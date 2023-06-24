Евробаскет-2023. Женщины. 1/2 финала. Испания – Венгрия, Бельгия сыграет с Францией

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В субботу, 24 июня, состоятся матчи 1/2 финала плей-офф женского чемпионата Европы.

Испания встретится с Венгрией, Бельгия сыграет с Францией.

Евробаскет-2023

Женщины

Израиль, Словения

Плей-офф

1/2 финала

Испания – Венгрия

24 июня. 18:45

БЕЛЬГИЯ – Франция

24 июня. 21:45

Турнир за 5-8-е места

Германия – Чехия

24 июня. 13:00

Сербия – Черногория

24 июня. 15:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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