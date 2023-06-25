«Перес звонил Мбаппе и говорил, что «ПСЖ» даже не отвечает на предложения «Реала». Килиан чуть не расплакался». Журналист Молина о переговорах в 2021-м

Журналист Ромен Молина рассказал о желании Килиана Мбаппе играть за «Реал».

«Два года назад, когда « » хотел его подписать, Мбаппе публично заявил о желании уйти. направил несколько предложений. У него хорошие отношения с футболистом. Президент звонил и говорил, что «ПСЖ» даже не отвечал на предложения.

Все говорили, что Мбаппе чуть не расплакался, потому что хотел в «Реал», о котором мечтал с детства.

Поэтому я никогда не понимал, по какой причине он остался. Все говорили, что он мечтал о «Реале», – отметил Молина.

Напомним, в 2022 году Мбаппе тоже рассматривал возможность перехода в мадридский клуб, но в итоге продлил контракт с «ПСЖ».

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро