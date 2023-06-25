«Перес звонил Мбаппе и говорил, что «ПСЖ» даже не отвечает на предложения «Реала». Килиан чуть не расплакался». Журналист Молина о переговорах в 2021-м
Журналист Ромен Молина рассказал о желании Килиана Мбаппе играть за «Реал».
«Два года назад, когда «Реал» хотел его подписать, Мбаппе публично заявил о желании уйти. Флорентино Перес направил несколько предложений. У него хорошие отношения с футболистом. Президент звонил Килиану и говорил, что «ПСЖ» даже не отвечал на предложения.
Все говорили, что Мбаппе чуть не расплакался, потому что хотел в «Реал», о котором мечтал с детства.
Поэтому я никогда не понимал, по какой причине он остался. Все говорили, что он мечтал о «Реале», – отметил Молина.
Напомним, в 2022 году Мбаппе тоже рассматривал возможность перехода в мадридский клуб, но в итоге продлил контракт с «ПСЖ».
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