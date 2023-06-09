Алькарас отдал гейм Джоковичу, чтобы взять медперерыв из-за судорог
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» играет с Новаком Джоковичем. В начале третьего сета испанец начал испытывать физические проблемы.
После приема у него свело ногу.
Он пытался растянуть мышцу, и Джокович даже подошел к нему, чтобы помочь.
По правилам вызвать физио для массажа можно только во время смены сторон. Так что испанцу пришлось отдать гейм при счете 1:1.
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