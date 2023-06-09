«Золотой мяч» вручат 30 октября, номинантов объявят 6 сентября

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Названа дата церемонии вручения «Золотого мяча».

Французский журнал France Football объявит имя лучшего футболиста мира по итогам сезона-2022/23 30 октября во время специальной церемонии в парижском театре Шатле.

Имена номинантов будут объявлены 6 сентября.

В 2022 году «Золотой мяч» получил форвард Карим Бензема, игравший за «Реал». С 2022-го приз вручается по итогам сезона, а не календарного года.

Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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131 комментарий

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Bazilic
Опять начинается то, от чего мы ушли пару лет назад
Люди путают лучшего бомбардира с лучшим игроком. Ну какой зм Холанду? Он получит свою заслуженную золотую бутсу.
Холланд даже не лучший в Сити
А вообще есть только два претендента - Месси (за ЧМ) и Де Брейне (за великолепный сезон)
Кто бы из них не получил - это будет заслуженно
+76
-41
+35
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DolJun
Ответ Bazilic
Опять начинается то, от чего мы ушли пару лет назад Люди путают лучшего бомбардира с лучшим игроком. Ну какой зм Холанду? Он получит свою заслуженную золотую бутсу. Холланд даже не лучший в Сити А вообще есть только два претендента - Месси (за ЧМ) и Де Брейне (за великолепный сезон) Кто бы из них не получил - это будет заслуженно
когда месси получил зм в 12ом вместо золотой бутсы - всякие базилики говорили что заслуженно) или это другое?)
+53
-26
+27
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аффтар жжёт
Подскажите, я просто разобраться не могу. В 10м и 12м годах мяч дали Месси и тогда говорили, что это личная награда, а у него крутая статистика, поэтому всё справедливо, и командные достижения вторичны. В этом году мяч сватают Месси и говорят, что личная статистика вторична, а он капитан команды, выигравшей Чемпионат Мира - всё справедливо. Как всё-таки правильно, а то я запутался?
+41
-17
+24
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Fma wozo
Далеко ходить не надо-это Лео Месси
+35
-24
+11
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аффтар жжёт
«Золотой мяч» Месси вручат 30
октября, номинантов объявят 6 сентября
+14
-5
+9
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Восьмой золотой мяч получит Лео
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-8
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Блуждающий странник
Ответ Эркинбек Апаканов
А на деле отдадут за 5 пенальти))
Лол. Гениальных передач с Хорватией и Нидерландами не было? Лидерства по всем показателям на ЧМ. Гола с Мексикой при плохой игре тоже не было. Лечитесь, хейтеры
+8
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ Пенс
Две затащенные серии пенальти, сейв после удара Коло-Муани, заработанные пенальти (в аномальном количестве). Очевидно, что наш меся сделал это сам.
Аргентина больше всех моментов создала отсюда их успех выглядит логичным
+8
-2
+6
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Человек1991
Золотой Мяч вручается за сезон 22/23 . Месси 43 гола , 27 голевых передач , 20 предголевых пасов . Номер 1 в мире по системе гол+пас, ну а чисто по игре можно сравнить только с Дэ Брёйне, у него 11 голов 30 голевых. Месси Чемпион Мира по футболу 2022 ! Обладатель СуперКубка Мира Финаллисима 2022! Чемпион Франции 22/23 , и выиграл Суперкубок Франции.
+12
-6
+6
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Raindrop Drop Top
Ответ Человек1991
Золотой Мяч вручается за сезон 22/23 . Месси 43 гола , 27 голевых передач , 20 предголевых пасов . Номер 1 в мире по системе гол+пас, ну а чисто по игре можно сравнить только с Дэ Брёйне, у него 11 голов 30 голевых. Месси Чемпион Мира по футболу 2022 ! Обладатель СуперКубка Мира Финаллисима 2022! Чемпион Франции 22/23 , и выиграл Суперкубок Франции.
Причем официально лучший игрок всех этих финалов, вообще не понятно какие вопросы у мессифобов
+11
-6
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VERBLYUD
Ответ Real_v_dushe
30 марта этого года лучший игрок этого футбольного сезона Холланд прямо заявил, что большинство Меськиных ЗМ украдены. Это его слова, я тут причём?
Ты где это прочитал? В пабликах о Кришти?😂😂
+5
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VERBLYUD
Ответ Real_v_dushe
Как сказал 2 месяца назад Холланд о ЗМ: "Хочу выиграть 5 ЗМ, как Роналду". Почему не 7, как Месси? "Потому что я хочу их выиграть, а не украсть". Вполне возможно, что у Холланда украдут ЗМ мяч в угоду пиара алчного арга и он станет в один ряд с Левандовски, Снейдером, ван Дейком и Иньестой/Роналду.
😂😂😂
Я тоже так могу)

