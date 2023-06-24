Евробаскет-2023. Женщины. 1/2 финала. Испания – Венгрия, Бельгия сыграет с Францией
В субботу, 24 июня, состоятся матчи 1/2 финала плей-офф женского чемпионата Европы.
Испания встретится с Венгрией, Бельгия сыграет с Францией.
Женщины
Израиль, Словения
Плей-офф
1/2 финала
Испания – Венгрия
24 июня. 18:45
БЕЛЬГИЯ – Франция
24 июня. 21:45
Турнир за 5-8-е места
Германия – Чехия
24 июня. 13:00
Сербия – Черногория
24 июня. 15:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Комментарии