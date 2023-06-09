Экс-аналитик «Ливерпуля» вычислил, что Месси лучше Роналду: «Лео создает для партнеров на порядок больше моментов»

Экс-глава отдела аналитики «Ливерпуля» заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

По словам Иэна Грэма, более глубокий анализ данных свидетельствует о том, что Лео лучше . Грэм рассказал, что когда игроков ранжировали с использованием сложных моделей для оценки их более широкого вклада в успех команд, 35-летний Месси оказался эффективнее.

«Разница в том, что Месси также является атакующим полузащитником мирового уровня. Моментов, которые он создает для партнеров по команде, на порядок больше, чем у Роналду.

блестяще выполняет обе работы. Роналду делает одну работу блестяще. Вот в чем разница», – сказал Грэм.

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