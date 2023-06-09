Хави просит 12 млн евро в год чистыми у «Барсы» по новому контракту. Позиции клуба и тренера далеки

«Барселона» пока не готова удовлетворить финансовые запросы Хави по новому контракту.

По данным Cadena SER, 43-летний каталонский тренер требует зарплату 12 миллионов евро после уплаты налогов.

С учетом зарплат Хави и всего его тренерского штаба до уплаты налогов сумма составляет 30 миллионов.

Сейчас позиции тренера и «Барселоны» очень далеки друг от друга. У Хави контракт с сине-гранатовыми до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне «Барса» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

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