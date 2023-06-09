CAS подтвердил, что слушания по делу Валиевой ожидаются не раньше августа: «Обмен документами продолжается»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

CAS подтвердил, что слушания по делу Камилы Валиевой ожидаются не раньше августа 2023 года.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) будет рассмотрено допинг-дело фигуристки, которая в декабре 2021 года сдала положительный тест на триметазидин.

«Обмен документами продолжается. Стороны договорились о продлении обычных сроков для этого этапа. Дата слушания будет определена позднее, как только будут поданы списки свидетелей и экспертов.

Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только дата слушаний будет определена, она будет официально объявлена на сайте CAS», – заявили в пресс-службе суда.

В мае CAS уже сообщал, что слушания по делу Валиевой могут начаться не раньше августа.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

 

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
До следующей зимний олимпиады надеюсь управятся, чтоб Камила могла в ней участвовать.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ничего нового, расходимся 😏
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Судебная тяжба во всем своём бюрократическом проявлении. И это ещё слушания не начались, там своя будет методика и тактика.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислава Крюкова
Ответ AllaS
Засудить или оправдать выгоднее позже. Так как она сейчас выступает, не отстранена, хоть и на наших только стартах. А так как сейчас бан и возможности нет у неё выступать на ГС , поэтому поводу молчок со стороны всех организаций. Т. Е . Если будет дисквал , то натуральный на конкретный срок.
Если бы там было все так просто, Вада бы не стали продлевать срок . Зачем? И так все ясно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Спустя 15 месяцев после начала расследования они документами до сих пор обмениваются. С датой определятся ещё месяцев через 15.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Такое ощущение, что они к следующему августу документами не обменяются...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий