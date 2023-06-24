Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» назначил Зидана и подписал Левандовского. Килиан общался с Робертом до его трансфера в «Барселону»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Зинедин Зидан Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе злился из-за того, что «ПСЖ» не удовлетворил его пожелания.

Как сообщил журналист и комментатор матчей Лиги 1 на Eurosport Андрес Онрубия, форварду обещали, что главным тренером будет назначен Зинедин Зидан. Этого не произошло, и Мбаппе остался недоволен.

Также игрок хотел, чтобы «ПСЖ» пригласил Роберта Левандовского на позицию центрального нападающего, и даже сам общался с поляком перед тем, как тот ушел из «Баварии» в «Барселону».

Отмечается, что у Мбаппе и руководства клуба были напряженные отношения вплоть до начала сезона-2022/23, и стартовую игру Лиги 1 футболист пропустил именно из-за разногласий, а не травмы.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро

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15 комментариев

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Михо
Мбаппе похоже единственный верил в этот смехотворный проект🤷🏻‍♂️
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Xxx zzz
😆😆вини с доплатой ?) это за счет его проблематичности ?
Оба игрока проблемные. Но Вини не так избалован как Килиан. Он просто провокатор. И любитель строить из себя жертву.
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rigobersong
Непонятно, почему ПСЖ так вцепился в довольно токсичного игрока, можно отпустить и купить Торреса, Эрика Гарсию и Фати:) Отличные игроки для Луиса Энрике с которыми он спокойно будет выигрывать Чемпиона Франции:)
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Kubinec_
Зиданыч за базар отвечает
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GGlushkov
Деньги не всегда всё решают
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The1993Diablo
Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» подписал Левандовского. Видимо в запасе хотел посидеть
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Artur Kovas
Мбаппе может о футболе будет думать , а не брать а не себе управление клубом в свои 24 года . Со своей короной он в ПСЖ будет сидеть и сидеть
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Xxx zzz
Ответ Азрет-Али Айбазов
Оба игрока проблемные. Но Вини не так избалован как Килиан. Он просто провокатор. И любитель строить из себя жертву.
Проблемный Килиан ?)) Никогда не замечал его в каких-то отрицательных инфоповодах созданных им,в отличие от вини…единственные новости про черепашку-это трансфер,не более
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Xxx zzz
Проблемный Килиан ?)) Никогда не замечал его в каких-то отрицательных инфоповодах созданных им,в отличие от вини…единственные новости про черепашку-это трансфер,не более
А трансферная эпопея разве не проблема? Требование назначения нужного тренера, покупка нужного форварда путём угрозы ухода из клуба свободным агентом это не проблема? Да ПСЖ сам виноват что пошёл на эти уступки, но когда платишь за игрока 180 млн хочется его сохранить, или хотя бы продать по хорошей цене.
По игровым качествам вроде нареканий нет, разве что вроде были тёрки по исполнению пенальти.
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Max Semenik
Ответ Михо
Мбаппе похоже единственный верил в этот смехотворный проект🤷🏻‍♂️
Верил в деньги этого проекта.
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predMBAPPE
Ответ rigobersong
Непонятно, почему ПСЖ так вцепился в довольно токсичного игрока, можно отпустить и купить Торреса, Эрика Гарсию и Фати:) Отличные игроки для Луиса Энрике с которыми он спокойно будет выигрывать Чемпиона Франции:)
За 150млн + бонусы)
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