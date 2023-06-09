Президент «Интера» перед «Ман Сити»: «Деньги не всегда побеждают – их можно заменить идеями, страстью и компетентностью»
Президент «Интера» высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов.
Итальянский клуб сыграет против «Манчестер Сити» в финале турнира.
«Честно говоря, я мечтал об этом. Понимая разницу между лигами, я знал, что достичь этой цели будет сложно.
Но футбол увлекателен, потому что деньги не всегда побеждают. Их можно заменить идеями, страстью и компетентностью. Мы надеемся, что так будет и завтра.
Я уважаю «Манчестер Сити». Это отличная команда. Но считаю, что у нас есть качества, которые позволят им противостоять.
Я много раз думал о том, как будет выглядеть победа в Лиге чемпионов. Даже просто мечтать казалось невозможным. Но сейчас мы в финале и будем стараться.
Мы едины. Как сказал Индзаги, у нас нет страха. Мы взволнованы, ожидая возможности сыграть в этой игре. Мы верим», – сказал президент «Интера» Стивен Чжан в интервью Gazzetta dello Sport.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Страсть и Интер? Страстно их сношал Порту в ответном матче. Но за фарт обычно приходится платить позже.
С самым дорогим составом в Серии А второй год подряд не могущий взять чемпионство лол.
Интересно, сможет ли Стамбул 2023 переплюнуть по драматизму, эмоциям и зрелищу Стамбул 2005? И кто на этот раз выйдет победителем англо-итальянского противостояния? Ждемс!!!
То есть тем, чего у Манчестер Сити как раз и в достатке.
И чего из этого у Сити нет ? Есть и даже больше, чем у многих других
МанСити - тот случай, когда за деньги покупаются не блестяшки, но и выстраивается четкая организация того что и как функционирует - целая система.
Пусть поплачет еще.
Лишь выборка общая больше, но всех ведь в 11-16 основных не засунешь.
А игра у Аргентины поставлена даже лучше. Плюс Месси.
Тут же всё тотально в одну калитку. И игроки, и тренер, и качество командной игры. 80 на 20 шансы. Чисто 20% за "мяч круглый и поле зеленое".
На самом деле суперявные фавориты очень редко проигрывают финалы ЛЧ или ЧМ. Почти никогда.)
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в СНГ интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!