Кейта перешел из «Ливерпуля» в «Вердер» свободным агентом. Хавбека покупали за 52,75 млн фунтов
Полузащитник Наби Кейта вернулся из «Ливерпуля» в Бундеслигу.
28-летний гвинейский хавбек на правах свободного агента перешел в «Вердер».
Детали соглашения Кейта с клубом, занявшим 13-е место в завершившемся сезоне чемпионата Германии, не разглашаются.
Напомним, в 2018 году Наби Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» за 52,75 млн фунтов.
В клубе АПЛ полузащитник выиграл 6 трофеев, в том числе Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Он провел 129 матчей, забил 11 голов, отдал 7 ассистов и получил 10 желтых карточек.
В этом сезоне Кейта провел 13 матчей и не совершил результативных действий. Его статистика – здесь.
Фото: twitter.com/werderbremen
Наби Кейта не стал звездой «Ливерпуля» и уходит бесплатно. Почему не получилось?
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
А Вердеру как раз не хватало восьмерки, теперь можно наконец отправить Груева куда подальше.
Из любимого клуба в жизни в любимый немецкий клуб - лично для меня приятно)
Надо было продавать после чемпионского сезона в 2020 и обновлять центр поля. Лучше бы сохранили Вейналдума, отдав зарплату Кейта, толку точно было больше.
Сейчас может чилить в Вердере