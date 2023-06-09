Пеп о принципах успеха: «У меня был Месси, сейчас – Холанд, нужны хорошие игроки. Вот мой успех, я не шучу. Тренер не забивает голов»

Пеп Гвардиола сказал, что хорошие футболисты – залог его успеха.

«Нужно иметь хороших игроков. В прошлом у меня был , сейчас – . Вот мой успех. Я не шучу.

Пусть они почувствуют, что в одиночку им не справиться, а вместе мы – сильная команда. У нас одна идея. Парни, которые пойдут за мной, будут здесь, парни, которые не пойдут, не будут здесь.

У каждого успешного тренера есть сильная организация и хорошие футболисты. Ни один тренер не забил ни единого гола», – сказал на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов против «Интера».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?