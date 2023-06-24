Загитова о собственной школе фигурного катания в Татарстане: «Для меня это не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен»

Алина Загитова высказалась о предстоящем открытии собственной школы фигурного катания.

Школу фигурного катания планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

«В первую очередь хочу сказать, что мне очень много поступало запросов «Давайте откроем школу вашего имени», но я все время отказывалась. Я думаю, что именно в родном регионе грех не открыть свою школу.

Мне кажется, что я просто тогда не созрела (открывать школу) в плане организационных моментов, (не понимала) как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект.

Потому что это для меня не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен. Большая честь открыть ее в Республике Татарстан», – сказала олимпийская чемпионка.

Загитова также ответила на вопрос, готова ли она работать тренером.

«Конечно, но пока что не в таком большом масштабе. Я бы все-таки хотела бы регулировать какие-то моменты, организационные моментики, которые пока я бы не хотела раскрывать полностью», – добавила фигуристка.