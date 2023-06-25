Переговоры «МЮ» с Онана идут успешно. «Интеру» предложены 50 млн евро и бонусы
Андре Онана готов сменить клуб после года в «Интере».
Как сообщает Sport Mediaset, «Манчестер Юнайтед» серьезно настроен на приобретение вратаря и пока проявляет наибольшую активность среди всех претендентов на него. Клуб предложил за камерунца 50 млн евро и бонусы.
Свой выбор на Онана остановил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, работавший с ним в «Аяксе». Переговоры менеджеров английской команды с представителями голкипера идут успешно, и игрок готов принять предложение.
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