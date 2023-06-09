Кейта перешел из «Ливерпуля» в «Вердер» свободным агентом. Хавбека покупали за 52,75 млн фунтов

Полузащитник Наби Кейта вернулся из «Ливерпуля» в Бундеслигу.

28-летний гвинейский хавбек на правах свободного агента перешел в « ».

Детали соглашения Кейта с клубом, занявшим 13-е место в завершившемся сезоне чемпионата Германии, не разглашаются.

Напомним, в 2018 году Наби Кейта перешел в « » из «Лейпцига» за 52,75 млн фунтов.

В клубе полузащитник выиграл 6 трофеев, в том числе Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Он провел 129 матчей, забил 11 голов, отдал 7 ассистов и получил 10 желтых карточек.

В этом сезоне Кейта провел 13 матчей и не совершил результативных действий. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/werderbremen

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