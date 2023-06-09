Глушаков о зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Считаете их незаслуженными – идите и попробуйте заработать, это большой труд»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Пари НН деньги Футбол

Денис Глушаков не считает большие зарплаты футболистов незаслуженными.

– Зарплаты российских футболистов – они заслуженные или нет?

– Что значит незаслуженные? Кто на что учился – всегда так говорю.

Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – идите, попробуйте заработать футболом. Наша работа – большой труд.

Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идет корень зарплат, – сказал хавбек «Пари НН» и бывший капитан «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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91 комментарий

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T622222
Ага они из-за тяжести условий на пенсию в 33 года выходят и потом до старости ничего не делают - так устали 🤣
+41
-6
+35
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gribovodoved
Ответ T622222
Ага они из-за тяжести условий на пенсию в 33 года выходят и потом до старости ничего не делают - так устали 🤣
А вы чего в футбол не пошли?)))
+44
-11
+33
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Roman Araslanov
Извиняюсь что не по теме, но Sports, вы опять насчёт Дзюбы отмолчитесь как в 2020?
+38
-9
+29
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Savardus
Российский футболист - тяжелый труд, отсюда и зарплаты.

Российские врачи, учителя, работники НИИ - легкий труд и вообще они бездельники. Отсюда и зарплаты.

Смотрите не перепутайте, ага
+27
-2
+25
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Ебздрогыч
Откуда идет корень зарплат все прекрасно знают. Также все знают, что они ни разу не обоснованы и не рыночные. Если Зобнин получает в 2-3 раза больше Хвичи, который в десятке лучших игроков мира в этом сезоне, то какие могут быть вопросы?
+31
-9
+22
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Анатолий Романов
Ну что, пацаны, вторая волна по Артему?
+23
-3
+20
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werowolf-gears
Ответ Никита Смолов
А что случилось ?
Продолжение контента
+18
-2
+16
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StarsAndArrows
это большой труд
---------
Бред полнейший,и про одну из любимых их отмазок-про "потерянное детство" и прочую чушь.
Футболисты одни из самых счастливых людей на земле,и в плане работы,и в плане заработка,и незаслуженными считают не всех футболистов,а таких вот лимитных деревьев,которые получают ЗП на уровне средних клубов топ лиг.
+17
-5
+12
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Крэнг
Классическое "сперва добейся" от изделия №2
+12
-1
+11
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Никита Смолов
Ответ Roman Araslanov
Извиняюсь что не по теме, но Sports, вы опять насчёт Дзюбы отмолчитесь как в 2020?
А что случилось ?
+8
0
+8
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Misunderstood
Я вообще считаю, что в рпл такие зп только из-за откатов, просто другого объяснения у меня нет, с какой целью лукойлы, ржд, Газпромы будут платить такие зп игрокам, которые по европейским стандартам на такие зп не играют, а так 3 млн выписал контракт, полтора поделили между интересантами)
+8
0
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Vint-Z
Лучше бы он промолчал, хоть немного бы за умного сошел. Вот если бы у нас был частный футбол, и зарплаты платились из чистой прибыли, как во всем цивилизованном мире, тогда бы к футболерам не было никаких вопросов (как нет вопросов к тем же певцам ртом, к примеру). А так- это у условного учителя, врача или недостроенного садика деньги забрали и отдали этим бездарям.
+8
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Призрак Джона Готти
Не нравится, как лечат врачи - иди учиться в медицинский, а потом в поликлинику. Возмущает бесправие в стране - иди в полицию или прокуратуру. Обескураживают раздутые зарплаты футболистов - иди играть в футбол.

И другие образчики демагогии.
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Стэн Смит
Да какой Глушаков? Там у Дзюбы новое видео вышло!
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Recordmeister_1900
Ответ Сергей Орлов
Что за продолжение, можно поподробнее?)
Мечтает, чтобы ему на лицо сели
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Мистер Громов
Работал как-то на русско-турецком заводе "Русджам", на котором производилась стеклотара, и в обязанности мои входило дойти до конца конвейера над печами и закидывать лопатой песок на ленту.
Начальник цеха говорил, что там температура может доходить до +80°.. не знаю, какая она там в действительности, но работал я по 15 минут, у меня высыхали глаза и выпивал я по 12-15 литров воды.

Вот это было тяжело)
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mold-cel
Обычно рассуждают не в этом контексте. Если "там" клубы зарабатывают сами или живут на средства инвесторов, которые увеличивают капитализацию актива (и часто клубы потом перепродаются сильно дороже), то тут деньги как правило государственные или окологосударственные. Или (редко)частные от продажи ресурсов, которые в целом народ считает несправедливо перераспределенными. Отсюда и разговоры. Не хочешь понимать - открой производство (если умный) и попробуй заработать, но похоже Глушаков не из таких.
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Призрак Джона Готти
Ответ JBa
ой, обиженные жизнью как всегда о своём ну так иди, играй, зарабатывай, кто тебе мешает
"Возмущаешься раздутыми зарплатами Миллера и Сечина? Ну так иди в топ-менеджеры, кто тебе мешает".
+6
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Pavelaznaurov
Можно даже принять высоченные зарплаты звезд—-на них идут люди и приносят огромный доход…..на когда глушаков и ему подобные —- сидящие на бюджете говорят о тяжелом труде —- просто смешно (((((
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krash_artem
Я тоже не против чтобы футболисты много зарабатывали. Но именно зарабатывали, а не жили на бюджетные деньги и деньги госкорпораций(тот же бюджет вид сбоку). Всё что с трансляций, продажи билетов, всё несомненно ваше.
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dmitry.tchidakin
В том то и дело - заработайте! А современные футболисты эти деньги не зарабатывают, а получают
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Recordmeister_1900
Ответ Никита Смолов
А что случилось ?
Сиквел
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Анатолий Magicbrain
Ответ Morjak Papai
ну тяжело и дальше что. помбуром на вахте по пояс в промывочной жидкости в январе обсадную колонну поднимать тоже тяжело. но любой здоровый лоб может это делать. а мяч пинать в нужном направлении могут единицы.
Согласен. Причем эти единицы в лице Миранчука и Головина уже уехали, а остались бревна, играющие как помбуры на вахте, ничуть не лучше)
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Игорь Пичугин
Ответ Roman Araslanov
Извиняюсь что не по теме, но Sports, вы опять насчёт Дзюбы отмолчитесь как в 2020?
Че там Артем? Опять пальцем не туда залез?
+3
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Andrey Maximkin
Нет, незаслуженные
Твоя игра была недостаточна хороша, чтобы за нее платили бОльшую деньги теле-вещатели, твоя игра недостаточна хороша, чтобы клуб был самоокупаем. Твоя зарплата всего лишь следствие мыльного пузыря бюджетного футбола
+3
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