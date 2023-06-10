Новак против Рууда в финале «Ролан Гаррос», новое видео Дзюбы, Хави просит 12 млн у «Барсы», апелляция «Спартака», «Денвер» в шаге от титула в НБА, Россия может сыграть с Катаром и другие новости

1. Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос». По ходу третьего сета у испанца возникли проблемы из-за судорог. Каспер Рууд повесил баранку Александру Звереву и третий раз вышел в финал «Большого шлема». Для Новака это 34-й финал «Шлема», он обновил свой же рекорд.

2. Новые интимные видео нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы появились в интернете. Футболист заявил, что видео старое, а у него перед сливом ролика в интернет вымогали деньги.

3. НБА. 50 очков от Гордона и Йокича помогли «Денверу» победить «Майами» в 4-м матче финала и повести 3-1 в серии.

4. «Золотой мяч» вручат 30 октября 2023 года, а номинантов объявят 6 сентября.

5. «Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита». «Газпром» предлагает Владислава Радимова на пост тренера, пишет инсайдер Иван Карпов.

6. Хави просит 12 млн евро в год чистыми у «Барселоны» по новому контракту. Позиции клуба и тренера далеки.

7. Трансферы: «Бавария» подписала контракт с полузащитником Конрадом Лаймером до 2027 года. «Реал» вернул левого защитника Франа Гарсию из «Райо». Наби Кейта перешел из «Ливерпуля» в «Вердер» свободным агентом, а покупали его за 52,75 млн фунтов.

8. «Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Александра Соболева по итогам матча с ЦСКА. Форварда отстранили на 4 матча за неприличный жест.

9. Международная федерация дзюдо присудила золото ЧМ-2023 россиянину Иналу Тасоеву. Результат пересмотрен из-за судейской ошибки.

10. ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым до 2028 года. Писали, что зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро в год.

11. Футбольная сборная России может провести матч с командой Катара осенью.

12. Во время полуфинала с УНИКСом в чат игроков добавились боссы «Зенита». Они учили баскетболистов правильно ставить заслон.

13. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что слушания по делу Камилы Валиевой ожидаются не раньше августа 2023 года.

14. Международная федерация плавания одобрила переход трехкратной чемпионки Европы по плаванию на короткой воде Анастасии Кирпичниковой в сборную Франции.

15. Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» Иэн Грэм заявил, что, согласно статистическим моделям по оценки полезности игрока для команды, Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

Цитаты дня.

Роберто Манчини: «Ман Сити» Пепа – не сильнейшая команда мира, но они знают, как играть лучше всех»

Директор «Алании»: «Нам отказывают сыграть стыковые матчи в Грозном и отдают наше место командам без стадиона. Несправедливо»

Президент «Интера» перед «Ман Сити»: «Деньги не всегда побеждают – их можно заменить идеями, страстью и компетентностью»

Зарема – Радимову: «Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун»

Глушаков о зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Считаете их незаслуженными – идите и попробуйте заработать, это большой труд»

Пеп о принципах успеха: «У меня был Месси, сейчас – Холанд, нужны хорошие игроки. Вот мой успех, я не шучу. Тренер не забивает голов»