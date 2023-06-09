Артем Дзюба сделал заявление по поводу нового слива его интимных видео в интернет.

«Всем привет. Опять начался шум непонятный, опять пытаются что-то раздуть – еще и еще.

Честно могу сказать, что уже этот эпизод был, и я эту страницу перевернул, сделал много всяких выводов, проанализировал. Возвращаться к этому я не хочу. Мне это, правда, не интересно, если кому-то интересно – ваше право.

Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо – мне в принципе это уже неинтересно, это на вашей совести.

Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой вообще. Прошу к этому спокойнее относиться.

У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется, остальным – все равно. Всем пока. Хорошего вам вечера и дня», – сказал нападающий « » в видеообращении.

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

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