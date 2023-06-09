Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

В телеграме появились публикации с фотографиями и видео Артема Дзюбы интимного содержания.

Кто предоставил данные материалы авторам публикаций – неизвестно. Вероятнее всего, это злоумышленники, которые либо завладели техникой Дзюбы, либо совершили хакерские действия.

Это вторая утечка интимных видео с участием нападающего « ». В ноябре 2020 года оказался в центре скандала из-за появления первого интимного ролика, из-за чего он был временно исключен из сборной и лишился статуса капитана в «Зените».

Как заявлял тогда Sports.ru, мы не поддерживаем сливы и не будем публиковать сами материалы.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?