Ленинградской областью, чем это 😂
+38
-18
+20
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Мартинелли
Ответ Oleg Kolesnikov
В Петербурге население больше, чем в Финляндии. Скорее уж Финляндия станет Ленинградской областью, чем это 😂
в 39 году уже пробовали, но по зубам получил усатый бандит
+30
-15
+15
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Илья Савчук
Матчи из Ростова и Воронежа можно переносить на 2024
+14
-3
+11
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MstAndreev
Оптимизм - это хорошо)
+9
0
+9
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Владимир Данилов
Ответ Илья Савчук
Матчи из Ростова и Воронежа можно переносить на 2024
Как раз дойдут пешком вдоль заблокированной М-4.
+8
0
+8
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Спартак Уокер
Очень интересно посмотреть на Балтику в РПЛ
+6
0
+6
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ivrishim
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Назар Игорь
Витя, уверяю тебя, Зенит с любым календарëм будет первым, не сумлевайся.
Вы видимо не поняли , но сегодня зенит начал возвращение к истокам. В пердив так сказать.
+6
-2
+4
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Bishkek Reds
Ответ Donnie
Комментарий удален модератором
супер
+3
0
+3
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Viktor Martunov
Кто так составляет календарь? Южные команды играют между собой летом, а почему не в ноябре, декабре.
+4
-1
+3
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marchellinos
Ответ 2vdhrvmmzf
Кто там спрашивал когда Ростов Факел, сразу в первом туре, вот это троллинг 😂😂😂
Читают спортс видимо
+3
0
+3
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Гуго
Ответ 2vdhrvmmzf
Кто там спрашивал когда Ростов Факел, сразу в первом туре, вот это троллинг 😂😂😂
Матч пойдет на нейтральном поле, в Киеве.
+3
-1
+2
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Владимир Карпуша
Балтика первые туры на выезде? из 4 туров 3 на выезде? ну спасибо за 25 лет ожидания
+2
-1
+1
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Balt
Ну нормально так Балтике устроили "выездную" сессию на старте. 3 матча из первых 5 на выезде.
+1
0
+1
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Андрей Балабаев
Ответ Мартинелли
в 39 году уже пробовали, но по зубам получил усатый бандит
Однако весь Карельский перешеек и Выборг это Россия. Воевали тогда бездарно, но цели достигли
+2
-1
+1
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Евгений Михайлов
Да! Мы все очень, очень ждём!
+6
-5
+1
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Daninho
А почему Ахмат в гостях у Ростова сегодня?
+1
0
+1
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Дмитрий9779
Облегчили Спартачку календарь конечно,начинают дома с двух матчей,с Зенитом дома в 5-ом туре и после зимнего перерыва первый же тур(19-ый) Зенит-Спартак,когда ещё кондиции набираются,не зря чай пили и ныли.
+2
-1
+1
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Arctic
Ответ Daninho
А почему Ахмат в гостях у Ростова сегодня?
Контрольный матч на сборах же
0
0
0
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Burel
Ответ Назар Игорь
Витя, уверяю тебя, Зенит с любым календарëм будет первым, не сумлевайся.
но не с любой властью
+1
-1
0
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Shuller18
Жаль, что с Балтикой аж почти через год играем, очень хочу съездить
0
0
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Ярик Крутой
первый тур:Урал-ЦСКА 30 тур:ЦСКА -Урал
0
0
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Виктор Кульков
Что и требовалось доказать , снова для зенита календарь
+5
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Илья Сутурин
уверены что в этих числах пройдет 1-й тур)))
+4
-4
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