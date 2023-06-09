Алькарас отдал гейм Джоковичу, чтобы взять медперерыв из-за судорог

Теги Новак Джокович травмы Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос» играет с Новаком Джоковичем. В начале третьего сета испанец начал испытывать физические проблемы.

После приема у него свело ногу.

Он пытался растянуть мышцу, и Джокович даже подошел к нему, чтобы помочь.

По правилам вызвать физио для массажа можно только во время смены сторон. Так что испанцу пришлось отдать гейм при счете 1:1.

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11 комментариев

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Serge Vendino
Это разве судороги?
+9
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Aibek Mak
Конечно я болею за Джоковича и хочу чтобы он выиграл, но все таки очень жаль что так вышло. Последние геймы Алькарас играл лучше и матч обещал быть огненным. Очень жаль(((
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внук реала
судороги? С автором все впорядке?
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Костя Кот
уровень тенниса сумашедший, жаль травма
+3
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Stasinho7
Первые два часа игры претендовали на матч года.
И тут...это
+3
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Мандалай
Отличный поединок и очень жаль, что сломался один из его участников.
+1
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RealJon
Ответ Костя Кот
уровень тенниса сумашедший, жаль травма
спазм не травма, по этому нельзя взять мед помощь, а только массаж
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Петя Петров
Надеюсь вылечат
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Serge Vendino
Ответ Serge Vendino
Это разве судороги?
Хотя Виландер тоже говорит про судороги. Странно.. По виду не было похоже
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