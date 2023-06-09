«Бавария» и Лаймер подписали контракт до 2027 года. Хавбек бесплатно ушел из «Лейпцига»

«Бавария» объявила о переходе Конрада Лаймера.

26-летний полузащитник сборной Австрии переходит в мюнхенский клуб свободным агентом по истечении срока контракта с «Лейпцигом».

Чемпионы Германии и Лаймер подписали соглашение до лета 2027 года.

перешел в « » летом 2017 года. За клуб он провел 190 матчей, забил 15 голов и дважды выиграл Кубок Германии.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.

Фото: fcbayern.com

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