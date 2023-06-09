Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете
В телеграме появились публикации с фотографиями и видео Артема Дзюбы интимного содержания.
Кто предоставил данные материалы авторам публикаций – неизвестно. Вероятнее всего, это злоумышленники, которые либо завладели техникой Дзюбы, либо совершили хакерские действия.
Это вторая утечка интимных видео с участием нападающего «Локомотива». В ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала из-за появления первого интимного ролика, из-за чего он был временно исключен из сборной и лишился статуса капитана в «Зените».
Как заявлял тогда Sports.ru, мы не поддерживаем сливы и не будем публиковать сами материалы.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Но еще большего осуждения заслуживают осуждающие кукареки мамкиных моралистов.
Потому что и в прошлый раз, и сейчас Дзюба не совершил ничего противозаконного, не призывал к насилию, не унижал никого, не делал ровным счетом ничего , что можно было бы осудить- так как это личная переписка двух людей.
техника Дзюбы звучит в контексте очень любопытно)
Дзюбинатор 3: Тёмные блудни
Дзюбинатор 4: Да придёт дрочитель
Принципы принципами, а комменты сами себя не напишут и реклама сама себя не посмотрит.