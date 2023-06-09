«Бавария» и Лаймер подписали контракт до 2027 года. Хавбек бесплатно ушел из «Лейпцига»

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу трансферы РБ Лейпциг Конрад Лаймер Футбол

«Бавария» объявила о переходе Конрада Лаймера.

26-летний полузащитник сборной Австрии переходит в мюнхенский клуб свободным агентом по истечении срока контракта с «Лейпцигом».

Чемпионы Германии и Лаймер подписали соглашение до лета 2027 года.

Конрад перешел в «РБ Лейпциг» летом 2017 года. За клуб он провел 190 матчей, забил 15 голов и дважды выиграл Кубок Германии.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.

Фото: fcbayern.com

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38 комментариев

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Заур Джабраилов
Забитцер 2.0
+47
-4
+43
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ta-tosha
Все очень просто. Бавария очень богатый клуб, много богаче и Реала, и Барсы, и МЮ. Плюс они живут на своих деньгах и без долгов. Поэтому они платят игрокам нормальную ЗП в стране, где нет таких варварских налогов как в Испании, где много выше уровень жизни, в лиге, которая богаче всех кроме АПЛ игде игроки типа Лаймера уже адаптированы.
Смысл им дёргаться и отказываться?
+24
-6
+18
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Mike From Moscow
Нынешний новодел Лейпциг изначально - не столько клуб , сколько бизнес-проект, растящий игроков для других клубов. У РБ нет особых амбиций и игроки РБ это прекрасно понимают
+9
-4
+5
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grin478
Ответ Заур Джабраилов
Забитцер 2.0
хорошо играют только тёмные австрийцы)))
+5
-1
+4
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Ксяоми Ноутов
Ответ Mike From Moscow
Нынешний новодел Лейпциг изначально - не столько клуб , сколько бизнес-проект, растящий игроков для других клубов. У РБ нет особых амбиций и игроки РБ это прекрасно понимают
в Германии только у одного клуба амбиции, остальные просто создают видимость конкуренции.
+7
-3
+4
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Денис Курбатов
Ответ Dzhansug Bukiya
Такое впечатление, что среди большинства клубов бундеслиги есть некое тайное соглашение с баварией, которая якобы бесплатно забирает игроков у них, а на деле там серьезные откаты по серым схемам на нужные счета, там след трансфер это Герреро из Боруссии БЕСПЛАТНО..............
Геррейру сначала не продлили, а уже потом Бавария вступила в переговоры, но тебе виднее
+3
0
+3
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Никита Алексеев
Ответ Заур Джабраилов
Забитцер 2.0
Все-таки другого плана игрок, так что Лаймер 1.0
+8
-5
+3
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vzi
Ответ ta-tosha
Все очень просто. Бавария очень богатый клуб, много богаче и Реала, и Барсы, и МЮ. Плюс они живут на своих деньгах и без долгов. Поэтому они платят игрокам нормальную ЗП в стране, где нет таких варварских налогов как в Испании, где много выше уровень жизни, в лиге, которая богаче всех кроме АПЛ игде игроки типа Лаймера уже адаптированы. Смысл им дёргаться и отказываться?
В Германии налоги - 45% на таких богатых буратин. Выше только в Швеции.
+2
0
+2
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Рустам Темирчиев
Ответ Заур Джабраилов
Забитцер 2.0
Другая позиция, лучший разрушитель бундеслиги в последних двух сезонах
+3
-1
+2
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deutschmann 73
Ответ Dzhansug Bukiya
Такое впечатление, что среди большинства клубов бундеслиги есть некое тайное соглашение с баварией, которая якобы бесплатно забирает игроков у них, а на деле там серьезные откаты по серым схемам на нужные счета, там след трансфер это Герреро из Боруссии БЕСПЛАТНО..............
Прям этакий Эркюль Пуаро! Всё, ты раскрыл все тайны Мюнхенского клана, теперь им не поздоровится!
+1
0
+1
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Egorushka56
Ответ Спартак Уокер
Все опять забирают самых сильных из Бундеслиги в Баварию
Свободными агентами))))
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Бодратустра
Ответ Tiestorzn17
Бавария конечно удобно устроилась, за ТО по 10 лямов тратит на 10 игроков, а потом кричат на каждом углу о ежегодной прибыли. Ясен хрен прибыль будет, если каждый год разбирать своих конкурентов бесплатно или за копейки. Shame on you (c). Как вообще можно за это болеть...
Так кто мешает любому другому клубу делать так?
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Горемычный Рибери
В очередной раз спасибо тебе Ляйпциг от Баварии!!!
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Bavarec-Art
Внимание. В комментах очень много "ко-ко-ко"
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Кино Музыка
Прежний директор бы не одобрил)
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Dzhansug Bukiya
Такое впечатление, что среди большинства клубов бундеслиги есть некое тайное соглашение с баварией, которая якобы бесплатно забирает игроков у них, а на деле там серьезные откаты по серым схемам на нужные счета, там след трансфер это Герреро из Боруссии БЕСПЛАТНО..............
+5
-5
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Футбол, хоккей итд
Альбинос Конрад....
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