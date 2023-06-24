Загитова о собственной школе фигурного катания в Татарстане: «Для меня это не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о предстоящем открытии собственной школы фигурного катания.

Школу фигурного катания Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

«В первую очередь хочу сказать, что мне очень много поступало запросов «Давайте откроем школу вашего имени», но я все время отказывалась. Я думаю, что именно в родном регионе грех не открыть свою школу.

Мне кажется, что я просто тогда не созрела (открывать школу) в плане организационных моментов, (не понимала) как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект.

Потому что это для меня не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен. Большая честь открыть ее в Республике Татарстан», – сказала олимпийская чемпионка.

Загитова также ответила на вопрос, готова ли она работать тренером.

«Конечно, но пока что не в таком большом масштабе. Я бы все-таки хотела бы регулировать какие-то моменты, организационные моментики, которые пока я бы не хотела раскрывать полностью», – добавила фигуристка.

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11 комментариев

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skyintothesea
Организационные моментики - считать деньги на счёте. На этом всё.
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hh88_88
Главное научить детишек петь, фехтовать, боксировать.
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Shveddka
Если важен результат-тогда надо стоять у бортика тренером)
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SEVEN_
Да дать было самое простое, не обманывай.
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REA-13
Так что все же было в "первую очередь"?)) Про школу или про сабантуй? )
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Кеша
Чтобы что -то организовать , надо окунуться с головой . А решать моментики должны квалифицированные менеджеры, потому что текущих моментиков , а проще говоря текучки будет всегда гора. Любой проект требует экономического обоснования. Кто предоставит лед или это будет новый тренировочный лед . Вопросов миллион . Сомневаюсь , что Загитова способна сейчас что -то открыть самостоятельно без помощи властей республики.
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АБZ 49
Ответ hh88_88
Главное научить детишек петь, фехтовать, боксировать.
Для подготовки хорошего фигуриста важно все уметь: боксировать, фехтовать, танцевать и т. д.
Уметь петь - прекрасно.
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