Пеп о принципах успеха: «У меня был Месси, сейчас – Холанд, нужны хорошие игроки. Вот мой успех, я не шучу. Тренер не забивает голов»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола сказал, что хорошие футболисты – залог его успеха.

«Нужно иметь хороших игроков. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот мой успех. Я не шучу.

Пусть они почувствуют, что в одиночку им не справиться, а вместе мы – сильная команда. У нас одна идея. Парни, которые пойдут за мной, будут здесь, парни, которые не пойдут, не будут здесь.

У каждого успешного тренера есть сильная организация и хорошие футболисты. Ни один тренер не забил ни единого гола», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов против «Интера».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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41 комментарий

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Peter Parker
Лихо этот Пеп разоблачил лысого шарлатана
+124
-1
+123
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Блуждающий странник
Парни, которые пойдут за мной, будут здесь, парни, которые не пойдут, не будут здесь.

Сильно сказано. Неважно в какой ты жопе, главное чтобы в твоей жопе никого не было
+47
-2
+45
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Чувак Г
Холанд ТОП
+24
-8
+16
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Moe Joe
Ответ fede valverde
В Псж такое не сработало
в ПСЖ был Пеп?
+18
-4
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benjamin92
Ответ Блуждающий странник
Парни, которые пойдут за мной, будут здесь, парни, которые не пойдут, не будут здесь. Сильно сказано. Неважно в какой ты жопе, главное чтобы в твоей жопе никого не было
Вот ещё из раннего Стетхэма:
Поссать без пука - всё равно что окрошка без лука
+16
-3
+13
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Денис Бабенко
Ответ Peter Parker
Лихо этот Пеп разоблачил лысого шарлатана
🤝
+10
-2
+8
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Матрос Кот
Будет здорово,если Интер охладит этих горячих парней. Будет полезно и справедливо.
+9
-5
+4
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mr_ h2o
Ответ Этот Райола хочет денег
Не скромничай. Вон, у некоторых были и Ней-Месси-Мбаппе, Ней-Месси-Суарес, а проваливались.
Энрике взял ЛЧ, так что мимо)
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udiekemen
Ответ Чувак Г
Холанд ТОП
Только не адекватные скажут обратное)
+14
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mansur_axe
Я су опять не понимаю людей которые говорят , что Холанд решает, решает вся команда, а не один фут. Это что за неуважение хотя бы к КДБ, если Холанд так хорош чтоб он в одного не играет. Ранее из-за таких понятий людей что Месси решает без ЗМ остался и Хави и Иньеста. И Пеп и все кто рассуждает так просто убийцы футбола.
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ragnaring
Как болельщик Челси в этом сезоне понял, что всегда преуменьшал важность и влияние тренера. Было много матчей когда куча хороших игроков реально старается играть, а рисунок игры и результаты боль
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Усатая Козляра
Ответ DolJun
прикольно если пеп это на полном серьезе сказал, ведь на словах он может говорить что угодно и даже типа отдавать должное игрокам, но по заменам даже видно что чсв у него хватит на двух златанов
как же ты его любишь!
ни одну новость не пропускаешь ☺️
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boalx
Ответ mansur_axe
Я су опять не понимаю людей которые говорят , что Холанд решает, решает вся команда, а не один фут. Это что за неуважение хотя бы к КДБ, если Холанд так хорош чтоб он в одного не играет. Ранее из-за таких понятий людей что Месси решает без ЗМ остался и Хави и Иньеста. И Пеп и все кто рассуждает так просто убийцы футбола.
Когда уже научитесь читать до конца заметки и понимать правильно прочитанное?!!((((
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Красная стрела
Это просто шах и мат его хейтерам. Хотя мы все знаем, что команда звезд не есть команда звезда. Красавец!
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llolishe
Забавно как он молчит про бабло
Ведь футболисты покупаются за бешенные деньги и потом зп бешенная
Один Холланд 300 лямов стоил Ситьке
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Best game on Earth
Лукавит (частично). И хвалит своих игроков.
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Greatest Of All Time
Но лучший в Сити Де Брюйне.
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boalx
Ответ mr_ h2o
Энрике взял ЛЧ, так что мимо)
Требл, на всякий случай...
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Вячеслав Пустохин
Ответ fede valverde
В Псж такое не сработало
А вот кто кроме Мбаппе претендовал на роль игрока, уровня Холланда сейчас и Месси в Барсе при Гвардиоле? Никто. Вот и ответ результатов ПСЖ.
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Futbol2710
Ответ Joey Ramone
Да все уже поняли что без Мессей и Холандов ты ноль. Горы бабла и покупка лучших игроков - вот шарлатанский план на все случаи жизни.
Да не скажи,можно иметь кучу звёзд,а игры не будет,а Пеп если не чудит со своими экспериментами,то его команды играют в очень красивый футбол
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boalx
Ответ Peter Parker
Лихо этот Пеп разоблачил лысого шарлатана
Блин, я всегда что-то подозревал...
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Joey Ramone
Ответ Алексей
Расскажи это псж)))
ПСЖ - это вообще ночной клуб, туда тусить приезжают.
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Вячеслав Пустохин
Ни фига себе: "хороших"

Месси тогда и Холланд сейчас - лучшие игроки в мире.
Хорошие...
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Про тренера, который не забил ни одного гола. Виалли и Гуллит выходили на поле, когда тренировали Челси. Опять это шарлатан всех обманул))
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Joey Ramone
Ответ motya
Привет, ребятам из "Челси") Они то сразу заиграли
а у Пепа-то сразу все заиграли) Он в клубе с 2016 года! И ещё не таким Лионам сливал) Сколько бабла слито и ноль ЛЧ!
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