Хави просит 12 млн евро в год чистыми у «Барсы» по новому контракту. Позиции клуба и тренера далеки

Теги Барселона Хави Ла Лига деньги Футбол

«Барселона» пока не готова удовлетворить финансовые запросы Хави по новому контракту.

По данным Cadena SER, 43-летний каталонский тренер требует зарплату 12 миллионов евро после уплаты налогов.

С учетом зарплат Хави и всего его тренерского штаба до уплаты налогов сумма составляет 30 миллионов.

Сейчас позиции тренера и «Барселоны» очень далеки друг от друга. У Хави контракт с сине-гранатовыми до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне «Барса» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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148 комментариев

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Today I feel Qatari
На самом деле Хави готов как и Месси работать бесплатно, но лига с Тебасом не разрешают. Скрепя сердцем придется соглашаться на насильно впихиваемые миллионы
+366
-34
+332
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Том Мунтян
Можно постоянно смотреть на три вещи: огонь, воду, и то, как игроки с «днк Барсы» доят свой клуб в период кризиса 😸🤭
+223
-20
+203
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Los Galácticos
Ответ Analjinn
Ну сезон отлично то провёл, яснопонятно хочет денег.
Особенно в еврокубках отлично :)
+88
-16
+72
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Е.Р.
АХАХАХАХА)))
это прибавка за отжатые бабосы у Дейонгов Умтитей Дембелей и прочих членов семьи.
Хапи: В большой семье лицом не щёлкай!
+73
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+63
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Konstantin Frolov
Не удивлюсь, если сам Хави не хотел чтобы Месси приходил, хотел часть его зарплаты себе загробастать
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+59
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MajestySport
Вот это физрук поверил в себя
+59
-7
+52
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Dzhansug Bukiya
"Свои" в барселоне оказались теми еще кровососами - гном с его 500 лямами, альбы, пике, бускетсы по 15-20 лямов, теперь еще и Хави решил присосаться к бюджетику
+61
-17
+44
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Фут.Боль
Письмо Хави Барселоне:
Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
12 лямов в год мне дать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
+46
-3
+43
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Go-go-love
Ответ Today I feel Qatari
На самом деле Хави готов как и Месси работать бесплатно, но лига с Тебасом не разрешают. Скрепя сердцем придется соглашаться на насильно впихиваемые миллионы
Чем скрепя???)))) Есть выражение "скрепя сердце". Скрипеть сердцем не очень удобно)))
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Elm
ДНК, семья, пилосопия.
+43
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Born is the King
24 млн до налогов. Красава Шави, надо ещё бонусы просить за каждый сухой матч
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Tommy Addams
ха-ха,лучше другого нанять!
+25
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angry horse
Вот они какие легенды бчк, доят свой родной клуб до последней копейки😁
+23
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DolJun
ахаха, какой корыстный автобусник попался) бьет лапорту его же оружием)
+43
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Pelerin
Ответ Go-go-love
Чем скрепя???)))) Есть выражение "скрепя сердце". Скрипеть сердцем не очень удобно)))
Ещё напиши, что выйграть соперника нельзя!

)
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SWS
Всех свои друзей легенд выпроводил из клуба чтобы облегчить бюджет, а теперь сам просит зарплату на которую совершенно не достоин:)) Какой же он все таки хитрый, скользкий, лицемерный и гадкий:))) Барса больше чем клуб, тут играют за идею, за ДНК:)))
+17
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Лимит Лимитович
Играют чисто на ДНК
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elkipalki
Это ДНК!) Они там все ради не денег. Вон Месси за 500 млн зеленых играл, но не ради денег. Клуб в рычагах по самые уши, теперь этот просит овердоыига для тренера, который и ЛЕ то не может достойно выступить с командой.
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Konstantin Frolov
Хера се обнаглел этот пучеглазый 😳
Без году недели тренер, а запросы такие, будто уже успел требл оформить
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Ира15577
Ответ Том Мунтян
Можно постоянно смотреть на три вещи: огонь, воду, и то, как игроки с «днк Барсы» доят свой клуб в период кризиса 😸🤭
И еше слушать шум дождя
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Marcus-light
Ответ Том Мунтян
Можно постоянно смотреть на три вещи: огонь, воду, и то, как игроки с «днк Барсы» доят свой клуб в период кризиса 😸🤭
Какой кризис. Рычаги подергали, старики ушли, минус небольшой. Если не хотеть жировать - никаких проблем.
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Real_v_dushe
Ответ nurikkkk
Почему в комментах не ни одного БарсаГлора?))))
Они переместились на ветки Интер Майями
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Кирилл Павлюченко
Хави отвечает хейтерам под этой новостью, - Тут пишут, что я не заслужил 12 млн.в год! Понятное дело - мои услуги заслуживают оклада от 20 млн. - но, учитывая сложное финансовое положение Блау, я и согласился на жалкую миллионную дюжину.
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sayemlo
Ответ Analjinn
Ну сезон отлично то провёл, яснопонятно хочет денег.
точнее в Испании а за пределами полный угар 🤣🤣😆😆
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Ира15577
Устала уже смеяться над новостями о Барселоне, ее финансовым положением и рычагами!! Хави молодец! Подождал, чтобы Месси не подписали и выдвинуо через день свои условия!!! Умора! Хоть бы недельку подождал! Ну что ж, пусть продаст сидьных игроков, тогда и ему на большую зарплату хватит!!😁 результыты вторичны!
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