CAS подтвердил, что слушания по делу Валиевой ожидаются не раньше августа: «Обмен документами продолжается»

CAS подтвердил, что слушания по делу Камилы Валиевой ожидаются не раньше августа 2023 года.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) будет рассмотрено допинг-дело фигуристки, которая в декабре 2021 года сдала положительный тест на триметазидин.

«Обмен документами продолжается. Стороны договорились о продлении обычных сроков для этого этапа. Дата слушания будет определена позднее, как только будут поданы списки свидетелей и экспертов.

Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только дата слушаний будет определена, она будет официально объявлена на сайте CAS», – заявили в пресс-службе суда.

В мае CAS уже сообщал, что слушания по делу Валиевой могут начаться не раньше августа.

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