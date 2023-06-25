Переговоры «МЮ» с Онана идут успешно. «Интеру» предложены 50 млн евро и бонусы

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Андре Онана готов сменить клуб после года в «Интере».

Как сообщает Sport Mediaset, «Манчестер Юнайтед» серьезно настроен на приобретение вратаря и пока проявляет наибольшую активность среди всех претендентов на него. Клуб предложил за камерунца 50 млн евро и бонусы.

Свой выбор на Онана остановил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, работавший с ним в «Аяксе». Переговоры менеджеров английской команды с представителями голкипера идут успешно, и игрок готов принять предложение.

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14 комментариев

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Tiestorzn17
У Ростова и Терека тоже переговоры неплохо прошли, первый тур 0-0
+20
-8
+12
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Nikro9
Ответ rigobersong
Одна из лучших аватарок которую я видел:))
Твое отражение
+8
-1
+7
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mqh9pzrxgf
Ответ Tiestorzn17
У Ростова и Терека тоже переговоры неплохо прошли, первый тур 0-0
Конечно, твое фото ригоберка🤣
+9
-4
+5
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ericssons
Африканский вратарь это риск.
+1
0
+1
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Ola BP
Ой, чую, что будем вспоминать ДеХеа с горькими слезами.
+3
-2
+1
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Максим Маслов
Ответ Алексей Гусев
50 лямов?? жесть
почему? Адекватная цена за Онану
+3
-2
+1
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Алексей Гусев
50 лямов?? жесть
+2
-2
0
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QWertY
Ответ Tiestorzn17
У Ростова и Терека тоже переговоры неплохо прошли, первый тур 0-0
Да и Вагнер Лав с ЦСКА пришли к соглашению
+2
-2
0
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ten Hag
Ответ mqh9pzrxgf
Конечно, твое фото ригоберка🤣
Тайные страсти хейтерка ;)
0
0
0
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<~Inter~>
Ответ Алексей Гусев
50 лямов?? жесть
Алиссон уходил за 70 млн и Кепу покупали за 80. Интер вполне мог требовать больше 50 млн
+2
-2
0
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Алексей Гусев
Ответ <~Inter~>
Алиссон уходил за 70 млн и Кепу покупали за 80. Интер вполне мог требовать больше 50 млн
ну Аллисон на тот момент лучший вратарь ЛЧ, а Кпа уходил юниором уже заигранным за сборную и под закрытие ТО,
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Алексей Гусев
Ответ Максим Маслов
почему? Адекватная цена за Онану
за средневозрастного вратаря, ничего особенного не показавшего в сезоне?
0
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