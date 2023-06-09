Президент «Интера» перед «Ман Сити»: «Деньги не всегда побеждают – их можно заменить идеями, страстью и компетентностью»

Президент «Интера» высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов.

Итальянский клуб сыграет против « » в финале турнира.

«Честно говоря, я мечтал об этом. Понимая разницу между лигами, я знал, что достичь этой цели будет сложно.

Но футбол увлекателен, потому что деньги не всегда побеждают. Их можно заменить идеями, страстью и компетентностью. Мы надеемся, что так будет и завтра.

Я уважаю «Манчестер Сити». Это отличная команда. Но считаю, что у нас есть качества, которые позволят им противостоять.

Я много раз думал о том, как будет выглядеть победа в . Даже просто мечтать казалось невозможным. Но сейчас мы в финале и будем стараться.

Мы едины. Как сказал Индзаги, у нас нет страха. Мы взволнованы, ожидая возможности сыграть в этой игре. Мы верим», – сказал президент « » Стивен Чжан в интервью Gazzetta dello Sport.

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