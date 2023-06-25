«Перес звонил Мбаппе и говорил, что «ПСЖ» даже не отвечает на предложения «Реала». Килиан чуть не расплакался». Журналист Молина о переговорах в 2021-м

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Журналист Ромен Молина рассказал о желании Килиана Мбаппе играть за «Реал».

«Два года назад, когда «Реал» хотел его подписать, Мбаппе публично заявил о желании уйти. Флорентино Перес направил несколько предложений. У него хорошие отношения с футболистом. Президент звонил Килиану и говорил, что «ПСЖ» даже не отвечал на предложения.

Все говорили, что Мбаппе чуть не расплакался, потому что хотел в «Реал», о котором мечтал с детства.

Поэтому я никогда не понимал, по какой причине он остался. Все говорили, что он мечтал о «Реале», – отметил Молина.

Напомним, в 2022 году Мбаппе тоже рассматривал возможность перехода в мадридский клуб, но в итоге продлил контракт с «ПСЖ».

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро

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14 комментариев

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instasamka
Мечта заканчивается там где начинается чек от 100 миллионов
+25
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Кашшай Чакырович
Плакал и вытирал эти слезы 500 евровыми купюрами !
+6
0
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Nick Crosier
Чтобы Мбаппе оказался в Реале к переговорам должен подключиться Лукашенко.
+4
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Гаврила Ардалионович
Получить 150 и завершить карьеру)
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Гаврила Ардалионович
Ответ instasamka
Мечта заканчивается там где начинается чек от 100 миллионов
Инстасамка, расплакался от того, что чек был 99 миллионов.
+4
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Екн Лор
Комментарий удален пользователем
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Гаврила Ардалионович
В рабстве у шейхов.
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Alex Raycon
Ответ instasamka
Мечта заканчивается там где начинается чек от 100 миллионов
Недооценённый комментарий, на самом деле
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Temo Sokhadze
Ответ Alex Raycon
Недооценённый комментарий, на самом деле
ну, для многих 100 миллионов мечта
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Дороф
Ответ Nick Crosier
Чтобы Мбаппе оказался в Реале к переговорам должен подключиться Лукашенко.
По ходу, да.
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