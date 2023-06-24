Килиан Мбаппе злился из-за того, что «ПСЖ» не удовлетворил его пожелания.

Как сообщил журналист и комментатор матчей Лиги 1 на Eurosport Андрес Онрубия, форварду обещали, что главным тренером будет назначен . Этого не произошло, и Мбаппе остался недоволен.

Также игрок хотел, чтобы «ПСЖ» пригласил Роберта Левандовского на позицию центрального нападающего, и даже сам общался с поляком перед тем, как тот ушел из «Баварии» в «Барселону».

Отмечается, что у Мбаппе и руководства клуба были напряженные отношения вплоть до начала сезона-2022/23, и стартовую игру Лиги 1 футболист пропустил именно из-за разногласий, а не травмы.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро