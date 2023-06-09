Глушаков о зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Считаете их незаслуженными – идите и попробуйте заработать, это большой труд»
Денис Глушаков не считает большие зарплаты футболистов незаслуженными.
– Зарплаты российских футболистов – они заслуженные или нет?
– Что значит незаслуженные? Кто на что учился – всегда так говорю.
Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – идите, попробуйте заработать футболом. Наша работа – большой труд.
Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идет корень зарплат, – сказал хавбек «Пари НН» и бывший капитан «Спартака».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Российские врачи, учителя, работники НИИ - легкий труд и вообще они бездельники. Отсюда и зарплаты.
Смотрите не перепутайте, ага
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Бред полнейший,и про одну из любимых их отмазок-про "потерянное детство" и прочую чушь.
Футболисты одни из самых счастливых людей на земле,и в плане работы,и в плане заработка,и незаслуженными считают не всех футболистов,а таких вот лимитных деревьев,которые получают ЗП на уровне средних клубов топ лиг.
И другие образчики демагогии.
Начальник цеха говорил, что там температура может доходить до +80°.. не знаю, какая она там в действительности, но работал я по 15 минут, у меня высыхали глаза и выпивал я по 12-15 литров воды.
Вот это было тяжело)
Твоя игра была недостаточна хороша, чтобы за нее платили бОльшую деньги теле-вещатели, твоя игра недостаточна хороша, чтобы клуб был самоокупаем. Твоя зарплата всего лишь следствие мыльного пузыря бюджетного футбола