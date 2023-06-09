Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия происшествия Sports.ru Футбол

В телеграме появились публикации с фотографиями и видео Артема Дзюбы интимного содержания.

Кто предоставил данные материалы авторам публикаций – неизвестно. Вероятнее всего, это злоумышленники, которые либо завладели техникой Дзюбы, либо совершили хакерские действия.

Это вторая утечка интимных видео с участием нападающего «Локомотива». В ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала из-за появления первого интимного ролика, из-за чего он был временно исключен из сборной и лишился статуса капитана в «Зените».

Как заявлял тогда Sports.ru, мы не поддерживаем сливы и не будем публиковать сами материалы.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

434 комментария

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Yury Kanareykin
Возвращение легенды!!!
+650
-6
+644
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Товарищ Наркотик
Ответ Three Days Grace
Принципы изменились у редакторов?)
Артемка больше не в зените, теперь можно
+306
-27
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АРХАТ
Ответ Yury Kanareykin
Возвращение легенды!!!
Извращения легенды)
+203
-5
+198
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Аморалинни
Ответ Дмитрий Осипов 24
Подожду пока комментарии настояться!Как никак главный сиквел года появился на экранах.
Пока ждёшь, можешь изучить правило тся/ться
+190
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Yury Kanareykin
Возвращение легенды!!!
Перезагрузка
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Лев Чернецов
Перспективная ветка)
+156
-15
+141
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Дмитрий Осипов 24
Подожду пока комментарии настояться!Как никак главный сиквел года появился на экранах.
+138
-30
+108
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Vint-Z
По слухам, в связи с этими обстоятельствами, ввиду снижения зрительского интереса, УЕФА планирует перенести финал Лиги Чемпионов на неопределенный срок.
+100
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Three Days Grace
Принципы изменились у редакторов?)
+111
-14
+97
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rarog
Я вот например повторю что публикация таких видео может заслуживать только осуждения.
Но еще большего осуждения заслуживают осуждающие кукареки мамкиных моралистов.
Потому что и в прошлый раз, и сейчас Дзюба не совершил ничего противозаконного, не призывал к насилию, не унижал никого, не делал ровным счетом ничего , что можно было бы осудить- так как это личная переписка двух людей.
+90
-21
+69
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R Kukhov
Знакомый плотник просит ссылку
+50
-2
+48
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Пол Ганарара:
Вы только скажите, есть видео с Азмуном?
+53
-7
+46
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Docentr9
Ответ rarog
Я вот например повторю что публикация таких видео может заслуживать только осуждения. Но еще большего осуждения заслуживают осуждающие кукареки мамкиных моралистов. Потому что и в прошлый раз, и сейчас Дзюба не совершил ничего противозаконного, не призывал к насилию, не унижал никого, не делал ровным счетом ничего , что можно было бы осудить- так как это личная переписка двух людей.
А стебутся не над видео. Стебутся над дурачком, которого назначили героем нации!
+57
-13
+44
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|Red-Blue|Pasha
Удивлен что данная новость не на главной странице крупным шрифтом
+43
-2
+41
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Stewart D.
>...которые либо завладели техникой Дзюбы...

техника Дзюбы звучит в контексте очень любопытно)
+39
-1
+38
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Акыл Сатыбалдиев
Дзюбинатор 2: Блудный день
Дзюбинатор 3: Тёмные блудни
Дзюбинатор 4: Да придёт дрочитель
+41
-3
+38
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mnogokotin-
Ответ Павел Ларичев
Когда этот скрепоносец уже мужика себе найдет?
надеешься что тебе даст шанс? )
+37
-4
+33
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Иван Алейников
Ответ Лев Чернецов
Перспективная ветка)
«Завладели техникой Дзюбы»
+30
0
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Павел Ларичев
Когда этот скрепоносец уже мужика себе найдет?
+42
-15
+27
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Alar
Зашёл на спортивный сайт, а здесь: интимные фото Дзюбы, минструальные шорты в Тоттенхэме и расизм в Испании
+26
-5
+21
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red hikkikomori
Ответ bellyashe
прочитать последний абзац, конечно, не судьба))
Сливы не публикуют, но проинформировать о них всегда пожалуйста - ЭТО ДРУГОЕ конечно же
+25
-4
+21
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utsh44psmr
Мобилизовать
+34
-14
+20
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bellyashe
Ответ Товарищ Наркотик
Артемка больше не в зените, теперь можно
прочитать последний абзац, конечно, не судьба))
+37
-18
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Dmitry Orlov
Ответ bellyashe
прочитать последний абзац, конечно, не судьба))
Дело не в абзаце. В прошлый раз они НЕ публиковали новость об этом. Спустя какое-то время, они выпуситили заявление, почему они не публикуют новость и материалы. А теперь это вышло как НОВОСТЬ.
Принципы принципами, а комменты сами себя не напишут и реклама сама себя не посмотрит.
+21
-3
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Russian Horse
Ответ |Red-Blue|Pasha
Удивлен что данная новость не на главной странице крупным шрифтом
И без пуш уведомления 🔔
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