Мбаппе:"Я хочу выиграть 4 ЛЧ, как Лионель Месси"
Журналист: " Почему не 5, как Роналду?"
Мбаппе:" Потому что я хочу их выиграть, а не украсть"
+9
-5
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ronnych
Месси подарят как обычно, за хорошие 6 матчей за весь сезон.
+15
-11
+4
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Extrim
Поздравляю Месси с ЗМ! Вручили бы сейчас, чего тянуть? Как раз после финала ЛЧ
+5
-1
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Евгений Максимычев
Ответ Bazilic
Опять начинается то, от чего мы ушли пару лет назад Люди путают лучшего бомбардира с лучшим игроком. Ну какой зм Холанду? Он получит свою заслуженную золотую бутсу. Холланд даже не лучший в Сити А вообще есть только два претендента - Месси (за ЧМ) и Де Брейне (за великолепный сезон) Кто бы из них не получил - это будет заслуженно
Ну если так рассуждать - Месси получил свой заслуженный приз лучшему игроку ЧМ, и куда ему ЗМ тогда.
+4
0
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Uragan Boy
Аргентинец 10 получит золотой мяч
+12
-8
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Очевидное невероятное
Главный номинанат это Месси
+13
-9
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breeze1989
Ответ DolJun
когда месси получил зм в 12ом вместо золотой бутсы - всякие базилики говорили что заслуженно) или это другое?)
Месси и бутсу получил и ЗМ. Помимо 91 гола у него было 22 ассиста. И кроме Месси и Роналду на мяч вроде бы Хави и Иньеста претендовали, которые конечно не были лучшими в Барсе Месси. И Снайдер, который как игрок был хуже всех 4х.
+9
-6
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Ярик01
Ответ Real_v_dushe
Как сказал 2 месяца назад Холланд о ЗМ: "Хочу выиграть 5 ЗМ, как Роналду". Почему не 7, как Месси? "Потому что я хочу их выиграть, а не украсть". Вполне возможно, что у Холланда украдут ЗМ мяч в угоду пиара алчного арга и он станет в один ряд с Левандовски, Снейдером, ван Дейком и Иньестой/Роналду.
Цитатики из дошкольных групп вконтактика пошли? ))
+5
-2
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ svaz
за один ЧМ и провал в ЛЧ? не ну правда почему тогда в 2010 году не дали Хави или Иньесте зм за ЧМ. я то понимаю почему, но мне интересны аргументы мессиглоров почему именно за чм нужно дать зм.
Потому что Месси выиграл свой долгожданный ЧМ в героической манере, когда оставался последний шанс. Это красивая история. Плюс Хави и Иньеста не были mvp Чм 2010, вроде снейдер был.
Месси даже в 35 лучший игрок мира с невероятной статистикой.
+4
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Игорь Климов
Ответ Константин Михайлович
Холанд или Месси тут к гадалки не ходи
Это далеко не факт, если Холанд провалит финал ЛЧ, как он ранее провалил полуфинал, то он будет на 3-м месте в голосовании на ЗМ.
+4
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Ярик01
Ответ Real_v_dushe
Причём здесь какая-то русская соцсеть?
Оригинал цитаты, киндерёнок, дай
+3
-1
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Filipp Gorski
Ответ Андрей Хенто
В субботу если Сити победит, то де Брюйне и Холанд станут серьезными конкурентами для Месси.
Да не будут они конкурентами все равно вручат аргентинцу
+7
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Блуждающий странник
Ответ waleri
Это будет понятно 10 июня
Парень ограничил комменты поэтому тебе отвечаю. Говорит некому давать: тем временем Месси с МВП ЧМ и феноменальной игрой. Мбаппе с хет-триком в финале ЧМ. Холанд с кучей рекордов АПЛ и потенциальным треблом. Де Брюйне... совсем некому. Некому было давать когда Жоржиньо в тройке оказался
+2
0
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DolJun
Ответ ruslan_khaibulov
а часто у нас бомбардиры за год 91 мяч кладут? будет такой бомбардир то получит, или например вратарь что за сезон поучаствует в 60-70 матчах и все на ноль.то и ему ЗМ дадут. но просто путать ЗМ и ЗБ это тупость
а часто у нас бомбардиры за год бьют рекорд апл в дебютном сезоне?
куртуа сделал рекорд по сейвам в плей-офф лч и по сейвам в финале, а золотой мяч получил нападающий, который испарился в финале.
то, что ты делаешь - это как раз путать зб и зм. если мы признаем что за самый результативный сезон даем зб - пусть будет так, но тогда нужно быть последовательным.
+3
-1
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