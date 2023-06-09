Экс-аналитик «Ливерпуля» вычислил, что Месси лучше Роналду: «Лео создает для партнеров на порядок больше моментов»
Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.
По словам Иэна Грэма, более глубокий анализ данных свидетельствует о том, что Лео лучше Криштиану. Грэм рассказал, что когда игроков ранжировали с использованием сложных моделей для оценки их более широкого вклада в успех команд, 35-летний Месси оказался эффективнее.
«Разница в том, что Месси также является атакующим полузащитником мирового уровня. Моментов, которые он создает для партнеров по команде, на порядок больше, чем у Роналду.
Месси блестяще выполняет обе работы. Роналду делает одну работу блестяще. Вот в чем разница», – сказал Грэм.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
надеюсь, Ливер не спустил пол-трансферного бюджета на столь важное исследование))
>перестроение, прогресс
И сравнить это с судорожными телодвижениями Роналду, когда он на фланге утыкается в защитника, в результате чего на 90% следует прострел/навес в никуда.
Всё их "противостояние" - это величайшая афера со стороны переса и мендеша
Я бы даже сказал тупо поголовно всей, если сравнивать сезоны по возрастам соответственно.
Месси как в 18 лет был на голову сильнее 18-летней версии Роналду.
Так и в 35+ куда выше уровнем по футбольному, чем поздниц порт.
Величайший позор и издержки эпохи инстаграм-ботов, что СМИ удалось нарисовать псевдопротивостояние.
Не помню, чтобы до интернет-эры кому-то могло прийти в голову сравнивать Круифа и Герда Мюллера. Или там Платини с Трезеге. Или Баджо и Индзагги.
А фабрике ботов Мендеша удалось запустить этот бред, исказив всю реальность, с замыканием всего к тупой стате количества голов(единственный козырь портка и тот лишь за счет 150 игр форы) и прочей хрени в духе "он жи тренируется!" лол.
Ну хоть под конец всё стало на места и после ЧМ-22 жирная точка раз и навсегда с правильным финалом.
Все же видели эти гениальные разрезающие передачи от роналду на партнеров - вот и никто не видел.
51 матч
35 голов
30 голевых передач
4 трофея
Игрок года по версии ФИФА.
но стоит отдать должное чувство гола и бомбардирские качества у Роналду тоже выдающейся, из тех кого видел РОналду лучший среди наконечников, а молодой Роналду лучший после Лео игрок, хоть я чисто,ярый персофан Лео,отрицать это глупо и тупо! а так было эпическая битва титанов, такого вряд ли будет, сейчас создают иллюзию по поводу битвы Холанда с Мбаппе.. первый уже в топ лиге, бьет рекорды, но второй пока все еще на том же уровне что и был лет 5 назад
Роналду за Европейские клубы: 949 матчей 701 гол, 201 голевая передача, 32 трофея
Месси Король Европы!