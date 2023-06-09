Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»
Артем Дзюба сделал заявление по поводу нового слива его интимных видео в интернет.
«Всем привет. Опять начался шум непонятный, опять пытаются что-то раздуть – еще и еще.
Честно могу сказать, что уже этот эпизод был, и я эту страницу перевернул, сделал много всяких выводов, проанализировал. Возвращаться к этому я не хочу. Мне это, правда, не интересно, если кому-то интересно – ваше право.
Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо – мне в принципе это уже неинтересно, это на вашей совести.
Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой вообще. Прошу к этому спокойнее относиться.
У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется, остальным – все равно. Всем пока. Хорошего вам вечера и дня», – сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в видеообращении.
Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
а развлекается каждый по-своему
Сам Дзюба в этом случае адекватен👍( если, конечно, не сам выложил, чтобы качнуть своё шоу с Леонидом)))
Сегодня: о опять! Уже не интересно