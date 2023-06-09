Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия светская хроника интернет Футбол

Артем Дзюба сделал заявление по поводу нового слива его интимных видео в интернет.

«Всем привет. Опять начался шум непонятный, опять пытаются что-то раздуть – еще и еще.

Честно могу сказать, что уже  этот эпизод был, и я эту страницу перевернул, сделал много всяких выводов, проанализировал. Возвращаться к этому я не хочу. Мне это, правда, не интересно, если кому-то интересно – ваше право.

Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо – мне в принципе это уже неинтересно, это на вашей совести.

Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой вообще. Прошу к этому спокойнее относиться.

У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется, остальным – все равно. Всем пока. Хорошего вам вечера и дня», – сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в видеообращении.

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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65 комментариев

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Артур Иванов
в этом плане красавец Дзюба
а развлекается каждый по-своему
+123
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+116
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Герман Худяков
Очень спокойная и адекватная позиция. Респект.
+103
-4
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Slavnov
Да всем пофиг,кроме озабоченных..
+92
-2
+90
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Dinarxxx
и правильно, дрочат всё, но признаются единицы
+29
0
+29
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Мистер Громов
Шантажировать личным видео довольно мерзкое занятие. Ну и сами вымогатели не очень разумные, если Дзюба через это всё уже проходил, то смысл ему платить за секреты Полишинеля?)

Сам Дзюба в этом случае адекватен👍( если, конечно, не сам выложил, чтобы качнуть своё шоу с Леонидом)))
+18
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Dinarxxx
и правильно, дрочат всё, но признаются единицы
Где то читал: дрочат все! А кто орёт что не дрочит - дрочит больше других
+18
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Артём Назмутдинов
Ответ .ru
опять вымогали деньги... Артём Дзюба: Честно могу сказать, деньги важнее репутации...
Не в данном случае. Если бы он отдал деньги, то был бы полным лохом. А так, он через это уже прошёл, что ему переживать? Да и он там на камеру г-вно не ел, а делал вполне обычные вещи
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Slavnov
Да всем пофиг,кроме озабоченных..
Первый раз моя реакция: да ну нафиг!
Сегодня: о опять! Уже не интересно
+11
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Павел Дмитриев
Дзюба высказался по поводу своих интимных видео "прошу прощения, мой телефон был взломан, поэтому на этой неделе интимных видео не будет"
+8
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justbored
Достойный ответ.
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Сергей Зимин
Ответ Dinarxxx
и правильно, дрочат всё, но признаются единицы
но далеко не все себя на телефон снимают))
+8
-2
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Хаскерс
Собрание клуба ханжей и дидактов объявляю открытым.
+7
-1
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разноцветный логотип
Ответ Vano from Tbilisi
с Паниным многие также думали
нужно быть абсолютно отбитым чтобы смотреть эти видео
+4
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Boory
Ждём новых серий, с седым дзюбой
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AlexZhano__
Ну сейчас смысла посыпать голову пеплом нет. Все и так уже всё видели, ничего нового там наверняка нет.
+3
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Анатолий Magicbrain
Ответ Артур Иванов
в этом плане красавец Дзюба а развлекается каждый по-своему
не просто красавец, чего это так скромно - гордость команды, никак не меньше!)
+6
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+3
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Sla Slo
Сколько у тебя там страниц? Судя по всему, толстенная книга.
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Stormbringer
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Зато твой плюсодрочерский сиквел на тему Дзюбы вышел поудачнее - день прошел не зря:)
+2
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Марк Власов
Между первым и вторым видео Дзюбы я успел расстаться с девушкой мечты ( как казалось), съехал от родителей, нашел более приятную работу, впервые сгонял за границу. Скоро в дзюбах буду измерять вехи своей жизни
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Vano from Tbilisi
Ответ разноцветный логотип
нужно быть абсолютно отбитым чтобы смотреть эти видео
а я и не смотрю. и слава богу
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Johnny Mnemonik
Пока брат...)
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Volchara1986
Кто не дрочит тот пи..ит
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Безымянный болельщик
Интересно, появятся ли в Сети видосы с уже седым Дзюбой?
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Freddy Durst
Завязывай с дрочкой Артём!!!! Уже же седой !!!!!
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tolobas
Правильно. Не фиг платить преступникам-вымогателям.
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