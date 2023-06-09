Хави просит 12 млн евро в год чистыми у «Барсы» по новому контракту. Позиции клуба и тренера далеки
«Барселона» пока не готова удовлетворить финансовые запросы Хави по новому контракту.
По данным Cadena SER, 43-летний каталонский тренер требует зарплату 12 миллионов евро после уплаты налогов.
С учетом зарплат Хави и всего его тренерского штаба до уплаты налогов сумма составляет 30 миллионов.
Сейчас позиции тренера и «Барселоны» очень далеки друг от друга. У Хави контракт с сине-гранатовыми до 30 июня 2024 года.
В прошлом сезоне «Барса» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
это прибавка за отжатые бабосы у Дейонгов Умтитей Дембелей и прочих членов семьи.
Хапи: В большой семье лицом не щёлкай!
Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
12 лямов в год мне дать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
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Без году недели тренер, а запросы такие, будто уже успел требл оформить