Экс-аналитик «Ливерпуля» вычислил, что Месси лучше Роналду: «Лео создает для партнеров на порядок больше моментов»

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

По словам Иэна Грэма, более глубокий анализ данных свидетельствует о том, что Лео лучше Криштиану. Грэм рассказал, что когда игроков ранжировали с использованием сложных моделей для оценки их более широкого вклада в успех команд, 35-летний Месси оказался эффективнее.

«Разница в том, что Месси также является атакующим полузащитником мирового уровня. Моментов, которые он создает для партнеров по команде, на порядок больше, чем у Роналду.

Месси блестяще выполняет обе работы. Роналду делает одну работу блестяще. Вот в чем разница», – сказал Грэм.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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75 комментариев

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Мастер снижения зарплат в Барселоне
не нужно быть главой отдела аналитики, и производить глубокий анализ данных, чтобы понять, что Месси создает для партнеров больше возможностей, чем Роналду. достаточно посмотреть на его позицию на поле.

надеюсь, Ливер не спустил пол-трансферного бюджета на столь важное исследование))
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Theodor Herzl
На третий день Зоркий глаз заметил что в тюрьме нет одной стены
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Хызыр
Я люблю похейтить Месси, но понимаю, что он лучший в истории. Что бы это понять, можно просто посмотреть любой его матч, даже провальный. Потому что просто обычные поперечные передачи у него геометрически идеальны. Ведет мяч он как в компьютерной игре, мяч прилеплен к его ногам, никаких лишних перебежек, разворотов, все идеально.
+47
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VERBLYUD
Ответ Зелёный гопник
Ну вот и всё, дальнейшие споры бесполезны теперь 😅
Споры бесполезны после 18.12.22
+25
-7
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Number_2
Открыл Америку)
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Омар Асхан
Это всем и так очевидные вещи. Хоть я и фанат Роналду, думаю что тут даже спорить не о чем
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Лука Стабровский
Ответ шампион
Нет лишних пробежек? Теперь это так называется? С Баварией Месси был просто жалок. Игрок из 2009, который ничего нового не делает, а все старое делает хуже. КриРо в его возрасте был на топовом уровне, потому что перестраивал игру, менялся.
>ждать у ворот своего шанса и бить пенальти
>перестроение, прогресс
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Зелёный гопник
Ну вот и всё, дальнейшие споры бесполезны теперь 😅
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Милитаризм
Ответ Number_2
Открыл Америку)
Это Месси открыл Америку
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AF007
Ответ Хызыр
Я люблю похейтить Месси, но понимаю, что он лучший в истории. Что бы это понять, можно просто посмотреть любой его матч, даже провальный. Потому что просто обычные поперечные передачи у него геометрически идеальны. Ведет мяч он как в компьютерной игре, мяч прилеплен к его ногам, никаких лишних перебежек, разворотов, все идеально.
Попалась вчера в одном видео его голевая на Молину в игре с Голландией - я опять с первого раза даже близко не смог заметить тот тонюсенький коридор сквозь пять соперников) Только на повторе.

И сравнить это с судорожными телодвижениями Роналду, когда он на фланге утыкается в защитника, в результате чего на 90% следует прострел/навес в никуда.

Всё их "противостояние" - это величайшая афера со стороны переса и мендеша
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универсал78
Эврика! Ёпт...
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Universal1000
Это игроки абсолютно разного класса на протяжение практически всей карьеры.
Я бы даже сказал тупо поголовно всей, если сравнивать сезоны по возрастам соответственно.
Месси как в 18 лет был на голову сильнее 18-летней версии Роналду.
Так и в 35+ куда выше уровнем по футбольному, чем поздниц порт.

Величайший позор и издержки эпохи инстаграм-ботов, что СМИ удалось нарисовать псевдопротивостояние.

Не помню, чтобы до интернет-эры кому-то могло прийти в голову сравнивать Круифа и Герда Мюллера. Или там Платини с Трезеге. Или Баджо и Индзагги.

А фабрике ботов Мендеша удалось запустить этот бред, исказив всю реальность, с замыканием всего к тупой стате количества голов(единственный козырь портка и тот лишь за счет 150 игр форы) и прочей хрени в духе "он жи тренируется!" лол.

