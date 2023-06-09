Кейта перешел из «Ливерпуля» в «Вердер» свободным агентом. Хавбека покупали за 52,75 млн фунтов

Теги Вердер Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Наби Кейта Футбол

Полузащитник Наби Кейта вернулся из «Ливерпуля» в Бундеслигу.

28-летний гвинейский хавбек на правах свободного агента перешел в «Вердер».

Детали соглашения Кейта с клубом, занявшим 13-е место в завершившемся сезоне чемпионата Германии, не разглашаются.

Напомним, в 2018 году Наби Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» за 52,75 млн фунтов.

В клубе АПЛ полузащитник выиграл 6 трофеев, в том числе Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Он провел 129 матчей, забил 11 голов, отдал 7 ассистов и получил 10 желтых карточек.

В этом сезоне Кейта провел 13 матчей и не совершил результативных действий. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/werderbremen

Наби Кейта не стал звездой «‎Ливерпуля» и уходит бесплатно. Почему не получилось?

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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44 комментария

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Очки Дани Алвеса
Ответ vals1702
могли продать после 1 сезона, получили бы денег. Балласт нельзя держать , здесь Клопп не прав. На рынке тогда были Эдегор и Ковачич - нет надо было вляпаться в это ....
Ну задним умом все хорошо, тогда сделка казалась хорошей. Сейчас Маккалистер тоже кот в мешке, хотя и кажется топовым вариантом. Никто не исключает, что вернётся в тот же Брайтон через год)
+107
-6
+101
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Stasinho7
Ответ vals1702
могли продать после 1 сезона, получили бы денег. Балласт нельзя держать , здесь Клопп не прав. На рынке тогда были Эдегор и Ковачич - нет надо было вляпаться в это ....
страшно представить, если бы Реал Модрича продал после первого провального сезона
+36
0
+36
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vals1702
могли продать после 1 сезона, получили бы денег. Балласт нельзя держать , здесь Клопп не прав. На рынке тогда были Эдегор и Ковачич - нет надо было вляпаться в это ....
+43
-16
+27
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Красный чай
Я думал его выше на рынке будут котировать, ну там в Дортмунд позвали бы....
+15
-3
+12
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Консервативный глор
Ответ Красный чай
Я думал его выше на рынке будут котировать, ну там в Дортмунд позвали бы....
В травматичности, думаю, дело. Это - лотерея. И Вердеру позволительно в такую играть, а вот Дортмунду скорее нет. Сомнений что для Бундес-лиги он в лучшей форме топ у меня нет
+9
-1
+8
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Трент 66
От его трансфера были самые большие ожидания в период Клоппа, в итоге оказался самым бесполезным, жаль.
+5
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Filipp Gorski
Крутое усиление для Бременских музыкантов
+7
-3
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diegorezao
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Провал из провалов. Когда брали помнится, о нем трубили как о хавбеке без слабых мест, типа идеальный бокс-ту-бокс, по факту дорос до уровня сегодняшнего Вердера.
и кто знал что так получится? о любом трансфере всегда трубят громко. не срослось не получилось, главное теперь чтобы мак алистер оправдался
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raskankas
Зарплата Кейты может дойти до 3 млн в год. Но сумма сильно зависит от количества сыгранных матчей и итогового положения. Гарантированная сумма не сильно опережает контракты других игроков.

А Вердеру как раз не хватало восьмерки, теперь можно наконец отправить Груева куда подальше.
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Консервативный глор
Удачи. Главное поменьше травм.
Из любимого клуба в жизни в любимый немецкий клуб - лично для меня приятно)
+3
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Талгат Бобров
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну задним умом все хорошо, тогда сделка казалась хорошей. Сейчас Маккалистер тоже кот в мешке, хотя и кажется топовым вариантом. Никто не исключает, что вернётся в тот же Брайтон через год)
Кейта изначально был стеклом. Стата по здоровью у Мак Алистера хорошая, если наш мед.штаб его не ушатает
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Гоша Петров
Ответ Консервативный глор
В травматичности, думаю, дело. Это - лотерея. И Вердеру позволительно в такую играть, а вот Дортмунду скорее нет. Сомнений что для Бундес-лиги он в лучшей форме топ у меня нет
Вердер обладает меньшими ресурсами чем Боруссия Дортмунд,им то как раз надо попадать с трансферами в яблочко,что бы и так небольшой бюджет не сливать куда попало
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Бременер
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну задним умом все хорошо, тогда сделка казалась хорошей. Сейчас Маккалистер тоже кот в мешке, хотя и кажется топовым вариантом. Никто не исключает, что вернётся в тот же Брайтон через год)
... бесплатно )
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Stewee
Ответ vals1702
могли продать после 1 сезона, получили бы денег. Балласт нельзя держать , здесь Клопп не прав. На рынке тогда были Эдегор и Ковачич - нет надо было вляпаться в это ....
В этом и минус Клоппа, что он будет до последнего давать шансы даже самому безнадежному.
Надо было продавать после чемпионского сезона в 2020 и обновлять центр поля. Лучше бы сохранили Вейналдума, отдав зарплату Кейта, толку точно было больше.
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AlexDeLarge
Вердер уже давно работает как прокси-сервер, так что через сезон уже можно ожидать переход Кейта в клуб уровня ЛЧ
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Stewee
Ответ Консервативный глор
В травматичности, думаю, дело. Это - лотерея. И Вердеру позволительно в такую играть, а вот Дортмунду скорее нет. Сомнений что для Бундес-лиги он в лучшей форме топ у меня нет
Кейта и без травм никогда не феерил. Только травматичность у Тиаго: после восстановления сразу выходит на топ-уровень.
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liv6
Ответ Консервативный глор
В травматичности, думаю, дело. Это - лотерея. И Вердеру позволительно в такую играть, а вот Дортмунду скорее нет. Сомнений что для Бундес-лиги он в лучшей форме топ у меня нет
травматичность связана с АПЛ, его подводили под стиль игры соперников, а организм не вывозил физуху
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Консервативный глор
Ответ Гоша Петров
Вердер обладает меньшими ресурсами чем Боруссия Дортмунд,им то как раз надо попадать с трансферами в яблочко,что бы и так небольшой бюджет не сливать куда попало
Так бесплатный же. Понятно, что зарплата. Но не думаю, что она там у него запредельгая. А клубы уровня нынешнего Вердера как раз реанимацией сбитых лётчиков не гнушаютя. Тот же Вайзер, как пример, , не оправдавший авансов в Байере сейчас один из незаменимых в Вердере.
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Santi19
в Лейпциге был бистом, возвращение в Бундеслигу должно помочь ему реанимировать карьеру
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Кирилл Павлюченко
Ответ Футбол, хоккей итд
Бременский музыкант Наби....
Он в этом музыкальном коллективе будет играть на там-таме.
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну задним умом все хорошо, тогда сделка казалась хорошей. Сейчас Маккалистер тоже кот в мешке, хотя и кажется топовым вариантом. Никто не исключает, что вернётся в тот же Брайтон через год)
не вернется, хотя бы потому, что контракт на 5 лет, и Брайтону он больше не принадлежит, чтоб возвращаться :)
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llolishe
По факту выиграл все важные трофеи
Сейчас может чилить в Вердере
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Сергей Сухоруков
Неудачный трансфер, что тут скажешь
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Cearvm
Середняк Бундеслиги, даже клубу вроде Байера не понадобился. Вот и все, что нужно знать про переоценку класса этого игрока.
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Футбол, хоккей итд
Бременский музыкант Наби....
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