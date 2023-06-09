Президент «Интера» перед «Ман Сити»: «Деньги не всегда побеждают – их можно заменить идеями, страстью и компетентностью»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Стивен Чжан Футбол

Президент «Интера» высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов.

Итальянский клуб сыграет против «Манчестер Сити» в финале турнира.

«Честно говоря, я мечтал об этом. Понимая разницу между лигами, я знал, что достичь этой цели будет сложно.

Но футбол увлекателен, потому что деньги не всегда побеждают. Их можно заменить идеями, страстью и компетентностью. Мы надеемся, что так будет и завтра.

Я уважаю «Манчестер Сити». Это отличная команда. Но считаю, что у нас есть качества, которые позволят им противостоять.

Я много раз думал о том, как будет выглядеть победа в Лиге чемпионов. Даже просто мечтать казалось невозможным. Но сейчас мы в финале и будем стараться.

Мы едины. Как сказал Индзаги, у нас нет страха. Мы взволнованы, ожидая возможности сыграть в этой игре. Мы верим», – сказал президент «Интера» Стивен Чжан в интервью Gazzetta dello Sport.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

44 комментария

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Артур Мкртычян
он такими разговорами только придает мотивации сити. забавный тип. у него самый лучший состав в серии А. а они заняли 3 место. Интер как раз и есть доказательство того что деньги не главное. надеюсь сити вынесет этих наглых выскочек. у сити и идей и страсти и компетентности не меньше, даже больше. в этом как раз и сила сити.
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Pucheslav
Чжан же кучу денег в Интер не вливал пока проблемы с финансами не начались, ага
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Эксперт Спортс
В чем то он прав. Деньги не всегда решают. Примеров много: один из ярчайших чемпионство Лестера. Хочется чтобы взял Сити, они заслужили своей игрой.
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Universal1000
Пеп за сезон обычно генерит больше интересных для футбола идей, чем футбольный клуб Интер за три десятка лет последних.
Страсть и Интер? Страстно их сношал Порту в ответном матче. Но за фарт обычно приходится платить позже.
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Артур Мкртычян
Ответ Эксперт Спортс
В чем то он прав. Деньги не всегда решают. Примеров много: один из ярчайших чемпионство Лестера. Хочется чтобы взял Сити, они заслужили своей игрой.
в Интер тоже много вложили. их состав по факту лучший в Италии. Но они без шансов проиграли титул. тоже буду болеть за сити. Интер выскочки. и слишком много болтают
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Universal1000
Ответ Эксперт Спортс
В чем то он прав. Деньги не всегда решают. Примеров много: один из ярчайших чемпионство Лестера. Хочется чтобы взял Сити, они заслужили своей игрой.
Ярчайший актуальный пример - это Интер с самым дорогим составом в серии А, приползший третьим ниже Наполи и даже ниже Лацио.
С самым дорогим составом в Серии А второй год подряд не могущий взять чемпионство лол.
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waleri
При всем уважении, все же "Бавария" и "Реал" это далеко не "Бенфика" и "Милан" в их нынешнем состоянии. Не так ли мистер Чжан? Хотя, в одной игре может действительно всякое произойти...
Интересно, сможет ли Стамбул 2023 переплюнуть по драматизму, эмоциям и зрелищу Стамбул 2005? И кто на этот раз выйдет победителем англо-итальянского противостояния? Ждемс!!!
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Deze Deze
...их можно заменить идеями, страстью и компетентностью

То есть тем, чего у Манчестер Сити как раз и в достатке.
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XavIniesta2008-2015
Идеи, страсть и компетентность
И чего из этого у Сити нет ? Есть и даже больше, чем у многих других
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Дмитрий Гудков
Не знал, что в Италии бесплатно играют
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Деньги не всегда побеждают - это больше про ПСЖо, Анжи и подобных.
МанСити - тот случай, когда за деньги покупаются не блестяшки, но и выстраивается четкая организация того что и как функционирует - целая система.
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gPk
Слишком много разговоров со стороны Интера...Завтра плакать после финала будут от горя
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London.is.blue
У Сити и 1, и 2, и 3, и 4 поболее, чем у Интера сейчас.
Пусть поплачет еще.
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gPk
Ответ Lux_Vid Александров
Почему-то стойкое ощущение фиаско Сити. Слишком фаворитистыми они выглядят. Сколько составов у французов было сильнее Аргентины, тут может решить мотивация и собранность.
Аргентинцы в каждой игре бились и были одним целым начиная от матча с Саудами.Интер абсолютно похожим ничем не выделялся.
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Universal1000
Ответ Lux_Vid Александров
Почему-то стойкое ощущение фиаско Сити. Слишком фаворитистыми они выглядят. Сколько составов у французов было сильнее Аргентины, тут может решить мотивация и собранность.
Не сколько не было.
Лишь выборка общая больше, но всех ведь в 11-16 основных не засунешь.
А игра у Аргентины поставлена даже лучше. Плюс Месси.

Тут же всё тотально в одну калитку. И игроки, и тренер, и качество командной игры. 80 на 20 шансы. Чисто 20% за "мяч круглый и поле зеленое".
На самом деле суперявные фавориты очень редко проигрывают финалы ЛЧ или ЧМ. Почти никогда.)
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Этот Райола хочет денег
Тренер высказался, президент, потом игроки, дальше жены игроков, потом любовники жен, потом родня подтянется
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Дмитрий Воронцов
Когда говорят, про "деньги" - это очень смешно. В АПЛ МЮ потратил за все время становления Сити ничуть не меньше, и что толку?
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Михо
Забавная штука жеребьевка и последующая сетка) Бавария в группе дважды по 2-0 легко обыграла Интер, но вылетела от Сити. А Интер в финале) но ничего не поделаешь, такова спортивная жизнь🤷🏻‍♂️
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Men77
Сити страшны дома, в гостях или на нейтралке шансы у Интера есть, хоть и все равно Сити фаворит. Я лично не верю, что Сити вынесет в одну калитку, думаю где то в один мяч, если выиграют.
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kos.vohrt
А почему или/или? Можно ведь объединить деньги, идею, страсть и пр.
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закрыт по беспределу
Ждать осталось недолго
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Артур Мкртычян
Ответ Эксперт Спортс
Если честно у меня чувство что Сити проиграет финал. Интер мне напоминает Челси который победил Баварию в Мюнхене в их домашнем финале .
все может быть. Но я бы не хотел такого. и честно говоря не вижу за счёт чего. тот Челси все таки по пути и барсу прошел и ещё сильных соперников. а Интер против сильных соперников вообще ничего не показал. Бавария их переехала. поэтому аналогий тут нет. тебе скорее просто так кажется.
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Артур Мкртычян
Ответ Lux_Vid Александров
Почему-то стойкое ощущение фиаско Сити. Слишком фаворитистыми они выглядят. Сколько составов у французов было сильнее Аргентины, тут может решить мотивация и собранность.
у сити мотивация и настрой выше. это видно. они языком не чешут. так что зря ты так думаешь. мне чёт кажется что Интер ждёт вынос вперёд ногами. ещё и злят сити этими разговорами.
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Судоплатов
"в чём сила, брат?"
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Макс Тон
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