Ну хоть под конец всё стало на места и после ЧМ-22 жирная точка раз и навсегда с правильным финалом.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Это было понятно давно, кто смотрит футбол и имеет интеллект.
Все же видели эти гениальные разрезающие передачи от роналду на партнеров - вот и никто не видел.
+11
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Tristan...
Не нужно быть супер аналитиком, чтобы увидеть очевидное. Лео по забитым мячам, ассистам, успешному дриблингу, созданным моментам, продвигающими передачами и прочими атакующими моментами всегда был в топ3 (если не лидером) в каждом из показателей. Неоднократно становился и лучшим бомбардиром года и лучшим плеймекером года. Кого можно с ним сравнить? Да никого...
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кто-то
Не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что Месси куда лучше Роналду практически по всем параметрам
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Месси в 2022(никак не связан с Барселоной):
51 матч
35 голов
30 голевых передач
4 трофея
Игрок года по версии ФИФА.
+3
-1
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Трент 66
Ответ London.is.blue
Интересные исследователи у порта. Почти все эксперты это поняли еще 15 лет назад, безо всяких вычислений, достаточно просто глянуть стату по всем показателям. Ну или визуально это оценить, если ты не профан, как сотрудники Ливерпуля. Может лет через 7 расскажет нам, кто лучше Холанд или Нуньес, нужен просто глубокий анализ.
Через 7 лет может быть не все так однозначно, рентбой..
+2
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VERBLYUD
Ответ Рома Политов
Странно сравнивать нынешнего Роналду и нынешнего Месси, посмотрим на Месси через 2 года. Да Месси всегда был более командным, но не стоит забывать, что Роналду раньше играл играл ближе к флангу и тоже много создавал для партнёров, также ни в одну статистику не войдет, то что он стягивал на себя защитников, освобождая пространство для партнёров. И самое главное: именно Роналду лучший ассистент в истории Лиги Чемпионов.
Что значит"посмотрим на Месси через 2 года"? Кто тебе сказал, что есть определенный возраст, до которого должны играть все футболисты? Роналду в последние годы позорится, а не играет. Свои последние ЗМ и ЗБ он выигрывал в более молодом возрасте, чем Лео. Пеле и Марадона завершали свои карьеры в 36-37, но именно они считаются лучшими вместе с Месси. Роналду может играть хоть до 56, у него все равно будет 0+0 в плей-офф главного турнира в футболе)
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Человек1991
Иэн Великий Вычислитель!))
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TAGAY
Лео не только больше РОналду создает но и больше всех, если посчитать созданные голевые моменты,ключевые передачи за последние 5 лет, то сомневаюсь что кроме КДБ рядом будет кто то еще. уж слишком большой отрыв, чисто визуально..a по стате Лео всегда в лидерах каждый сезон. Рон уже лет 10 чистый наконечник, накачался ради реклам и стал неповоротлив и тяжелый, хотя молодой Рон хоть и частенько симулировал но был интереснее, имхо
но стоит отдать должное чувство гола и бомбардирские качества у Роналду тоже выдающейся, из тех кого видел РОналду лучший среди наконечников, а молодой Роналду лучший после Лео игрок, хоть я чисто,ярый персофан Лео,отрицать это глупо и тупо! а так было эпическая битва титанов, такого вряд ли будет, сейчас создают иллюзию по поводу битвы Холанда с Мбаппе.. первый уже в топ лиге, бьет рекорды, но второй пока все еще на том же уровне что и был лет 5 назад
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Молодой Френки
А это нужно было вычислять? Достаточно просто посмотреть их матчи. Это сразу видно
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VERBLYUD
Месси за Европейские клубы: 853 матча, 704 гола, 303 голевых передач, 38 трофеев

Роналду за Европейские клубы: 949 матчей 701 гол, 201 голевая передача, 32 трофея

Месси Король Европы!
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Visca el Rychag
Открыл Америку
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-5
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Snid
Ответ London.is.blue
Интересные исследователи у порта. Почти все эксперты это поняли еще 15 лет назад, безо всяких вычислений, достаточно просто глянуть стату по всем показателям. Ну или визуально это оценить, если ты не профан, как сотрудники Ливерпуля. Может лет через 7 расскажет нам, кто лучше Холанд или Нуньес, нужен просто глубокий анализ.
🤡
+1
0
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Аа Еее
поэтому он экс аналитик))
0
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