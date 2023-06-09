«Золотой мяч» вручат 30 октября, номинантов объявят 6 сентября

Названа дата церемонии вручения «Золотого мяча».

Французский журнал France Football объявит имя лучшего футболиста мира по итогам сезона-2022/23 30 октября во время специальной церемонии в парижском театре Шатле.

Имена номинантов будут объявлены 6 сентября.

В 2022 году «Золотой мяч» получил форвард Карим Бензема, игравший за « ». С 2022-го приз вручается по итогам сезона, а не календарного года.

Месси – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне – 5-й

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