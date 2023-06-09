Глушаков о зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Считаете их незаслуженными – идите и попробуйте заработать, это большой труд»

Денис Глушаков не считает большие зарплаты футболистов незаслуженными.

– Зарплаты российских футболистов – они заслуженные или нет?

– Что значит незаслуженные? Кто на что учился – всегда так говорю.

Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – идите, попробуйте заработать футболом. Наша работа – большой труд.

Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идет корень зарплат, – сказал хавбек « » и бывший капитан « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?