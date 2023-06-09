«Золотой мяч» вручат 30 октября, номинантов объявят 6 сентября
Названа дата церемонии вручения «Золотого мяча».
Французский журнал France Football объявит имя лучшего футболиста мира по итогам сезона-2022/23 30 октября во время специальной церемонии в парижском театре Шатле.
Имена номинантов будут объявлены 6 сентября.
В 2022 году «Золотой мяч» получил форвард Карим Бензема, игравший за «Реал». С 2022-го приз вручается по итогам сезона, а не календарного года.
Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Люди путают лучшего бомбардира с лучшим игроком. Ну какой зм Холанду? Он получит свою заслуженную золотую бутсу.
Холланд даже не лучший в Сити
А вообще есть только два претендента - Месси (за ЧМ) и Де Брейне (за великолепный сезон)
Кто бы из них не получил - это будет заслуженно
октября, номинантов объявят 6 сентября
Я тоже так могу)
Мбаппе:"Я хочу выиграть 4 ЛЧ, как Лионель Месси"
Журналист: " Почему не 5, как Роналду?"
Мбаппе:" Потому что я хочу их выиграть, а не украсть"
Месси даже в 35 лучший игрок мира с невероятной статистикой.
куртуа сделал рекорд по сейвам в плей-офф лч и по сейвам в финале, а золотой мяч получил нападающий, который испарился в финале.
то, что ты делаешь - это как раз путать зб и зм. если мы признаем что за самый результативный сезон даем зб - пусть будет так, но тогда нужно быть последовательным.